Manisaspor'a 1 puanı kaleci Göktuğ Bakırbaş getirdi
03 Mart 2018 | 18:56
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşmasında Denizlispor ile Manisaspor karşılaştı. 2-2 sona eren mücadelede Manisaspor'a 1 puanı getiren gol 90+3. dakikada kaleci Göktuğ Bakırbaş'tan geldi.
Konuk Manisaspor, maçın henüz 9. dakikasında İlkay Gül'le 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Denizlispor Leandro Kappel'le beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 56. dakikasında ev sahibi Denizlispor, Ziya Alkurt'la skorda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Maçın 90+3. dakikası oynanırken 2-1 geride olan Manisaspor köşe vuruşu kazandı. Son şans için rakip kaleye giden kaleci Göktuğ Bakırbaş, ön direkten kafayla arkaya aşırtılan topa ayak koyarak skoru eşitledi ve takımına 1 puanı getirdi.
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