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Ümraniyespor 7 - 0 Gaziantepspor

21 Ocak 2018 | 17:27

TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti.

Ümraniyespor 7 - 0 Gaziantepspor

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Baran Eraslan
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 82 Tarık Tekdal), Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 71 İbrahim Akdağ), Cleyton, Emircan Altıntaş, Rangelov (Dk. 71 Serdar Özbayraktar)
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Şenol Can, İlker Günaslan, Gökhan Çamur (Dk. 37 Mustafa Emirhan Özyaşar), Harun Enes Nural (Dk. 61 Elyasa Süme), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Mehmet Sait Üzümcü, Serhan Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Keser)
Goller: Dk. 17 Mücahit Albayrak, Dk. 23 Hasan Genç (Kendi kalesine), Dk. 37 Serhan Yılmaz (Kendi kalesine), Dk. 64 Vasilogiannis, Dk. 68 Rangelov (Penaltıdan), Dk. 73 Bulut Kaya, Dk. 85 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Oktay Aydın, Dk. 52 Müslüm Talşik (Gaziantepspor), Dk. 74 Appindangoye (Ümraniyespor)

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