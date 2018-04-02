Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri
3 saat önce
Son olarak Akın Çorap Giresunspor'da görev yapan Yılmaz Vural için flaş bir iddia gündeme geldi.
1 / 8
Spor Toto 1. Lig'de istediği sonuçları alamayarak 16. sıraya gerileyen Eskişehirspor, maddi imkansızlıkların yanında sportif başarı da elde edemiyor.
3 / 8
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını vereceğini söyleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son olarak Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşme yapacağını dile getirdi.
4 / 8
Eğer Yücel İldiz bu görüşme sırasında istifa ederse, Eskişehirspor'un Yılmaz Vural ile temasa geçeceği öne sürüldü.
5 / 8
İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Yılmaz Vural ise, Eskişehirspor'un kendisi ile irtibata geçmediğini dile getirdi.
6 / 8
Halen takımın bir teknik direktörünün bulunduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, ortaya çıkan iddialardan yeni haberdar olduğunu ifade etti.
7 / 8