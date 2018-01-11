Flamengo, Vagner Love ile anlaştı!

Alanyaspor'da henüz kampa katılmayan Vagner Love için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Brezilya basınının önde gelen kuruluşlarından Globo'nun haberine göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, Vagner Love ile maaş konusunda anlaşmaya vardı.



Vagner Love'un menajerlerinin Alanyaspor ile yaptığı görüşmelerde ayrılığı masaya yatıracağı, bu teklifleri kabul olmazsa ise kiralık opsiyonunu devreye sokacağı belirtildi.



Vagner Love'un Alanyaspor'dan 2 aydır maaş alamadığı da vurgulanırken, tecrübeli golcünün Brezilya'da idmanlarına devam ettiği kaydedildi.



"KALBİM FLAMENGO İÇİN ATIYOR"

Flamengo takımı tarafından transfer edilmek istenen Vagner Love, kırmızı-siyahlı takıma yeşil ışık yaktı. Brezilya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan yıldız futbolcu, "Flamengo'nun bir ilgisi var. Şimdi yolculuk zamanı. Türkiye'de başkanın ne karar vereceğini göreceğiz. Zor olacağı kesin. Sözleşmemi yenilediğimden bu yana 5 ay geçti. Benim kalbim Flamengo için atıyor, Flamengo benim takımım. Maaşta yaşanan gecikme, serbest kalmak için bir neden olarak görülmüyor. Taraflar, Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak ve başkan ile aramızdaki ilişki de önemli olacak" diye konuştu.



Brezilya'dan Globo, Flamengo ile Vagner Love'un maaş konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Love'un 2 aydır maaşını alamadığı öne sürülürken önce bonservisiyle olmazsa kiralık olarak anlaşmaya çalışılacağı belirtildi.

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