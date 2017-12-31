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Hikmet Karaman Alanyaspor'u doğruladı

31 Aralık 2017 | 19:46

Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı dedikodularını doğruladı.

Hikmet Karaman Alanyaspor'u doğruladı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'un, Hikmet Karaman ile anlaştığı iddia edilmişti. Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, "Alanyaspor hayırlı olsun" mesajlarına, "Teşekkürler" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.

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