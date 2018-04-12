Samsunspor Yılmaz Vural'ı TFF'ye şikayet edecek

Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ı yapmış olduğu açıklamalara karşılık olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) şikayet edeceklerini söyledi.



Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Samsunspor’un kayyum başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Eskişehir Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın açıklamalarının ardından basın toplantısı düzenleyerek, Eskişehirspor’a teknik direktör olmasında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) gelen talebin etkili olduğunu belirten teknik direktör Yılmaz Vural’ı PFDK’ya şikayet ederek, Vural’ın algı operasyonu yaptığını belirtti.



Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısını düzenleyen Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, “Futbol sahada oynanırken, bir takım etkenlerin saha içerisine etki etme amaçları bizleri zorunlu bir açıklama yapmaya itti. Lig bir maraton, bu maraton sonunda 3 takım düşecek. Birkaç hafta önce Denizlispor’dan Bülent Ertuğrul diye biri çıktı ve düşecek takımı ilan etti. O bir algı operasyonuna başladı. Onun devamı olarak bugün iş farklı bir boyuta geldi. Herkes medyayı kendisine kullanarak düşmeyeceğini ifade ediyor. Ben de buradan söylüyorum, ‘Samsunspor küme düşmez’ diyorum. Bunu açıkça ifade edebiliyorum. Bizim bir saygımız ve sevgimiz var. Dün de bir antrenör emekçisi dediğimiz, Türk futbolunda antrenörlük kariyerinde istediği yere ulaşmakta hep güçlük çekmiş, değer verdiğimiz bir antrenör arkadaşımız çıkıp da ‘Beni TFF’den aradılar. Eskişehirspor çok büyük bir camia, düşmemesi lazım, oraya git dediler’ lafını biz dehşet ile izledik. Bir spor adamının böyle bir yaklaşım içerisinde olmasını şiddetle kınıyoruz. Onun bu camiadan özür dilemesini bekliyoruz. Yılmaz Vural’ın açıklamalarından sonra düşündük. Antrenörler gittiği kulüplerde başarılı olmaya gider. Ama zannediyorum ki o bir hezeyana girdi. Çalıştırdığı kulüplerle ilgili bakmış olmuyor, gitmiyor. Dolayısıyla bir çabası var. Samsunspor’un üzerine basarak bir yere gelme şansınız yok. Yılmaz Vural’a soruyorum, sizi federasyondan kim aradı? Eskişehirspor’un küme düşmeyeceğini size kim söyledi? Size bu kulübün düşmemesi gerektiğini kim söyledi?” dedi.



Yılmaz Vural’ı TFF’ye ve PFDK’ya şikayet edeceklerini belirten Karayılmaz, “Samsunspor’un en az Eskişehirspor kadar tarihi başarılarla doludur. Yılmaz Vural, kurt adam, yılların tecrübesi. Medyatik de bir kişilik. Zaman zaman futbolcularına yaptığı muameleler, müdahaleler, açıklamalarıyla gündem değiştirmesi güzel bir algı mühendisliği olarak nitelendiriyoruz. Yitirdiği değerleri, algı mühendisliği üzerinden geri almak istemesini doğru bulmuyoruz. Hocamız bu işlerden vazgeçsin. Çıksınlar sahaya, bu saatten sonra futbolcular konuşur, futbolcular sahada söyleyeceğini söyler. Yenilen takım yenen takımı kutlar. Bu işler biter. Ama dışarıdan, ‘Beni çok istediler. Aman Eskişehirspor düşmesin dediler’ gibi açıklama yaparak kamuoyunu bir yöne yönlendirip, ‘Eskişehirspor çok büyük bir camia, Samsunspor da sahipsiz, vuralım bunların ensesine alalım ağızlarındaki lokmayı’ mantığıyla bir yere varamazsınız. Ligin son dakikasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda federasyonumuz ile de yazışacağız. Yılmaz Vural’ı kesinlikle özür dilemeye davet ediyorum. Herkesi haddini aşan demeç vermeden uzak durmasını istiyoruz. Yılmaz Vural hakkında TFF'ye talebimiz olacak. Centilmenliğe aykırı davranışları ve algı oluşturmaya çalışmasından dolayı PFDK’ya sevk edilmesiyle alakalı şikayetimizi TFF’ye bugün göndereceğiz” diye konuştu.

PAYLAŞ