Adanaspor 1 - 0 Adana Demirspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana derbisinde sahne oldu. Derbide Adanaspor, son dakikada bulduğu golle Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.



Adanaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 89. dakikada Roni'den geldi. Derbide zaman zaman tansiyon yükselirken iki takım arasında oynanan son 3 maç, 1-0'lık sonuçla bitmiş oldu.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Gökmen Olgaç (xx), Deniz Caner Özaral (xx) Adanaspor: Hayrullah (xx)- Emre Can (xx), Berkan (xx), Oğuz Han (xx) (Dk.58 Uche xx), Tevfik (xx), Renan (xx), İgnacio (xx), Koman (xx), Ronei (xx), Bekir (xx) (Dk. 65 Mustafa xx), Bahattin (xx)(Dk.81 Abdulaziz xx)

Adana Demirspor: İsmail (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay (xx), Lalawele (xx) (Dk.70 Aydın xx), Tambe (xx)(Dk.46 Aires xx), Savaş (xx) (Dk.79 Yiğit xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Mendy (xx), Sezer (xx), Atabey (xx)

Goller: Dk. 89 Ronei (Adanaspor)

Sarı kartlar: Tevfik, Koman, (Adanaspor), Savaş, Kubilay, Sezer, (Adana Demirspor)

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