Adana Demirspor - İstanbulspor maçı yoğun dolu yağışı nedeniyle ertelendi

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor ile İstanbulspor arasında oynanan maça da aşırı dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verildi.

32. dakika şiddetli yağmur nedeniyle hakem soyunma odasına gitti. 10 dakika sonra soyunma odasından çıkmasının ardından oynanmasına karar verdi. 2 dakika oynanan maç hakem Özgür Yankaya tarafından yeninden durduruldu.



1-1 devam eden mücadelede hakem Özgür Yankaya sahada gezdi ve topun sekmemesinden dolayı karşılaşmayı 26 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’e erteledi.

Şehirde hayat felç oldu

Adana'da yağan dolu nedeniyle kent merkezinde hayat olumsuz etkilendi.



Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini gösteren dolu nedeniyle ana yollarda ve caddelerde trafik akışında aksamalar oldu. Bazı araçlar su birikintileri nedeniyle yolda mahsur kaldı.



Bazı sürücüler ise araçlarının doludan zarar görmemesi için akaryakıt istasyonlarına park ederek yağışın bitmesini bekledi.



Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağış bitene kadar yakınlarındaki iş yerlerine sığındı.



Aşırı dolu nedeniyle kaldırımlar ve araçların üst kısımları beyaza büründü.