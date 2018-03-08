Eskişehirspor'da Felix Michel'in sözleşmesi feshedildi

Eskişehirspor yönetimi tarafından Ocak ayında ara transfer döneminde gözden çıkarılan ancak son dakikaya kadar her hangi bir kulüple anlaşamayan Erkan Zengin, elde kalmıştı. A Takım’dan uzaklaştırılan kanat oyuncusu için altyapıdan antrenör Faruk Bayar’ın gözetiminde ayrı bir sahada antrenman programı belirlendi. Bu programa birkaç kez uyan Erkan, İstanbul’dan rapor aldı ve 10 kez antrenmana katılmadı. Kulüp doktoru dışındaki raporu geçersiz sayan ve Noter tespiti yapan Siyah-Kırmızılı kulüp, 1 milyon 300 bin Euro alacağı olan Erkan’ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.



ERKAN 300 BİN İSTEDİ

Sıkıntılı sürecin kahramanı Erkan Zengin, FIFA’ya giderek mahkeme sürecini başlatmak istiyor. İsveçli futbolcunun “300 bin Euro verin feshedelim” teklifini Eskişehirspor yönetiminin dikkate almadığı öğrenildi. FIFA sürecinin nasıl işleyeceği merak ediliyor.



UĞUR’UN SÖZLEŞMESİ DE FESHEDİLDİ

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’a transfer edilen Uğur İnceman, Erkan Zengin’in takımdan ayrıldığıgünlerde kadro dışı bırakılmıştı. 430 bin TL alacağı bulunan Uğur İnceman için tıpkı Erkan Zengin’de olduğu gibi bireysel antrenman programı hazırlandı. Bu antrenmanlara çıkmayan Uğur için noter kanalıyla tespitler yapan Siyah-Kırmızılı kulüp, sözleşmeyi tek taraflı feshetti. Uğur’un TFF’ye başvurması bekleniyor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndaki (UÇK) Es Es dosyalarının arasında Uğur’un dosyası da eklenecek.



YETİŞTİRME BEDELİ SON ANDA ÖDENDİ

Kritik Adana Demirspor maçı arifesinde Eskişehir’i izinsiz terk eden Felix Michel’in 54 bin Euro’luk yetiştirme bedeli ücreti neredeyse 6 puanın silinmesine neden oluyordu. Felix’in eski kulübünden ek süre talep eden Es Es yönetimine 15 Mart’a kadar süre tanındı. Yönetim geçtiğimiz gün 16.50’de yetiştirme bedelini son anda ödedi ve puan silmenin önüne geçti. İzinsiz şehri terk ettiği için de noter huzurunda tespitler yapıldı. Bu dönemden 18 bin Euro alacağı bulunan Felix’in sözleşmesini kulüp tek taraflı feshetti. Felix içinde FIFA süreci başlayacak.

(Anadolu Gazetesi)

SPORDA SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?