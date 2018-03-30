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Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

30 Mart 2018 | 22:36

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un maddi sıkıntıları artarak devam ediyor. Manisaspor, Pazar günü oynanacak Elazığ maçına uçak parası bulamadığı için gidemedi. Manisaspor kafilesi, otobüsle götürülmek istendi.

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Manisaspor Pazar günü oynanacak Elazığ maçına uçak parası bulamadığı için gidemedi. Kafile otobüsle götürülmek istendi.

Ancak Hüseyin Tok, Hikmet Balioğlu ve kaleci Göktüğ Bakırbaş buna karşı çıktı.

Yaşanan krizin ardından takım yola çıkamadı. Yarınki Elazığ maçında yaşanacak bir puan kaybı küme düşmelerine neden olacak.

Manisaspor yarın Elazığ'da mücadeleye çıkamadığı takdirde küme düşecek.

Yönetimin nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.

(Fanatik)

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