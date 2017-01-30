SPOR GÜNDEMİ

İngiltere 2. Ligi'nde oynayan "canavar" lakaplı dev futbolcu Akinfenwa, Luton Town maçında kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Galatasaray Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, Akhisar Belediyespor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. ...

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Trabzonspor'un anlaşma için Türkiye'ye getirdiği ancak vazgeçtiği Uruguaylı Martin Cace...

Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile ...

Japon basını, Alman yıldız Lukas Podolski'nin yıllık 8 milyon Euro karşılığında Vissel Kobe ile anlaştığını yazdı. Konudan habersi...

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Hernanes'in transferinde "eski dost" Giuliano Terraneo ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Akhisar maçından sonra ortaya çıkan istatistikleri dudak uçuklattı.

SPOR GÜNDEMİ

Nottingham Forestli Ben Osborn'un dün akşam Bristol City karşısında galibiyeti getiren şık golü!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Afrika Kupası çeyrek final maçında Kamerun, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan karşılaşma sonunda penaltılarda Se...
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu....

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 6-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında üzgündü.

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar rakibini Semih,...

La Liga'nın şampiyonluk adaylarından Atletico Madrid deplasmanda Alaves'le 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Başakşehir 19 12 6 1 37 12 42
2 Beşiktaş 18 12 5 1 34 14 41
3 Galatasaray 19 12 3 4 38 18 39
4 Fenerbahçe 19 10 5 4 38 18 35
5 Antalyaspor 19 9 4 6 23 22 31
6 T.Konyaspor 18 7 6 5 22 18 27
7 Osmanlıspor FK 19 6 9 4 23 21 27
8 Bursaspor 19 8 3 8 21 21 27
9 Trabzonspor 19 8 3 8 19 21 27
10 K.D.Ç. Karabük 19 7 3 9 22 27 24
11 Gençlerbirliği 18 5 8 5 17 16 23
12 Kasımpaşa 18 6 3 9 21 26 21
13 Akhisar Bld. 19 5 6 8 11 24 21
14 Ç. Rizespor 19 5 4 10 20 31 19
15 Alanyaspor 19 5 3 11 26 40 18
16 Kayserispor 19 4 4 11 18 32 16
17 Adanaspor 18 3 5 10 16 26 14
18 Gaziantepspor 18 3 2 13 15 34 11
Takımlar O G B M A Y P
1 Göztepe 19 10 5 4 32 22 35
2 Eskişehirspor 18 11 4 3 35 21 34
3 Evkur Yeni Malatyaspor 19 10 4 5 27 20 34
4 Sivasspor 19 9 5 5 27 17 32
5 Giresunspor 19 8 6 5 24 17 30
6 Boluspor 19 8 3 8 29 33 27
7 Denizlispor 19 8 5 6 28 22 26
8 Ümraniyespor 18 7 5 6 24 21 26
9 Balıkesirspor 18 6 6 6 30 21 24
10 A.Demirspor 19 5 11 3 20 19 23
11 Gaziantep BŞB 19 6 4 9 24 27 22
12 Altınordu 19 5 7 7 23 26 22
13 Şanlıurfaspor 18 5 6 7 17 16 21
14 SB. Elazığspor 19 6 6 7 19 20 18
15 Bandırmaspor 19 4 6 9 18 25 18
16 Manisaspor 19 4 8 7 23 31 17
17 Samsunspor 19 3 5 11 9 26 14
18 Mersin İ.Y. 19 4 4 11 14 39 13
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 22 18 1 3 47 15 55
2 Arsenal 22 14 5 3 50 23 47
3 Tottenham Hotspur 22 13 7 2 45 16 46
4 Liverpool 22 13 6 3 51 27 45
5 Manchester City 22 13 4 5 43 28 43
6 M. United 22 11 8 3 33 21 41
7 Everton 22 10 6 6 33 23 36
8 West Bromwich Albion 22 9 5 8 30 28 32
9 Stoke City 22 7 7 8 28 34 28
10 West Ham Utd. 22 8 4 10 29 36 28
11 Southampton 22 7 6 9 22 26 27
12 AFC Bournemouth 22 7 5 10 32 39 26
13 Burnley 22 8 2 12 24 33 26
14 Watford 22 6 6 10 25 38 24
15 Leicester City 22 5 6 11 24 37 21
16 Middlesbrough 22 4 8 10 18 25 20
17 Swansea City 22 5 3 14 26 51 18
18 Crystal Palace 22 4 4 14 30 41 16
19 Hull City 22 4 4 14 20 47 16
20 Sunderland 22 4 3 15 20 42 15
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 19 14 4 1 51 17 46
2 Barcelona 20 12 6 2 52 18 42
3 Sevilla 20 13 3 4 43 28 42
4 Atl.Madrid 20 10 6 4 34 16 36
5 R.Sociedad 20 11 2 7 31 28 35
6 Villarreal 20 9 7 4 28 14 34
7 Athletic Bilbao 20 9 5 6 26 22 32
8 Celta Vigo 20 9 3 8 31 33 30
9 Espanyol 20 7 8 5 28 27 29
10 Eibar 20 8 5 7 28 29 29
11 Las Palmas 19 6 7 6 28 30 25
12 Deportivo Alaves 20 5 9 6 17 20 24
13 Real Betis 20 6 5 9 21 31 23
14 Malaga 20 5 7 8 28 34 22
15 Valencia 18 5 4 9 28 33 19
16 Deportivo 20 4 7 9 25 32 19
17 Leganes 20 4 6 10 15 33 18
18 Sporting Gijon 20 3 4 13 20 39 13
19 Osasuna 20 1 7 12 21 43 10
20 Granada 20 1 7 12 16 44 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 18 14 3 1 42 11 45
2 RB Leipzig 18 13 3 2 36 16 42
3 E. Frankfurt 18 9 5 4 23 15 32
4 B. Dortmund 18 8 7 3 38 21 31
5 TSG 1899 Hoffenheim 18 7 10 1 31 19 31
6 Hertha BSC Berlin 18 9 3 6 26 21 30
7 FC Köln 18 7 8 3 27 16 29
8 Freiburg 18 8 2 8 24 30 26
9 B.Leverkusen 18 7 3 8 28 28 24
10 Mainz 05 18 6 4 8 27 31 22
11 Schalke 04 18 6 3 9 21 20 21
12 Augsburg 18 5 6 7 15 20 21
13 M'gladbach 18 5 5 8 18 27 20
14 Vfl Wolfsburg 18 5 4 9 17 26 19
15 Werder Bremen 18 4 4 10 22 38 16
16 Ingolstadt 04 18 4 3 11 17 29 15
17 Hamburger SV 18 3 4 11 15 35 13
18 Darmstadt 98 18 2 3 13 12 36 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 21 17 0 4 44 16 51
2 Roma 22 15 2 5 44 21 47
3 Napoli 22 13 6 3 48 25 45
4 Inter 22 13 3 6 37 23 42
5 Lazio 22 12 4 6 35 25 40
6 Atalanta 22 12 3 7 34 25 39
7 Milan 21 11 4 6 32 26 37
8 Fiorentina 21 9 7 5 36 28 34
9 Torino 22 8 7 7 39 32 31
10 Udinese 22 8 4 10 27 29 28
11 Chievo Verona 22 8 4 10 22 30 28
12 Sampdoria 22 7 6 9 25 29 27
13 Bologna 21 7 6 8 21 26 27
14 Cagliari 22 8 3 11 32 46 27
15 Genoa 22 6 7 9 27 32 25
16 Sassuolo 22 7 3 12 31 37 24
17 Empoli 22 5 6 11 13 30 21
18 Crotone 21 3 4 14 20 37 13
19 Palermo 22 2 5 15 18 42 11
20 Pescara 21 1 6 14 16 42 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Monaco 22 15 4 3 65 22 49
2 Nice 22 14 7 1 38 15 49
3 P. St Germain 22 14 4 4 42 16 46
4 Lyon 21 12 1 8 40 25 37
5 Saint Etienne 22 8 9 5 24 18 33
6 Marsilya 22 9 6 7 29 27 33
7 Bordeaux 22 8 8 6 24 27 32
8 Guingamp 22 8 7 7 28 26 31
9 Rennes 22 8 6 8 22 26 30
10 Toulouse 22 7 5 10 22 26 26
11 Lille 22 7 5 10 21 27 26
12 Nantes 22 7 5 10 15 29 26
13 Dijon 22 5 9 8 30 32 24
14 Nancy 21 6 6 9 16 25 24
15 Montpellier 22 5 8 9 30 39 23
16 Angers 22 6 5 11 19 28 23
17 Bastia 22 5 7 10 19 26 22
18 Caen 21 6 4 11 24 36 22
19 Metz 21 6 5 10 21 38 21
20 Lorient 22 5 3 14 25 46 18

2017-01-28 16:00:00
02:00
Ç. Rizespor 1-0 K.D.Ç. Karabük
2017-01-28 19:00:00
02:00
Antalyaspor 2-1 Alanyaspor
02:00
Galatasaray 6-0 Akhisar Bld.
2017-01-29 13:30:00
02:00
Gençlerbirliği 1-1 Osmanlıspor FK
2017-01-29 15:00:00
02:00
Başakşehir 1-0 Bursaspor
2017-01-29 16:00:00
02:00
Trabzonspor 4-0 Gaziantepspor
2017-01-29 19:00:00
02:00
Kayserispor 4-1 Fenerbahçe
2017-01-30 20:00:00
02:00
Adanaspor - Kasımpaşa
02:00
Beşiktaş - Konyaspor
2017-01-27 18:00:00
02:00
Balıkesirspor 0-1 Giresunspor
2017-01-28 13:00:00
02:00
Denizlispor 1-1 Adana Demirspor
2017-01-28 18:00:00
02:00
Gaziantep BŞB 3-1 Bandırmaspor
2017-01-29 13:00:00
02:00
Boluspor 1-2 Elazığspor
2017-01-29 14:30:00
02:00
Manisaspor 5-2 Ümraniyespor
2017-01-29 16:00:00
02:00
Samsunspor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor
02:00
Mersin İ.Y. 1-0 Sivasspor
2017-01-29 18:30:00
02:00
Altınordu 0-1 Göztepe
2017-01-30 18:30:00
02:00
Şanlıurfaspor - Eskişehirspor
2017-01-31 22:45:00
02:00
Arsenal - Watford
02:00
Swansea City - Southampton
02:00
Sunderland - Tottenham Hotspur
02:00
Middlesbrough - West Bromwich Albion
02:00
Burnley - Leicester City
02:00
AFC Bournemouth - Crystal Palace
2017-01-31 23:00:00
02:00
Liverpool - Chelsea
2017-02-01 22:45:00
02:00
West Ham United - Manchester City
2017-02-01 23:00:00
02:00
M. United - Hull City
02:00
Stoke City - Everton
2017-01-27 22:45:00
02:00
Osasuna 1-1 Malaga
2017-01-28 15:00:00
02:00
Villarreal 2-0 Granada
2017-01-28 18:15:00
02:00
Deportivo Alaves 0-0 Atletico Madrid
2017-01-28 20:30:00
02:00
Eibar 3-1 Deportivo La Coruna
2017-01-28 22:45:00
02:00
Leganes 0-2 Celta Vigo
2017-01-29 14:00:00
02:00
Real Betis 1-1 Barcelona
2017-01-29 18:15:00
02:00
Espanyol 3-1 Sevilla
2017-01-29 20:30:00
02:00
Athletic Bilbao 2-1 Sporting Gijon
2017-01-29 22:45:00
02:00
Real Madrid 3-0 Real Sociedad
2017-01-30 22:45:00
02:00
Las Palmas - Valencia
2017-02-03 22:30:00
02:00
Hamburger SV - Bayer Leverkusen
2017-02-04 17:30:00
02:00
Bayern Münih - Schalke 04
02:00
M'gladbach - Freiburg
02:00
Hertha BSC Berlin - Ingolstadt 04
02:00
FC Köln - Vfl Wolfsburg
02:00
TSG 1899 Hoffenheim - Mainz 05
2017-02-04 20:30:00
02:00
B. Dortmund - RB Leipzig
2017-02-05 17:30:00
02:00
Augsburg - Werder Bremen
2017-02-05 19:30:00
02:00
E. Frankfurt - Darmstadt 98
2017-02-04 22:45:00
02:00
Bologna - Napoli
2017-02-05 14:30:00
02:00
Milan - Sampdoria
2017-02-05 17:00:00
02:00
Empoli - Torino
02:00
Genoa - Sassuolo
02:00
Atalanta - Cagliari
02:00
Pescara - Lazio
02:00
Chievo Verona - Udinese
2017-02-05 20:00:00
02:00
Palermo - Crotone
2017-02-05 22:45:00
02:00
Juventus - Inter
2017-02-07 22:45:00
02:00
Roma - Fiorentina
2017-02-03 22:45:00
02:00
Metz - Marsilya
2017-02-04 19:00:00
02:00
Monaco - Nice
2017-02-04 22:00:00
02:00
Bordeaux - Rennes
02:00
Lille - Lorient
02:00
Montpellier - Bastia
02:00
Dijon - P. St Germain
02:00
Guingamp - Caen
2017-02-05 17:00:00
02:00
Toulouse - Angers
2017-02-05 19:00:00
02:00
Nantes - Nancy
2017-02-05 23:00:00
02:00
Saint Etienne - Olympique Lyon

DİĞER HABERLER

MOBİL'DE MYNET SPOR
En güncel spor haberleri, son dakika gelişmeleri ve en iyi spor yazarları QR Kod okuyucu ile hemen cebinde!