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Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

3 saat önce

Son olarak Akın Çorap Giresunspor'da görev yapan Yılmaz Vural için flaş bir iddia gündeme geldi.

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri
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Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen Eskişehirspor, maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor.

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Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi.

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Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un Yılmaz Vural ile temasa geçeceği öne sürüldü.

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İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi.

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Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.

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Yılmaz Vural, son olarak yine Spor Toto 1. Lig'de çalışmış ve Akın Çorap Giresunspor ile sözleşme imzalamıştı.

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Yılmaz Vural, Akın Çorap Giresunspor'un başında sadece 3 hafta kalabilmişti.

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TFF 1. Lig
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