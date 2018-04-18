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Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Akhisarspor'la oynadığı mücadelede ilginç bir an yaşandı. Galatasaray'a karşı ilk yarıda 2 gol atan Yevhen Seleznyov'un attığı 2. golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ilk yarıda Galatasaray'a 2 gol birden atan Yevhen Seleznyov, attığı 2. golden sonra sevinmedi.

Sağ çaprazdan çektiği sert şutla Muslera'yı mağlup eden Ukraynalı golcü, golden sonra taraftarlara döndü ve iki elini yana açarak dikkat çekti.

Öte yandan Selezynov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez Galatasaray maçında bir maçta birden fazla gol atmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor Yevhen Seleznyov

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Fatih in kibiri ile GS kupadan şut, çok yazık, bu oyunla şampiyonlukta hayal
@cemal_taser_1960 şampiyon olmayı umuyor muydun yazık
terımın ukalalığı..böyle kadromu çıkarılır ukala erıf..ıkı damadınıda oynataydın barı..oynat şımdi ağzını burnunu sevımsız ukala...
Ya arkadaşlar ben mücadele diye birşeye inanmıyorum resmen macı sattık bilerek yenildik böyle 9 oyuncu kadroylamı cıkılır yarı final macına inanmıyorum herşey oyun
sevinmez tabi.nede olsa ligte yine yatacaklar.hersey anlasmali
takımın hiçbir yedek oyuncusu bir halta yaramaz mı , ey hoca sen bunları daha önce de gördün neden oynatırsın çıkar gitsin sinan-letorovicci-yasin- erhanın zaten hiç derdi yokk
Alın size komplo teorisi ,Galatasaray Akhisara kupa maçı karşılığı lig maçında yenilmesi teklifini yaptı ve anlaşılan kabul edildi.İki tarafta kazançlı
hiçbir takımı küçümsememek gerek. şampiyon olmak için kupadan elendik inşallah şampiyon olup terim düşmanlarını tek tek susturacağız
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