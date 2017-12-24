Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor'a!..

İlk devreyi 18 puanla 13. Sırada tamamlayan Alanyaspor’da yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından Safet Susic’le resmen yolların ayrılması planlanırken, Boşnak teknik adamın gözden düşmesinin tek sebebinin sportif başarısızlık olmadığı öğrenildi.



Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love’ın, Safet Susic’in antrenman sisteminden rahatsız olduğu ve bu konuyu Başkan Hasan Çavuşoğlu’yla paylaştığı iddia edildi.



Bu sezon 3 haftayı sakatlığı sebebiyle kaçıran yıldız futbolcunun, yapılan antrenmanların yetersiz olduğu ve bu sebeple sakatlandıkları konusun şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer aldı.



EN GÜÇLÜ ADAY HAMZA HAMZAOĞLU

Galatasaray’la yollarını ayıran Igor Tudor’dan ret yanıtı alan Turuncu-Yeşilli yönetimin, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçtiği bildirildi. Mustafa Reşit Akçay’dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.



Safet Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. 2016-2017 sezonunun 20. Haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber Alanyaspor’da göreve başlayan Safet Susic, Turuncu-Yeşillilerle ligde 35 maça çıktı. 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan Boşnak teknik adam, 17 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. (Ajansspor)

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