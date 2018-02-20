Çaykur Rizespor 3 - 0 Balıkesir Baltok

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Balıkesirspor Baltok’u 3-0 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 72'de Recep, 80'de Oğulcan ve 90+4'te Samudio kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada ceza sahası dışından Furkan’ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan Recep Niyaz’unu şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

72. dakikada Mehmet Uslunun ara pasında topla buluşan Samudio, Recep Niyaz’ı gördü. Bu oyuncu da ceza sahsı içinde topu ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada Mehmet Uslu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

90+1. dakikada Mehmet Uslu’nun ceza sahasına ortasında Samudio topu ağlara yolladı. 3-0



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Soner Maraş, Mehmet Kapluhan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Recep Niyaz, Galip Güzel (Dk. 46 Lincoln), Süleyman Koç (Dk. 66 Oğulcan Çağlayan), Samudio, Vedat Muric (Dk. 88 Turgut Doğan Şahin)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 60 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen (Dk. 62 Beleck), Otoo (Dk. 77 Burak Çalık)

Goller: Dk. 73 Recep Niyaz, Dk.80 Oğulcan Çağlayan, Dk.90+3 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Furkan Çil, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Vukovic, Dk. 74 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)



Ankaragücü'nden kritik kayıp



Spor Toto 1'nci Lig'de Ankaragücü, deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Kenan’ın ortasında topla buluşan Muhammet’in kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Umut’un şutu ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada ceza sahasında Erdem’in eline top çarpası sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi takım adına penaltıyı kullanan Göksu’nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

48. dakikada ceza sahası dışından Chibuke’nin sert şutu direğin yanından auta çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Putsila’nın şutu direğin üstünden auta çıktı.

70. dakikada Ufuk’un ortasında topla buluşan Ayite’nin şutunu kaleci Korcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Cebe, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak (Dk. 76 Enes İslam İlkin), Kenan Karışık (Dk. 46 Chibuike), Samaras, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir (Dk. 62 Ayite)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubulas, Kenan Özer (Dk. 64 Enes Kubat), Mehmet Sak, Putsila (Dk. 87 Tisdell), Mehmet Umut Nair (Dk. 77 Kehinde), Mbamba, İlhan Parlak, Gençer Cansev

Goller: Dk. 22 Mehmet Umut Nair (MKE Ankaragücü), Dk. 45 Göksu Türkdoğan (Penaltıdan) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mbamba, Dk. 35 Mehmet Sak, Dk. 55 Putsila, Dk. 60 Kenan Özer, Dk. 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Muhammet Beşir, Dk. 83 Samaras, Dk. 90+3 Ayite (Samsunspor)

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