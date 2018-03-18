B.B. Erzurumspor 5 - 4 Akın Çorap Giresunspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor’u 5-4’lük skorla mağlup etti.



Play Off’a kalabilmek için mücadele eden iki takımın karşı karşıya geldiği ve toplam 9 golün atılıp, 7 sarı ile 2 kırmızı kartın çıktığı maçta, ev sahibi B.B. Erzurumspor bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Bu sonuçta ev sahibi B.B. Erzurumspor puanını 40’a çıkarıp, Play Off yolunda önemli bir engeli geçerken, 37 puanda kalan A.Ç. Giresunspor ise ağır yara aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

4. dakikada Gökhan’ın pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Erhan, ceza alanına girerken topu kaleci Anıl’ın yanından ağlara gönderdi. 2-0

15. dakikada Gökhan’ın pasında topla buluşan Nobre’nin ceza sahasına dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Anıl’dan döndü. Dönen topu takip eden Burhan müsait pozisyonda vuruşunu yapamadı.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmad’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

44. dakikada sol kanattan Hakan Arslan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Nobre’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



İkinci yarı



53. dakikada Nascientes, defansı geçerek topu ceza alanı içindeki Recep’e çıkardı. Recep kaleci Hakan’n yanından topu ağlara önderdi. 2-2

54. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Ahmad, takımını öne geçiren golü attı. 2-3

59. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibin ekibin atağında Gökhan’ın pasına yükselen Burhan’ın kafa şutu direkten döndü. Erhan dönen topu kafayla ağlarla buluşturdu. 3-3

63. dakikada gelişen sağ kanattan Tolga’nın ortaladığı topa Nobre’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-3

65. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Çağlar’ın kale içine gönderdiği topa kimse dokunamayınca ağlara gitti. 4-4

79. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Burhan ceza alanı içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Gökhan penaltı atışında topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

90+5’inci dakikada BB Erzurumspor’un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Bekamenga kafayla topu filelere gönderdi. 5-4



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Çetin, Deniz Turgut, Selahattin Altay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka (Dk. 62 Lokman Gör), Trtovac, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Bekamenga), Metin Yüksel (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Burhan Eşer, Hakan Arslan, Scuk, Erhan Çelenk, Nobre

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Dimitriadis, Korkishko, Recep Aydın (Dk. 82 Hakan Barış), Dodo, Onur Demir (Dk. 46 Fatih Atik), Çağlar Birinci, Abed (Dk. 64 Sinan Özkan), Almeida, Hüsamettin Tut

Goller: Dk. 2 Gökhan Karadeniz, Dk. 3 ve 59 Erhan Çelenk, Dk. 63 Nobre, Dk. 90+4 Bekamenga (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 19 ve 53 Abed, Dk. 54 Recep Aydın, Dk. 65 Çağlar Birinci (Akın Çorap Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 81 Hüsamettin Tut (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 90 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Dimitriadis, Dk. 22 Almeida, Dk. 45 Onur Demir, Dk. 76 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 18 Trtovac, Dk. 32 Tolga Ünlü, Dk. 90 Bekamenga (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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