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Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 14.04.2018 19:24 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un golü 90+4'te geldi

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi, 78'de Adem Büyük'ün golüyle öne geçti. 90+4'te Welinton skoru ilan etti: 1-1.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 38, Alanyaspor 32 puana yükseldi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Aytaç Kara (Dk. 62 Gilberto), Pereira (Dk. 71 Dening), Adem Büyük (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran), Boutaib
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 77 Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca (Dk. 84 Wanderson), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 58 Mbilla)

GOLLER: Dk. 78 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Azubuike, Dk. 43 Aytaç Kara, Dk. 90+4 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Gassama, Dk. 71 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYON

  1. dakikada Chebake'in ceza alanına ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada taç atışından gelen topu ceza alanında Boutaib göğsüyle indirdi. Sağ çaprazdaki Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  2. dakikada Junior Fernandes'in soldan ortasında penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Douglas'ın kafayla vurduğu top, yandan auta çıktı.
  3. dakikada Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortalarında buluştuğu topla ilerleyen ve ceza sahasına giren Azubuike, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
  4. dakikada topla buluşan Aytaç Kara ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
  5. dakikada sol kanattan kazanılan serbest atışta Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Pereira topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
  6. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
  7. dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Pereira, ceza alanına ortasını yaptı. Arka direkte Adem Büyük topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı çıktı.
  8. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Murat Yıldırım'ın sağdan uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük, topu göğsüyle önüne aldı. Kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Adem, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
    90+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sackey'in kafayla ceza alanına doldurduğu topu kaleci Ertaç Özbir yumrukla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa ceza yayı üzerinde Welinton kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1
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Fenerbahçe Beşiktaş maçı

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