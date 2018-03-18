Alanyasporlu futbolcular trafik kazası geçirdi!
18 Mart 2018 | 16:31
Son dakika haberine göre; Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç trafik kazası geçirdi. Alanyasporlu futbolculardan Fernandes, Douglas ve Maniatis'in son durumunun iyi olduğu, araçta ise büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.
Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından; Alanyasporlu futbolculardan Fernandes, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç kaza geçirdi.
Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada futbolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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