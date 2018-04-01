Denizlispor - Ankaragücü maçında şok kavga!

Arminia Hannover 3-3 Jeddeloh All Boys 1-1 CA Sarmiento

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Club Atletico Mitre 0-1 Quilmes

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Flandria 1-1 Ramon Santamarina Juventud Unida Gualeguaychu 0-2 San Martin Tucuman Real Potosi 1-3 Bolivar Botafogo 2-2 Vasco da Gama Avai 1-1 Chapecoense

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Brusque 0-0 Internacional SC

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Criciuma 0-0 Hercilio Luz Juventude U19 2-0 Cruzeiro U20 Parnahyba 0-0 Altos

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River AC 0-0 Piaui

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4 De Julho 0-1 Flamengo PI Sokol Brozany 1-1 Usti Nad Orlici Lyon 2-0 Toulouse Atletico Madrid 1-0 Deportivo La Coruna Beitar Jerusalem 3-2 Ironi Kiryat Shmona

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Hapoel Haifa 0-0 Hapoel Raanana Deportivo Pasto 0-0 Jaguares De Cordoba Union Magdalena 0-0 Llaneros Deportivo Santani 0-0 Nacional Asuncion Deportivo Municipal 3-0 Real Garcilaso Cobreloa 1-0 La Serena

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Copiapo 1-0 Santiago Morning

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Magallanes 1-1 Deportes Valdivia San Marcos 0-0 Puerto Montt Danubio 4-0 Atenas

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Defensor Sporting 2-1 CA River Plate

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Racing Club Montevideo 0-1 Cerro