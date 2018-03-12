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Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu

Eskişehirspor 2 - 4 Altınordu

Eskişehirspor yöneticisi Altan Begiter kalp krizi geçirdi

12 Mart 2018 | 20:21

Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele sırasında Eskişehirspor’un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkanı Altan Begiter kalp krizi geçirdi. 

Eskişehirspor yöneticisi Altan Begiter kalp krizi geçirdi

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Eskişehirspor, Altınordu’yu ağırlıyor. Maçın 3. dakikasında Altınordu penaltı kazanarak 1-0 öne geçerken, ilk yarının 25. dakikasında Eskişehirspor’un İdari ve Tesislerinden Sorumlu Asbaşkan’ı Altan Begiter bir anda yere yığıldı.

Yerde bir süre kıvranan Eskişehirspor’un kurusu Aydın Begiter’in oğlu Altan Begiter’e ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapılırken, taraftar maçı bırakarak "Ambulans, ambulans" tezahüratları yapmaya başladı. Bunun üzerine stadyumda bulunan 112 Acil Sağlık ekibi, Begiter’i alarak hastaneye kaldırıldı.

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