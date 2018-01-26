Vagner Love Alanyasporlu yöneticilerle görüştü
26 Ocak 2018 | 16:50
Beşiktaş'a transferi gündemde olan Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love'da sıcak bir gelişme yaşandı. Vagner Love, antremana katılmazken Aytemiz Alanyaspor kulüp binasına gelerek yönetimle Beşiktaş'a transferi hakkında görüştü.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalıştı.
Futbolcuların ayak tenisiyle başladığı idman, dar alanda pas, çıkış ve koordinasyon çalışmasıyla sona erdi. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis ile kart cezalısı Fofana takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmana, sakatlığı süren Mbilla ile Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vagner Love katılmadı. Vagner Love'ın kulüp tesislerine gelerek yöneticilerle görüştüğü öğrenildi.
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