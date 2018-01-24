Aytemiz Alanyaspor Gabriel Torje ile anlaştı

Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.



İdmanda futbolcular ısınma hareketinin ardından tam saha taktik maçı yaptı. Emre Akbaba ve Maniatis de hafif sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.



Antrenmana sakatlığı devam eden Mbilla ile Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Vagner Love katılmadı.



Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'un, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı ön libero Filipe Augusto ve Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Gabriel Torje ile prensipte anlaştığı bildirildi. Aytemiz Alanyaspor'un kısa bir süre içerisinde her iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

(AA)