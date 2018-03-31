Mesut Bakkal: 'Bu Beşiktaş'ı yenmeliydik'

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakkal, ilk yarıdaki oyunlarının kendilerine yakışmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:



"Babel, Oğuzhan ve Talisca'nın maçın kaderini belirleyeceğini biliyorduk. Çalıştığımız yerden golü yedik. İkinci yarıdaki değişikliklerimiz maça denge getirdi. Oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştık. Ama bunu Beşiktaş mı kabul etti, yoksa biz mi rakibi geriye ittik bu tartışılır. İkinci yarıdaki coşkumuz umarım gelecek haftalara yansır. Tansiyon yükseldikçe, tempo arttıkça hakem buna ayak uyduramadı. Atak yapan takımı durdurmak Türk futbolunu geriye götürüyor."



Bakkal, sahadaki futboldan genel olarak memnun olmadığını dile getirerek, "Bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Çalıştığım takımlar içinde en yetenekli oyuncu grubuyla çalışıyorum. Bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı. Yakalayınca yenmelisiniz. Kapanmayı seven biri değilim. Daha keyifli bir maç izleyebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde kalacaklarına inandığını belirten Mesut Bakkal, "Bugün rakibimiz Gençlerbirliği'nin yenilmesi barajı biraz daha düşürdü. Bize 10 puan lazım diyebilirim. 35-40 puanın yeterli olacağını düşünüyorum. Alt sıralardaki takımlar içerideki maçlarda genelde kazanır. Bunu yapabilecek bir takıma sahibim. Umarım ligde kalırız." sözlerine yer verdi.



Deneyimli teknik adam, "Ligde zor dönemler yaşayan takımlar Mesut Bakkal'ı tercih ediyor. Bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna ise şu cevabı verdi:



"2006'dan beri teknik direktörlük yapıyorum. Alanyaspor yedinci takımım. Emek veriyoruz. Bana takımı kurtarır mısınız deniyor? Üzerime böyle bir şey yapıştı. Bu durumdan da keyif almaya başladım. Durumu pozitife çevirmeye çalışıyorum. Gittiğim şehir bitik oluyor, kulübün ışıkları yanmıyor. Bunu yapmak artık hoşuma gidiyor. Stres altında başarılı oluyorsak belki uzun vadede de başarılı olabiliriz."

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