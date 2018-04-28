Akhisarspor alt sıralardan kurtulma peşinde

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Ligde 31. haftaya 35 puan ve averajla 12. sırada giren Akhisarspor, düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alıyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligin ilk yarısında rakibiyle evinde golsüz berabere kalan Akhisarspor, deplasmandan galibiyetle ayrılıp, alt sıralardan uzaklaşmak amacında. Cezalı Abdoulwahid Sissoko'nun forma giyemeyeceği Teleset Mobilya Akhisarspor'da Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor.
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