Vagner Love'dan son dakika açıklaması!..

Vagner Love yaptığı paylaşımda "Alanyaspor başkanı anlaşmamıza sadık kalmak istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yerine getirir. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek" ifadelerine yer verdi.



Vagner Love'un Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağı olduğu öğrenildi.



HİKMET KARAMAN'DAN LOVE AÇIKLAMASI

Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferini de değerlendiren Hikmet Karaman, şöyle dedi: "Hasan Beyle (Çavuşoğlu) konuştuğumuzda önce takıma bakıyorsunuz, ligdeki sıralamaya bakıyorsunuz, belli oyuncu isimleri var. Şimdi 3- 4 oyuncu ismi sayıp takımdaki diğer oyuncuları farklı bir profile koymak istemiyorum. Geçen senenin gol kralı olmuş, oyun içerisinde diğer 6- 7 oyuncu grubu var. Takımın iyi oyuna katkı sağlayan oyuncu grupları var. Diyorsunuz ki 'Birkaç transferle ligde iyi takım haline gelebiliriz.' Takımın en önemli oyuncusunun gitmesi, yani gücünüzden güç kaydedip ki omurgayı alan Vagner Love takım içerisinde. Kolay değil, bunun yönetim idari tarzı var. Oyuncu gitmek istiyor. Oyuncuyla ben de konuştum. Şunu diyor 'Ben 33 yaşına geldim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum. Elime böyle bir fırsat geçmiş, ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum.' Böyle bir durumda da olaylara fazla müdahil olamıyorsunuz. Elinizdeki şartlar neyse de bir yerde ona göre hareket ediyorsunuz. Vagner Love'un yerine ise yönetim kurulu çalışıyor ve yeni transfer birkaç gün içinde sonuçlanabilir."

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