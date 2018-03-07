Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 5-1 yendi.



Ligin 4 puanla son sırasında yer alan Gaziantepspor, bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Gaziantepspor, 26. hafta sonunda 31'er puanla 15. sırada bulunan Adana Demirspor ve 16. sırada yer alan Eskişehirspor'un 27 puan gerisine düştü.



Çaykur Rizespor taraftarları, müsabaka sonunda Gaziantepspor takımını tribünlere çağırarak alkışladı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Emrah Ünal, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Kaya Tarakçı, Koray Altınay, Saadane, Ümit Kurt, Özgür Çek, Abdullah Durak (Dk. 75 Galip Güzel), Robin Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Vedat Muric), Lincoln, Samudio (Dk. 80 Furkan Şimşek)

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Deniz Solmaz, Cuma Furkan Özyaşar (Dk. 63 Mustafa Emirhan Özyaşar), Şenol Can, İlker Günaslan, Mustafa Nacar (Dk. 23 Ahmet Olğun), Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem (Dk. 76 Süleyman Dağlarkıran), Erdal Ahmet Özdemir

Goller: Dk. 10, 72 ve 87 Lincoln, Dk. 32 Oğulcan Çağlayan, Dk. 74 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 47 Erdal Ahmet Özdemir (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ümit Kurt, Dk. 82 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

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