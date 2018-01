İstanbulspor 2 - 1 Denizlispor

TFF 1. Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Burak Cansız

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Onur Ergün, Muhammed Demirci (Dk. 58 Onur Kolay), İbrahim Halil Çolak, Kojic (Dk. 69 İbrahim Yılmaz)

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Canberk Aydın, Cenk Güvenç, Burak Altıparmak (Dk. 85 Cihan Özkaymak), Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan, Berkan Afşarlı (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı), Ziya Alkurt, Hasan Kılıç (Dk. 90+1 Veli Acar), Barış Örücü, Eze

Goller: Dk. 26 İbrahim Halil Çolak, Dk. 68 Kerem Can Akyüz (Kendi kalesine) (İstanbulspor), Dk. 77 Hasan Kılıç (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Kerem Can Akyüz (Denizlispor), Dk. 62 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 70 Onur Kolay, Dk. 90+3 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

