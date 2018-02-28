SPOR
Neymar ameliyat edilecek

Neymar ameliyat edilecek

'2017'nin en iyi statları' yarışmasına Türkiye'den 3 aday

'2017'nin en iyi statları' yarışmasına Türkiye'den 3 aday

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Bayer Münih antremanında Hummels ve Lewandowski tartıştı

Bayer Münih antremanında Hummels ve Lewandowski tartıştı

Neymar'dan Bolulu berber Hüseyin Tayşi'ye selam!

28 Şubat 2018 | 19:09

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, Bolusporlu oyuncu Santos aracılığıyla bir video çekerek Bolu’da berberlik yapan Hüseyin Tayşi’ye selam gönderdi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, yakın arkadaşı Bolusporlu Andre Santos'un Bolu’daki berberi Hüseyin Tayşi'ye videolu selam gönderdi.

Boluspor’un yıldız oyuncusu Andre Santos’un yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Boluspor’a katkı olması amacıyla doğum gününde yanında olan arkadaşı Santos’tan 75 bin liralık milli piyango bileti satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden Santos’la bir araya gelen Neymar, Santos’un Bolu’daki kuaförü ve arkadaşı olan berber Hüseyin Tayşi’ye ve Bolu’ya ‘Hi Hüseyin, merhaba Bolu’ diyerek selam gönderdi. 



Santos tarafından kendisine ulaştırılan videoya sevindiğini belirten Tayşi, “Santos’la arkadaşlığımız ve dostluğumuz çok iyi. Bir kaç kere görüntülü konuştuk. Santos’un vasıtasıyla Neymar da selam göndermiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu sadece bana değil Türkiye’ye selam. Belki 5-10 sene sonra Beşiktaş, Galatasaray veya Boluspor’a gelir. Sonuçta dünya yıldızı bir adam” dedi. 

Tayşi, Neymar’ın kendisini Brezilya’ya davet ettiğini ama ne zaman gideceğini bilemediğini söyledi.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
TFF 1. Lig
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.