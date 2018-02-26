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Giresunspor Metin Diyadin ile yeniden anlaştı

26 Şubat 2018 | 19:48

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, sezona başladığı teknik direktörü Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

Giresunspor Metin Diyadin ile yeniden anlaştı

Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktörlük görevine yeniden Metin Diyadin getirildi. Diyadin, 4 Şubat tarihinde alınan kötü sonuçların ardından Akın Çorap Giresunspor'daki görevinden istifa etmişti.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Metin Diyadin ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

Yeşil-beyazlı takımda ligin 20. haftasında İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti.

Karadeniz ekibi, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarında mağlubiyet yaşamış ve deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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