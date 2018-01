Hikmet Karaman: 'Fatih Terim'e benzetilmem bazen alay konusu oluyor'

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcular Efecan Karaca ve kaleci Remy Riou, Alanya Gazeteciler Cemiyeti yönetimiyle bir araya geldi. Cemiyet Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyaspor başkanını ve teknik direktörünü ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.



'BİZE KİMSE 'ÇALIŞMADI' DİYEMEZ'



Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyarette Vagner Love transferinde çıkan haberlere cevap verirken, teknik direktör, transfer ve lig hazırlıklarını değerlendirdi. Gazetecilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Hasan Çavuşoğlu, "Gazetecilerle Alanyaspor'u her zaman değerlendiriyoruz. Geçmişte bu masada çok sayıda toplantılar yaptık. O zamanlar gündem Alanyaspor'un başkan konusuydu. Kimi başkan yapabiliriz ve bu mevcut borçlardan nasıl kurtulabilir konusunda fikir alışverişi yaptık ama şükürler olsun bugün burada Süper Lig'de neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Bize kimse 'çalışmadı' diyemez. Diyen olursa zaten nankörlük yapmış olur. Maddi ve manevi şekilde her zaman bu kulübe desteğimizi verdik. Benimle beraber 6 yıldır görev yapan çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla hep birlikte her zaman bir şeyler yapmaya çalıştık" dedi.



'BU TAKIMA FORVET ALACAĞIZ'



Transfer çalışmalarını değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, "Hocamızın isteği çok önemli ve biz herkesten daha çok istiyoruz. Biz eksikliğin farkındayız ve oradaki eskiliği tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmedik. Vagner Love, Alanyaspor'a geldiği zaman basın dahil Türkiye genelinde Vagner Love'a 'tatile gelmiş' denildi ama bugün Türkiye'nin en güzide kulüplerinden Beşiktaş'a gitti. Kendisine başarılar dilerim. Futbolun içerisinde bunlar var ve süreç illa ki olacak. Onun için tabi ki bizim eksikliğimiz var. Şu an forvette oyuncumuz yok. Bu konu hakkında çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda 1-2 futbolcu hedefimizde var ve almak için uğraşacağız. Çarşamba gününe kadar bu transferlerin netleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu aşamada transfer çok zor iş ama bu konuda başarmak için uğraşacağız ve inşallah bu takıma forvet alacağız" diye konuştu.



'AYBAŞI GELİNCE DE MAAŞINI ALIR'



Bir gazetecinin Vagner Love'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı sorması üzerine Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bizim anlımız açık, yüzümüz pek, Allah'a şükür kimseye vermeyeceğimiz hesabımız yok. Bunun talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ben Alanyaspor'un 3'üncü Lig'den bu lige kadar her kademesinde görev almış bir kardeşinizim. Alanyaspor'un tarihinde 4 şampiyonluğu var ve bu şampiyonlukların 3'ünde ben bulundum. Bugüne kadar Alanyaspor'dan hiçbir futbolcu 'alacağım var' dememiştir ve hiçbir futbolcunun hakkı yenmemiştir. Öyle bir şey olmadığını Türkiye'de herkes bilir ve ondan dolayı da bizim kafamız rahat. Onun için verilmeyecek bir hesabımızı yok. Bizde Vagner'in bir maaş alacağı vardı ve aybaşı gelince de maaşını alır. Yanlış bir açıklama olarak değerlendirdik ve Vagner de böyle bir hata yapabilir. O da hatasını düzeltecektir diye düşünüyoruz. Ona da başarılar diliyorum. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diyorum."



'POTADAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUZ'



Bu sezon işlerinin zor olduğunu belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise şöyle dedi:



"Bursa maçı ve öncesinde bazen bir oyuncu, çok oyuncu. Kasımpaşa maçını hatırladığımızda hamle yapacak şans bulamıyorsunuz. Belki de bazılarına göre kulübede çok oyuncu var ama benim düşüncem farklı. O günkü maçın ortamı farklı bir gelişim gösterdi. Lucas'ın (Lucas Martin Villafanez) gelmesi çok önemli. Vagner olayı başlı başına bir ders, seminer olayı. Başkan, biz ve teknik heyet olarak yoğun bir gündem geçirdik. Buna rağmen Lucas'ın gelmesi ve takıma katkı sağlaması bizler için önemli oldu. Maçı da 3 puanla bitirdikten sonra, sonraki transfer dönemini en verimli bir şekilde kapatmak hedefimiz. 9 takım küme düşme potasında, biz o potaya girmek istemiyoruz. O potadan uzaklaşmak istiyoruz. O potaya girdiğinizde lig sonuna kadar sürüyor. Ama inanıyorum ki Vagner Love'ın Türkiye'ye gelmesi önemli bir olaydır. O yıl Rize'deydim, almak istedik ama Alanyaspor yönetimi buraya getirdi ve geçen sene buradan gol kralı çıkardı. Bu yıl da Türkiye liginin, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa arenasında söz sahibi olmuş Beşiktaş'ın talip olması, kulübün büyüklüğünü gösteriyor. Kulübün burada yapmış olduğu transferlerdeki doğru hamlesini ve büyüklüğünü gösteriyor."



'LUCAS, AKILLI BİR TRANSFER'



Küme düşme potasının yakınında olduklarını hatırlatan Karaman, "18 puandaydık, kaybetseydik ve alttakiler kazansaydı son 3 sıranın içinde yer alacaktık. O potanın içindeyiz, hedefimiz ise o potanın içinde yer almamak. Ligi 40 puanla bitirmek, 40 puan güzel bir puan. En büyük hedefim o. Çünkü Vagner Love gitti. Vagner Love'sız maç kazanamamışız. İlk defa Vagner Love'sız maç kazandık ve forvetimiz yoktu. Oyuncu arkadaşlar iyi iş çıkardı. Şanslıyız, adama vurdu girdi ama oyunu kontrol altına aldık, gol pozisyona girdik. Mesela hiç pozisyon yokken hatalı gol yedik. 1-0'ın altından Bursaspor gibi bir takımın altında kalmamak önemli hamle, oyuncuları bizden çok iyi olmalarına rağmen. Zaten geçen yıl oynadığı futbolla bunu ortaya koymuş, gol kralı çıkarmış, dünya yıldızını getirmiş bir kulüp. Keza Fernandes de çok kaliteli, Emre Akbaba da çok iyi kumaş. Emre bireysel yeteneğini koymuş, teknik direktörler tarafından alınıp gelişme yoluna konulması az olmuş. Buna benzer 4- 5 oyuncumuz daha var. Transfer konusunda ise Lucas akıllı bir transfer. Yönetim iyi çalışıyor. İsteğim forvet konusunda bu 2 gün içerisinde en sağlıklı şekilde çözebilmeleri. Bu konuda iyi oldukları için de güvenim sonsuz" dedi.



'KULÜBÜN LEHİNDE ATLATABİLMEK BENCE ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI'



Vagner Love transferine de değinen Hikmet Karaman, "Başkan ve yönetimimiz Alanya menfaati karşısında en iyi şekilde değerlendirdi. Çünkü karşınızda bir oyuncu gitmek istiyor, antrenmana çıkmak istemiyor, kulübü zor şartlar altında bırakıyor. Bu olayı kulübün lehinde atlatabilmek bence çok büyük bir başarı. Bursa maçına çıkacağız, Vagner'in oynayıp, oynamayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden Alanyaspor menfaatleri konusunda bitirdikleri için çok başarılı. Mevlüt Çavuşoğlu ise Alanya için büyük bir şans. Bu şansı, bize verdiği bu destekle Alanya'da yaşayanlar olarak geri dönüşüm alarak cevaplamalıyız" diye konuştu.

Karaman Fatih Terim'e benzetilmesiyle ilgili bir soruya ise; "Bu konu bazen alaysı bir konu oluyor. Ama futbolun disiplini dünyanın her yerinde aynı ve futbolun dili birdir" dedi.