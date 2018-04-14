Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçında Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Ev sahibi, 78'de Adem Büyük'ün golüyle öne geçti. 90+4'te Welinton skoru ilan etti: 1-1.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 38, Alanyaspor 32 puana yükseldi.
EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Azubuike, Aytaç Kara (Dk. 62 Gilberto), Pereira (Dk. 71 Dening), Adem Büyük (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran), Boutaib
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 77 Cenk Ahmet Alkılıç), Efecan Karaca (Dk. 84 Wanderson), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 58 Mbilla)
GOLLER: Dk. 78 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 35 Azubuike, Dk. 43 Aytaç Kara, Dk. 90+4 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Gassama, Dk. 71 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)
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