Göztepe'den ayrılan Segbefia Gazişehir ile anlaştı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Prince Segbefia ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.



Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan Segbefia'ya emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.



2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Togolu orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Batman Petrolspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.



Segbefia Gazişehir ile anlaştı



TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'ten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Segbefia ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşmeye imza attığı aktarıldı. Başkan Konukoğlu'nun, Togolu futbolcuya başarı dileğinde bulunduğu kaydedildi.

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