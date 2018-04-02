Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

1 / 8 Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen Eskişehirspor, maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor.



2 / 8 Son olarak dün Balıkesirspor'a evinde 3-1 yenilen Es-Es, son 4 maçından puan alamamış oldu.



3 / 8 Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi.



4 / 8 Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un Yılmaz Vural ile temasa geçeceği öne sürüldü.



5 / 8 İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi.



6 / 8 Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.



7 / 8 Yılmaz Vural, son olarak yine Spor Toto 1. Lig'de çalışmış ve Akın Çorap Giresunspor ile sözleşme imzalamıştı.

