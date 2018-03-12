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Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu

Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu

Eskişehirspor taraftarı sahaya girerek futbolcuya saldırdı!

12 Mart 2018 | 20:34

Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadelenin son dakikalarında taraftar bir anda sahaya indi. 

Eskişehirspor taraftarı sahaya girerek futbolcuya saldırdı!

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yendi. Maçta dakikalar 84'ü gösterirken iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Futbolcular arasındaki sert tartışma arbedeye dönüşürken, Eskişehirsporlu taraftarların bir kısmı sahaya indi.

Sahaya giren taraftarlar Altınordulu futbolcuların üzerine yürürken, Eskişehir futbolcuları 2-3 dakika duran maçta kendi taraftarlarını zor sakinleştirdi. Altınordulu futbolculara saldıran Eskişehirli taraftarlardan biri Altınordulu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na fiziki müdahalede bulundu.

Eskişehirspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan tarafından engellenen taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin gelmesiyle sahanın dışına çıkartıldı. Sahaya giren diğer taraftarlar da Altınordulu oyunculara saldırma teşebbüsünde bulunurken, Eskişehirsporlu oyuncular tarafından engellendi.

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