Elazığspor, Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor’da, Boluspor yenilgisi sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Boluspor’a 2-1 mağlup olan Bordo-Beyazlı ekipte, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılması kararı çıktı.



“Kimseye kırgın değilim”



Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, ayrılığın kesin olduğunu belirterek, karşılıklı anlaşarak bu karara vardıklarını söyledi.



Çarşamba günü Elazığ’a geleceğini ve yönetimle alacaklarını kararlaştırarak yollarını ayıracağını söyleyen Hüseyin Kalpar, "Kimseye kırgınlığım, dargınlığım yok. Profesyonel futbolda böyle şeyler var. Çarşamba günü gelip konuşup yollarımızı ayıracağız" dedi.



Kalpar’ın Elazığspor Karnesi



Elazığspor’un başına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın gönderilmesinin ardından göreve getirilen tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynanan G. Manisaspor maçıyla göreve başladı. Elazığspor’un başında toplam 19 maça çıkan Kalpar, 7 mağlubiyet, 7 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan galibiyetle ayrıldı.

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