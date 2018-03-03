Manisaspor'a 1 puanı kaleci Göktuğ Bakırbaş getirdi

Konuk Manisaspor, maçın henüz 9. dakikasında İlkay Gül'le 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Denizlispor Leandro Kappel'le beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 56. dakikasında ev sahibi Denizlispor, Ziya Alkurt'la skorda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.



Maçın 90+3. dakikası oynanırken 2-1 geride olan Manisaspor köşe vuruşu kazandı. Son şans için rakip kaleye giden kaleci Göktuğ Bakırbaş, ön direkten kafayla arkaya aşırtılan topa ayak koyarak skoru eşitledi ve takımına 1 puanı getirdi.

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