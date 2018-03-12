Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu

Mücadelenin 6. dakikasında Eskişehirspor, Bruno Mezenga ile penaltı atışından yararlanamadı.



Karşılaşmanın 82. dakikasında Altınordulu Erdoğan Yeşilyurt'un tedavisinin saha dışında yapılmasını isteyen Eskişehirsporlu futbolcular ile konuk ekibin oyuncuları arasında tartışma çıktı.



Bu sırada maraton tribününden sahaya inen Eskişehirsporlu taraftara güvenlik güçleri müdahale etti. Maçın hakemi Onur Akbaş, yaklaşık 3 dakikalık aranın ardından karşılaşmayı yeniden başlattı.



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Habip Tiryaki

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Akaminko, Hasan Hüseyin Acar, Hürriyet Gücer (Dk. 90 Aykut Akgün), Ofoedu, Semih Güler (Dk. 90 Andaç Güleryüz), Bruno Mezenga (Dk. 83 Bilal Aziz), Semih Şentürk

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı (Dk. 59 Deniz Vural), Serkan Göksu, Barış Alıcı, Kerim Avcı (Dk. 74 Muhammed Rıdvan Özdemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 87 Ali Mert Aydın), Mirkan Aydın

Sarı kartlar: Dk. 30 Bruno Mezenga, Dk. 82 Akaminko, Dk. 88 Hürriyet Gücer, Dk. 88 Hasan Ayaroğlu, Dk. 90+6 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 40 Mehmet Murat Uçar, Dk. 48 Serkan Göksu, Dk. 87 Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

Goller: Dk. 3 Kerim Avcı (penaltıdan), Dk. 55 Barış Alıcı, Dk. 81 Deniz Vural, Dk. 90+5 Ali Mert Aydın (Altınordu), Dk. 31 ve Dk. 64 Semih Şentürk (Eskişehirspor)



ANKARAGÜCÜ'NDEN KRİTİK GALİBİYET



Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’nü ağırladı. Müsabaka Ankaragücün’nün 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Süleyman Özay, Candaş Elbil

İstanbulspor: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oguzhan Berber (Dk. 75 Kojic), Onur Kolay (Dk. 75 Ali Dere), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 85 Yusuf Serdar Çoban), Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz

Anakragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Arif Morkaya, Abdülkadir Kayalı (Dk. 53 Gençer Cansev), İlhan Parlak, Enes Kubat (Dk. 67 Kenan Özer), Mehmet Umut Nayir (Dk. 86 Kehinde)

Goller: Dk. 72 İlhan Parlak Dk. 89 Kehinde (Ankaragücü), Dk. 79 Kojic (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Zafer Şensoy (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 İlhan Parlak, Dk. 40 Sedat Ağçay, Dk. 80 Gençer Cansev (Ankaragücü), Dk. 42 Yalçın Kılınç, Dk. 50 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

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