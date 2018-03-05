Adanaspor Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özköylü ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Özköylü'nün Osman Yereşen Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Özköylü'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz. Takımımız hazırlıklarını gençlik gelişim sorumlumuz Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirecektir."

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