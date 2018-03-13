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Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

13 Mart 2018 | 18:54

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un teknik direktörü Oktay Derelioğlu, kulüpten ayrılacağını söyledi. Oktay Derelioğlu, "Genç oyuncularım görevde kalmam için bugüne kadar beni ikna etti. Ancak  Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum. Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım. Bunlar bir de kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar" dedi.

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Gaziantepspor teknik direktörü Oktay Derelioğlu, gelinen süreçte "anlat anlat bitmeyecek" ve "büyük hikayeler çıkacak"  olaylar yaşadığını aktarırken, görevde bulunduğu süreçte hak edene forma şansı tanıdığını ve bu sayede her hafta futbol olarak daha iyiye giden bir takım haline geldiklerini aktardı.
 
Geçtiğimiz günlerde 14 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını hatırlatan  Derelioğlu, "Bu oyuncuları kadro dışı bırakırken doğru yaptığımı biliyorum. Ama bu süreç öyle bir hal aldı ki şu an başkan ve yöneticiler beni istemiyor, istememe nedenleri de çok farklı. Özellikle bir yönetici başta olmak üzere yönetim bu çocukların geleceğiyle oynuyor. Oluşturduğumuz bu kadro, eğer bozulmazsa daha çok can yakar. Tıpkı Samsunspor maçında yaptığı gibi"  ifadelerini kullandı.
 
Görevden ayrıldıktan sonra kadro dışı bırakılan 14 oyuncunun affedileceğini, oluşturduğu 18-20 kişilik kadroda yer alan futbolcuların da sözleşmelerinin feshedileceğini dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:
 
"Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım. Bunlar bir de kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar... Bu çocuklara yazık günah."

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