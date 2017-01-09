SPOR GÜNDEMİ

İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday taraftarı bir baba, çocuğu ilk kez stadyuma götürdü ve o atmosferi gör...

Sergen Yalçın’ın, teknik direktörlüğe gelmesiyle hareketlenen sarı-kırmızılılar Veli transferi için Beşiktaş’ı ikna etti. Son sözü...

Premier Lig’in lideri Chelsea, Fener’in kapısını çalmış ve Kjare için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro önermişti. Sarı-Lacivertl...

Premier Lig takımlarından Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona'lı Ivan Rakitic'i transfer etmek istiyor. ...

Beşiktaş yönetimi, Olcay Şahan'ı isteyen Trabzonspor'a "Mehmet Ekici'yle takas yapalım" dedi. Bordo-mavililer de Olcay'ın yanında ...

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo mavili ekibe geri dönüyor.

Fenerbahçe'de arka adalesinde 2. derecede yırtık belirlenen Volkan Şen en 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu arasında Luis Cavanda diyaloğu! "Cavanda'nın bu performansını ben tahmin ediyordum...

SPOR GÜNDEMİ

Neymar, Edilson, Edmilson, Roberto Carlos, Denilson ve Zico gibi Brezilya efsanelerinin yer aldığı yardım maçında Barcelonalı yıld...
Fenerbahçe'de Faslı oyuncu Aatıf Chahechouhe'nun Trabzonspor'a gitmemek için direnmesi nedeniyle Mehmet Ekici transferi çıkmaza gi...
“Kalmak için kriterim şampiyonluk” şartını getirmesine rağmen Fenerbahçe yönetimi, yola Advocaat ile devam etmek için kararlı.. Ho...
Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a sezonun ikinci yarısında Dereağzı’nda çalışmaları için ...
Trabzonspor, sezon sonu Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anl...
Siyah-beyazlılar, Juventus’un dünyaca ünlü golcüsü Mandzukic, Çin’de top koşturan Jackson Martinez, Anzhi forması giyen Budkivsky ...
Samuel Eto'o transferi nedeniyle gerilen Beşiktaş-Antalyaspor ilişkilerinde bir hamle de Şenol Güneş'ten geldi. Güneş, dün kırmızı...

Galatasaray'ın Yunanistan Ligi takımlarından Paok'tan transferini gerçekleştirdiği Garry Rodrigues İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Başakşehir 16 10 6 0 31 11 36
2 Beşiktaş 16 10 5 1 28 13 35
3 Galatasaray 16 10 3 3 30 16 33
4 Fenerbahçe 16 9 4 3 34 12 31
5 Bursaspor 16 8 3 5 20 17 27
6 Osmanlıspor FK 16 6 8 2 21 16 26
7 T.Konyaspor 16 6 6 4 20 16 24
8 Gençlerbirliği 16 5 7 4 16 12 22
9 Antalyaspor 16 6 4 6 16 20 22
10 Akhisar Bld. 16 5 5 6 11 17 20
11 K.D.Ç. Karabük 16 5 3 8 19 25 18
12 Kasımpaşa 16 5 3 8 18 25 18
13 Trabzonspor 16 5 3 8 12 20 18
14 Alanyaspor 16 5 3 8 22 31 18
15 Ç. Rizespor 16 3 4 9 15 27 13
16 Kayserispor 16 3 3 10 14 26 12
17 Gaziantepspor 16 3 2 11 15 27 11
18 Adanaspor 16 2 4 10 13 24 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Göztepe 16 9 4 3 27 16 31
2 Evkur Yeni Malatyaspor 16 9 3 4 25 16 30
3 Eskişehirspor 16 9 4 3 29 19 28
4 Sivasspor 16 8 4 4 24 15 28
5 Boluspor 16 8 2 6 25 26 26
6 Balıkesirspor 16 6 6 4 28 17 24
7 Ümraniyespor 16 6 5 5 21 16 23
8 Altınordu 16 5 7 4 23 21 22
9 Denizlispor 16 7 3 6 23 19 21
10 Giresunspor 16 5 6 5 20 16 21
11 Şanlıurfaspor 16 5 5 6 17 15 20
12 A.Demirspor 16 4 9 3 18 18 18
13 Gaziantep BŞB 16 5 3 8 18 22 18
14 Bandırmaspor 16 3 5 8 15 22 14
15 SB. Elazığspor 16 5 4 7 15 17 13
16 Manisaspor 16 3 6 7 14 25 12
17 Samsunspor 16 2 5 9 6 23 11
18 Mersin İ.Y. 16 3 3 10 12 37 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 20 16 1 3 42 15 49
2 Liverpool 20 13 5 2 48 23 44
3 Tottenham Hotspur 20 12 6 2 39 14 42
4 Manchester City 20 13 3 4 41 22 42
5 Arsenal 20 12 5 3 44 22 41
6 M. United 20 11 6 3 31 19 39
7 Everton 20 8 6 6 28 23 30
8 West Bromwich Albion 20 8 5 7 28 24 29
9 AFC Bournemouth 20 7 4 9 29 34 25
10 Southampton 20 6 6 8 19 25 24
11 Stoke City 20 6 6 8 24 32 24
12 Burnley 20 7 2 11 22 31 23
13 West Ham Utd. 20 6 4 10 23 35 22
14 Watford 20 6 4 10 23 36 22
15 Leicester City 20 5 6 9 24 31 21
16 Middlesbrough 20 4 7 9 17 22 19
17 Crystal Palace 20 4 4 12 30 37 16
18 Sunderland 20 4 3 13 19 37 15
19 Swansea City 20 4 3 13 23 45 15
20 Hull City 20 3 4 13 17 44 13
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 16 12 4 0 45 14 40
2 Sevilla 17 11 3 3 36 21 36
3 Barcelona 17 10 5 2 42 17 35
4 Atl.Madrid 17 9 4 4 31 14 31
5 Villarreal 17 8 6 3 26 12 30
6 R.Sociedad 17 9 2 6 28 25 29
7 Athletic Bilbao 17 8 3 6 22 19 27
8 Las Palmas 17 6 6 5 27 24 24
9 Celta Vigo 17 7 3 7 28 32 24
10 Eibar 17 6 5 6 22 22 23
11 Espanyol 17 5 8 4 21 23 23
12 Deportivo Alaves 17 5 7 5 15 17 22
13 Malaga 17 5 6 6 26 29 21
14 Real Betis 17 6 3 8 20 29 21
15 Deportivo 17 4 5 8 23 28 17
16 Leganes 17 4 4 9 13 29 16
17 Valencia 15 3 3 9 21 29 12
18 Sporting Gijon 17 3 3 11 17 34 12
19 Granada 17 1 6 10 14 38 9
20 Osasuna 16 1 4 11 13 34 7
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 16 12 3 1 38 9 39
2 RB Leipzig 16 11 3 2 31 15 36
3 Hertha BSC Berlin 16 9 3 4 24 16 30
4 E. Frankfurt 16 8 5 3 22 12 29
5 TSG 1899 Hoffenheim 16 6 10 0 28 17 28
6 B. Dortmund 16 7 6 3 35 19 27
7 FC Köln 16 6 7 3 21 15 25
8 Freiburg 16 7 2 7 21 27 23
9 B.Leverkusen 16 6 3 7 23 24 21
10 Mainz 05 16 6 2 8 26 30 20
11 Schalke 04 16 5 3 8 20 19 18
12 Augsburg 16 4 6 6 13 17 18
13 Vfl Wolfsburg 16 4 4 8 15 24 16
14 M'gladbach 16 4 4 8 15 25 16
15 Werder Bremen 16 4 4 8 20 34 16
16 Hamburger SV 16 3 4 9 14 31 13
17 Ingolstadt 04 16 3 3 10 14 27 12
18 Darmstadt 98 16 2 2 12 11 30 8
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 18 15 0 3 39 14 45
2 Roma 19 13 2 4 40 18 41
3 Napoli 19 11 5 3 42 22 38
4 Lazio 19 11 4 4 33 21 37
5 Milan 18 11 3 4 28 20 36
6 Atalanta 19 11 2 6 31 22 35
7 Inter 19 10 3 6 30 22 33
8 Torino 19 8 5 6 36 27 29
9 Fiorentina 18 7 6 5 28 24 27
10 Udinese 19 7 4 8 25 26 25
11 Chievo Verona 19 7 4 8 20 24 25
12 Genoa 19 6 5 8 21 23 23
13 Sampdoria 19 6 5 8 22 26 23
14 Cagliari 19 7 2 10 27 43 23
15 Bologna 18 5 5 8 17 25 20
16 Sassuolo 19 5 3 11 24 33 18
17 Empoli 19 4 5 10 11 26 17
18 Palermo 19 2 4 13 16 36 10
19 Crotone 18 2 3 13 14 33 9
20 Pescara 18 1 6 11 14 33 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Nice 19 13 5 1 34 13 44
2 Monaco 19 13 3 3 56 20 42
3 P. St Germain 19 12 3 4 38 15 39
4 Lyon 18 11 1 6 34 19 34
5 Guingamp 19 8 6 5 25 19 30
6 Marsilya 19 8 6 5 22 19 30
7 Rennes 19 8 4 7 20 23 28
8 Saint Etienne 19 6 8 5 18 16 26
9 Toulouse 19 7 5 7 22 21 26
10 Bordeaux 19 6 7 6 20 26 25
11 Montpellier 19 5 7 7 28 31 22
12 Lille 19 6 3 10 18 25 21
13 Nancy 19 5 6 8 15 23 21
14 Bastia 19 5 5 9 17 23 20
15 Dijon 19 4 7 8 26 29 19
16 Angers 19 5 4 10 15 24 19
17 Nantes 18 5 4 9 12 26 19
18 Metz 18 5 4 9 18 36 19
19 Caen 18 5 3 10 20 32 18
20 Lorient 19 4 3 12 20 38 15

2017-01-13 20:00:00
02:00
Bursaspor - Trabzonspor
2017-01-14 13:30:00
02:00
Alanyaspor - Ç. Rizespor
02:00
K.D.Ç. Karabük - Akhisar Bld.
2017-01-14 16:00:00
02:00
Başakşehir - Kayserispor
2017-01-14 19:00:00
02:00
Konyaspor - Galatasaray
2017-01-15 13:30:00
02:00
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
2017-01-15 16:00:00
02:00
Gaziantepspor - Antalyaspor
2017-01-15 19:00:00
02:00
Fenerbahçe - Adanaspor
2017-01-16 19:00:00
02:00
Osmanlıspor FK - Beşiktaş
2017-01-14 13:00:00
02:00
Ümraniyespor - Balıkesirspor
02:00
Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor
2017-01-14 16:00:00
02:00
Elazığspor - Şanlıurfaspor
2017-01-14 18:30:00
02:00
Manisaspor - Boluspor
2017-01-15 13:00:00
02:00
Bandırmaspor - Samsunspor
02:00
Göztepe - Denizlispor
2017-01-15 16:00:00
02:00
Eskişehirspor - Altınordu
2017-01-15 18:30:00
02:00
Adana Demirspor - Mersin İ.Y.
2017-01-16 18:30:00
02:00
Giresunspor - Gaziantep BŞB
2017-01-14 15:30:00
02:00
Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion
2017-01-14 18:00:00
02:00
Burnley - Southampton
02:00
Watford - Middlesbrough
02:00
Swansea City - Arsenal
02:00
Sunderland - Stoke City
02:00
Hull City - AFC Bournemouth
02:00
West Ham United - Crystal Palace
2017-01-14 20:30:00
02:00
Leicester City - Chelsea
2017-01-15 16:30:00
02:00
Everton - Manchester City
2017-01-15 19:00:00
02:00
M. United - Liverpool
2017-01-06 22:45:00
02:00
Espanyol 1-1 Deportivo La Coruna
2017-01-07 15:00:00
02:00
Real Madrid 5-0 Granada
2017-01-07 18:15:00
02:00
Eibar 0-2 Atletico Madrid
2017-01-07 20:30:00
02:00
Las Palmas 1-0 Sporting Gijon
2017-01-07 22:45:00
02:00
Real Sociedad 0-4 Sevilla
2017-01-08 14:00:00
02:00
Athletic Bilbao 0-0 Deportivo Alaves
2017-01-08 18:15:00
02:00
Real Betis 2-0 Leganes
2017-01-08 20:30:00
02:00
Celta Vigo 3-1 Malaga
2017-01-08 22:45:00
02:00
Villarreal 1-1 Barcelona
2017-01-09 22:45:00
02:00
Osasuna 1-1 Valencia
2017-01-20 22:30:00
02:00
Freiburg - Bayern Münih
2017-01-21 17:30:00
02:00
Schalke 04 - Ingolstadt 04
02:00
Vfl Wolfsburg - Hamburger SV
02:00
Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim
02:00
Werder Bremen - B. Dortmund
02:00
Darmstadt 98 - M'gladbach
2017-01-21 20:30:00
02:00
RB Leipzig - E. Frankfurt
2017-01-22 17:30:00
02:00
Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin
2017-01-22 19:30:00
02:00
Mainz 05 - FC Köln
2017-01-14 20:00:00
02:00
Crotone - Bologna
2017-01-14 22:45:00
02:00
Inter - Chievo Verona
2017-01-15 14:30:00
02:00
Cagliari - Genoa
2017-01-15 17:00:00
02:00
Lazio - Atalanta
02:00
Napoli - Pescara
02:00
Sassuolo - Palermo
02:00
Udinese - Roma
02:00
Sampdoria - Empoli
2017-01-15 22:45:00
02:00
Fiorentina - Juventus
2017-01-16 22:45:00
02:00
Torino - Milan
2017-01-13 22:45:00
02:00
Lille - Saint Etienne
2017-01-14 19:00:00
02:00
Rennes - P. St Germain
2017-01-14 22:00:00
02:00
Nancy - Bastia
02:00
Lorient - Guingamp
02:00
Montpellier - Dijon
02:00
Toulouse - Nantes
02:00
Angers - Bordeaux
2017-01-15 17:00:00
02:00
Nice - Metz
2017-01-15 19:00:00
02:00
Caen - Lyon
2017-01-15 23:00:00
02:00
Marsilya - Monaco

DİĞER HABERLER

MOBİL'DE MYNET SPOR
En güncel spor haberleri, son dakika gelişmeleri ve en iyi spor yazarları QR Kod okuyucu ile hemen cebinde!