Yılmaz Vural resmen Eskişehirspor'da!

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Yücel İldiz ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör Yılmaz Vural oldu.



YÜCEL İLDİZ'İN YERİNE YILMAZ VURAL GELDİ



Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural getirildi.



Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımızın yeni hocası Yılmaz Vural olmuştur. Yarın takımın başında ilk antrenmana çıkacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



TEKNİK DİREKTÖRÜLÜK GÖREVİNİ BIRAKACAĞI KONUŞULUYORDU



Son olarak Giresunspor'u çalıştıran ve bu kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük kariyerine son vereceği konuşulurken, deneyimli teknik adam Eskişehirspor ile resmen anlaşmaya vardı. Daha önce 1995 yılında Eskişehirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural kariyerinde 6 takımda 1'den fazla kez görev yaptı. Bu, Yılmaz Vural'ın 36. teknik direktörlük görevi oldu.

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