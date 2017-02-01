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SPOR GÜNDEMİ
'Canavar' lakaplı futbolcu Akinfenwa, yine ağları sarstı
Tuzlaspor, Kadir Kaan Özdemir'i kiraladı
Tuzlaspor, Fenerbahçe'den 1998 doğumlu Kadir Kaan Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kamil Grosicki, Hull City'de
Sivasspor'dan Fransa Ligue 1 takımı Rennes'e giden Kamil Grosicki şimdi de Premier Lig'e transfer oldu.
Sıcak gelişme! Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı
Mehmet Demirkol'dan yayın ihalesi sözleri
Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.
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SPOR GÜNDEMİ
Ben Osborn'dan muhteşem frikik!
Galatasaray, genç kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzalama kararı aldı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|5
|1
|39
|15
|44
|2
|Başakşehir
|19
|12
|6
|1
|37
|12
|42
|3
|Galatasaray
|19
|12
|3
|4
|38
|18
|39
|4
|Fenerbahçe
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|35
|5
|Antalyaspor
|19
|9
|4
|6
|23
|22
|31
|6
|Osmanlıspor FK
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|7
|T.Konyaspor
|19
|7
|6
|6
|23
|23
|27
|8
|Bursaspor
|19
|8
|3
|8
|21
|21
|27
|9
|Trabzonspor
|19
|8
|3
|8
|19
|21
|27
|10
|K.D.Ç. Karabük
|19
|7
|3
|9
|22
|27
|24
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|8
|5
|17
|16
|23
|12
|Kasımpaşa
|19
|6
|3
|10
|21
|28
|21
|13
|Akhisar Bld.
|19
|5
|6
|8
|11
|24
|21
|14
|Ç. Rizespor
|19
|5
|4
|10
|20
|31
|19
|15
|Alanyaspor
|19
|5
|3
|11
|26
|40
|18
|16
|Adanaspor
|19
|4
|5
|10
|18
|26
|17
|17
|Kayserispor
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|16
|18
|Gaziantepspor
|18
|3
|2
|13
|15
|34
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Eskişehirspor
|19
|11
|5
|3
|36
|22
|35
|2
|Göztepe
|19
|10
|5
|4
|32
|22
|35
|3
|Evkur Yeni Malatyaspor
|19
|10
|4
|5
|27
|20
|34
|4
|Sivasspor
|19
|9
|5
|5
|27
|17
|32
|5
|Giresunspor
|19
|8
|6
|5
|24
|17
|30
|6
|Boluspor
|19
|8
|3
|8
|29
|33
|27
|7
|Denizlispor
|19
|8
|5
|6
|28
|22
|26
|8
|Ümraniyespor
|18
|7
|5
|6
|24
|21
|26
|9
|Balıkesirspor
|18
|6
|6
|6
|30
|21
|24
|10
|A.Demirspor
|19
|5
|11
|3
|20
|19
|23
|11
|Şanlıurfaspor
|19
|5
|7
|7
|18
|17
|22
|12
|Gaziantep BŞB
|19
|6
|4
|9
|24
|27
|22
|13
|Altınordu
|19
|5
|7
|7
|23
|26
|22
|14
|SB. Elazığspor
|19
|6
|6
|7
|19
|20
|18
|15
|Bandırmaspor
|19
|4
|6
|9
|18
|25
|18
|16
|Manisaspor
|19
|4
|8
|7
|23
|31
|17
|17
|Samsunspor
|19
|3
|5
|11
|9
|26
|14
|18
|Mersin İ.Y.
|19
|4
|4
|11
|14
|39
|13
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|23
|18
|2
|3
|48
|16
|56
|2
|Tottenham Hotspur
|23
|13
|8
|2
|45
|16
|47
|3
|Arsenal
|23
|14
|5
|4
|51
|25
|47
|4
|Liverpool
|23
|13
|7
|3
|52
|28
|46
|5
|Manchester City
|22
|13
|4
|5
|43
|28
|43
|6
|M. United
|22
|11
|8
|3
|33
|21
|41
|7
|Everton
|22
|10
|6
|6
|33
|23
|36
|8
|West Bromwich Albion
|23
|9
|6
|8
|31
|29
|33
|9
|Burnley
|23
|9
|2
|12
|25
|33
|29
|10
|Stoke City
|22
|7
|7
|8
|28
|34
|28
|11
|West Ham Utd.
|22
|8
|4
|10
|29
|36
|28
|12
|Southampton
|23
|7
|6
|10
|23
|28
|27
|13
|Watford
|23
|7
|6
|10
|27
|39
|27
|14
|AFC Bournemouth
|23
|7
|5
|11
|32
|41
|26
|15
|Middlesbrough
|23
|4
|9
|10
|19
|26
|21
|16
|Leicester City
|23
|5
|6
|12
|24
|38
|21
|17
|Swansea City
|23
|6
|3
|14
|28
|52
|21
|18
|Crystal Palace
|23
|5
|4
|14
|32
|41
|19
|19
|Sunderland
|23
|4
|4
|15
|20
|42
|16
|20
|Hull City
|22
|4
|4
|14
|20
|47
|16
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|19
|14
|4
|1
|51
|17
|46
|2
|Barcelona
|20
|12
|6
|2
|52
|18
|42
|3
|Sevilla
|20
|13
|3
|4
|43
|28
|42
|4
|Atl.Madrid
|20
|10
|6
|4
|34
|16
|36
|5
|R.Sociedad
|20
|11
|2
|7
|31
|28
|35
|6
|Villarreal
|20
|9
|7
|4
|28
|14
|34
|7
|Athletic Bilbao
|20
|9
|5
|6
|26
|22
|32
|8
|Celta Vigo
|20
|9
|3
|8
|31
|33
|30
|9
|Espanyol
|20
|7
|8
|5
|28
|27
|29
|10
|Eibar
|20
|8
|5
|7
|28
|29
|29
|11
|Las Palmas
|20
|7
|7
|6
|31
|31
|28
|12
|Deportivo Alaves
|20
|5
|9
|6
|17
|20
|24
|13
|Real Betis
|20
|6
|5
|9
|21
|31
|23
|14
|Malaga
|20
|5
|7
|8
|28
|34
|22
|15
|Valencia
|19
|5
|4
|10
|29
|36
|19
|16
|Deportivo
|20
|4
|7
|9
|25
|32
|19
|17
|Leganes
|20
|4
|6
|10
|15
|33
|18
|18
|Sporting Gijon
|20
|3
|4
|13
|20
|39
|13
|19
|Osasuna
|20
|1
|7
|12
|21
|43
|10
|20
|Granada
|20
|1
|7
|12
|16
|44
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|18
|14
|3
|1
|42
|11
|45
|2
|RB Leipzig
|18
|13
|3
|2
|36
|16
|42
|3
|E. Frankfurt
|18
|9
|5
|4
|23
|15
|32
|4
|B. Dortmund
|18
|8
|7
|3
|38
|21
|31
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|18
|7
|10
|1
|31
|19
|31
|6
|Hertha BSC Berlin
|18
|9
|3
|6
|26
|21
|30
|7
|FC Köln
|18
|7
|8
|3
|27
|16
|29
|8
|Freiburg
|18
|8
|2
|8
|24
|30
|26
|9
|B.Leverkusen
|18
|7
|3
|8
|28
|28
|24
|10
|Mainz 05
|18
|6
|4
|8
|27
|31
|22
|11
|Schalke 04
|18
|6
|3
|9
|21
|20
|21
|12
|Augsburg
|18
|5
|6
|7
|15
|20
|21
|13
|M'gladbach
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|14
|Vfl Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|17
|26
|19
|15
|Werder Bremen
|18
|4
|4
|10
|22
|38
|16
|16
|Ingolstadt 04
|18
|4
|3
|11
|17
|29
|15
|17
|Hamburger SV
|18
|3
|4
|11
|15
|35
|13
|18
|Darmstadt 98
|18
|2
|3
|13
|12
|36
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|21
|17
|0
|4
|44
|16
|51
|2
|Roma
|22
|15
|2
|5
|44
|21
|47
|3
|Napoli
|22
|13
|6
|3
|48
|25
|45
|4
|Inter
|22
|13
|3
|6
|37
|23
|42
|5
|Lazio
|22
|12
|4
|6
|35
|25
|40
|6
|Atalanta
|22
|12
|3
|7
|34
|25
|39
|7
|Milan
|21
|11
|4
|6
|32
|26
|37
|8
|Fiorentina
|21
|9
|7
|5
|36
|28
|34
|9
|Torino
|22
|8
|7
|7
|39
|32
|31
|10
|Udinese
|22
|8
|4
|10
|27
|29
|28
|11
|Chievo Verona
|22
|8
|4
|10
|22
|30
|28
|12
|Sampdoria
|22
|7
|6
|9
|25
|29
|27
|13
|Bologna
|21
|7
|6
|8
|21
|26
|27
|14
|Cagliari
|22
|8
|3
|11
|32
|46
|27
|15
|Genoa
|22
|6
|7
|9
|27
|32
|25
|16
|Sassuolo
|22
|7
|3
|12
|31
|37
|24
|17
|Empoli
|22
|5
|6
|11
|13
|30
|21
|18
|Crotone
|21
|3
|4
|14
|20
|37
|13
|19
|Palermo
|22
|2
|5
|15
|18
|42
|11
|20
|Pescara
|21
|1
|6
|14
|16
|42
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Monaco
|22
|15
|4
|3
|65
|22
|49
|2
|Nice
|22
|14
|7
|1
|38
|15
|49
|3
|P. St Germain
|22
|14
|4
|4
|42
|16
|46
|4
|Lyon
|21
|12
|1
|8
|40
|25
|37
|5
|Saint Etienne
|22
|8
|9
|5
|24
|18
|33
|6
|Marsilya
|22
|9
|6
|7
|29
|27
|33
|7
|Bordeaux
|22
|8
|8
|6
|24
|27
|32
|8
|Guingamp
|22
|8
|7
|7
|28
|26
|31
|9
|Rennes
|22
|8
|6
|8
|22
|26
|30
|10
|Toulouse
|22
|7
|5
|10
|22
|26
|26
|11
|Lille
|22
|7
|5
|10
|21
|27
|26
|12
|Nantes
|22
|7
|5
|10
|15
|29
|26
|13
|Dijon
|22
|5
|9
|8
|30
|32
|24
|14
|Nancy
|21
|6
|6
|9
|16
|25
|24
|15
|Montpellier
|22
|5
|8
|9
|30
|39
|23
|16
|Angers
|22
|6
|5
|11
|19
|28
|23
|17
|Bastia
|22
|5
|7
|10
|19
|26
|22
|18
|Caen
|21
|6
|4
|11
|24
|36
|22
|19
|Metz
|21
|6
|5
|10
|21
|38
|21
|20
|Lorient
|22
|5
|3
|14
|25
|46
|18
|2017-02-10 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 13:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-12 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-13 20:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-12 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-12 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-13 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-31 22:45:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-31 23:00:00
|02:00
|
|2017-02-01 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-01 23:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-03 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-04 15:00:00
|02:00
|
|2017-02-04 18:15:00
|02:00
|
|2017-02-04 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-05 14:00:00
|02:00
|
|2017-02-05 18:15:00
|02:00
|
|2017-02-05 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-06 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-03 22:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-04 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 17:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 19:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 22:45:00
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