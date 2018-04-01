Denizlispor - Ankaragücü maçında şok kavga!
01 Nisan 2018 | 20:26
Denizlispor - Ankaragücü maçında protokol tribünü karıştı! Taner Atilla ile Mehmet Yiğiner tekme-tokat birbirine girdi.
Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner tekme-tokat birbirine girdi. Çıkan kavgada yaralanan Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevik Kuvvet Polisi protokol tribününde Denizlispor - Ankaragücü yöneticilerinin tekrar birbirine dalmasını engellemek adına etten duvar ördü.
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