Vagner Love Alanyasporlu yöneticilerle görüştü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.



Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalıştı.



Futbolcuların ayak tenisiyle başladığı idman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis ile kart cezalısı Fofana takımdan ayrı çalıştı.



Antrenmana, sakatlığı süren Mbilla ile Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vagner Love katılmadı. Vagner Love'ın kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştüğü öğrenildi.

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