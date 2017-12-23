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Adana Demirspor 2 - 1 Ankaragücü

23 Aralık 2017 | 17:55

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Adana Demirspor 2 - 1 Ankaragücü

TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında lider Ankaragücü, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk oldu.

Adana Demirspor, 90+6. dakikada bulduğu golle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ankaragücü ise 12 hafta sonra kaybetti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lingane, Lalawele (Dk. 86 Mendy), Savaş Yılmaz (Dk. 46 Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir (Dk. 89 Adil Demirbağ), Atabey Çiçek, Tambe
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Putsila, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay, Mehmet Umut Nayir, İlhan Parlak (Dk. 51 Dieng), Kenan Özer (Dk. 89 Enes Kubat)
Goller: Dk. 6 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 72 Lalawele, Dk. 90+5 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 39 Batuhan İşçiler, Dk. 44 Erhan Kartal, Dk. 80 Tambe (Adana Demirspor), Dk. 57 Putsila, Dk 90+4 Gençer Cansev (MKE Ankaragücü)

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