SPOR
Selçuk İnan'dan şampiyonluk yorumu: "Bence..."

Selçuk İnan'dan şampiyonluk yorumu: "Bence..."

Enes Ünal, Villarreal'i kurtaramadı!

Enes Ünal, Villarreal'i kurtaramadı!

Samuel Eto'o, Kamerun Cumhurbaşkanı olmak istiyor

Samuel Eto'o, Kamerun Cumhurbaşkanı olmak istiyor

"Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hepsinden yukarıda"

"Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı hepsinden yukarıda"

Denizlispor - Ankaragücü maçında şok kavga!

01 Nisan 2018 | 20:26

Denizlispor - Ankaragücü maçında protokol tribünü karıştı! Taner Atilla ile Mehmet Yiğiner tekme-tokat birbirine girdi.

Denizlispor - Ankaragücü maçında şok kavga!

Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner tekme-tokat birbirine girdi. Çıkan kavgada yaralanan Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevik Kuvvet Polisi protokol tribününde Denizlispor - Ankaragücü yöneticilerinin tekrar birbirine dalmasını engellemek adına etten duvar ördü.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. Lig
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.