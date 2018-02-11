Mustafa Yumlu Ibrahimovic'i hatırlatan golü anlattı

Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor karşısında 1-0 kazandı. Bu maçta golü atan defans oyuncusu Mustafa Yumlu, Zlatan İbrahimovic’in gollerini anımsatan o anı yayıncı kuruluşa anlattı. Yumlu, gol sonrası gözlerinin dolduğunu ifade etti.

“Gözlerim doldu”



Mustafa Yumlu yaptığı açıklamada, ”Orada rakiple boğuşuyordum. Ancak öyle vurabilirdim. Öyle gol olurdu. Bir an gözlerim doldu. O golle galip gelmemiz beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.



Bu sezon attığı 2.gol oldu



Kariyerinde daha önce Demirmenderespor, Arsinspor, Trabzon Karadenizspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor formaları giyen Mustafa, Akhisar’da ise ikinci sezonunu geçiriyor. 30 yaşında ve 1,91 boyundaki defans oyuncusu, bu sezon toplam 21 maçta 2 gole imza attı.

(Ajansspor)