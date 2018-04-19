Okan Buruk: 'Akhisar için tarih yazdık'

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, şu anda taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutluyor olması" dedi.

İlk maçı evlerinde 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Buruk, "Eğer erken gol bulabilirsek, bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle de oldu. Erken bir gol attık. Uzun toplarla rakibin arkasına sarktık. Doğru çıkışlar yaparak pozisyonlar bulduk. Çok daha fazla gol atabilirdik." diye konuştu.

Galatasaray karşısında 2 gole imza atan Yevgen Seleznov'a övgülerde bulunan yeşil-siyahlı teknik adam, "Seleznov'un kariyeri belli. Kardemir Karabükspor'da bir düşüş yaşamıştı ve yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Biz de destek olduk, hayatını düzenledi, çok çalıştı. Bize inanılmaz katkı veriyor. Bu tür maçlarda çok daha iyi oynuyor. İyi bir sezon öncesi görseydi bunun çok daha iyisini yapabilirdi." açıklamasında bulundu.

Finaldeki rakibin Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacağı yönünde görüşü sorulan Okan Buruk, "Buraya gelirken umutlarımız vardı ama ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiden sonra doğal olarak büyük hayaller kurarak gelmiyorsunuz. Finalde karşınıza kimin çıkacağını düşünmüyorsunuz. Maç bittikten sonra düşünmeye başladım Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı diye. Bu takımlar arasında olmak bizim içini gurur verici. Rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk. Buraya kadar geldik ve kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ben oyuncu olarak çok kupa kaldırdım ama teknik adam olarak da bunu başarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.