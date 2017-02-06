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SPOR GÜNDEMİ
Yok böyle bir gol! İnanılmaz...
Futbol sahalarında bu zamana kadar görmediğiniz ender bir gol...
Galatasaray'dan sakatlanan futbolcular için açıklama
Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün son durumlarıyla...
Atiker Konyaspor 2 - 1 Ümraniyespor
Atiker Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Ümraniyespor'u uzatmada bulduğu penaltı golüyle 2-1 yendi ve kupada çeyrek finale çıktı...
Kadıköy'de hareketli dakikalar!
Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önünden otobüslere bindirilen sarı lacivertli taraftarlar polis eşliğinde Vodafone Arena'ya doğru yola ç...
Akhisar Belediyespor 3 - 1 Gümüşhanespor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyespor, sahasında Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. ...
Ömer Toprak resmen Borussia Dortmund'ta
Borussia Dortmund Kulübü, Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcumuz Ömer Toprak'ı transfer ettiklerini açıkladı. Başarılı stop...
Yusuf Yazıcı peşine bu isimleri taktı!
Trabzonspor'un yükselen yıldızı Yusuf Yazıcı müthiş performansıyla menajerlerin radarına girdi.
Felipe Melo bile isyan etti: ‘Yeter artık TFF’
Brezilya'nın Palmeiras takımından top koşturan Felipe Melo, Galatasaray'ı hala yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabından isya...
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SPOR GÜNDEMİ
'Canavar' lakaplı futbolcu Akinfenwa, yine ağları sarstı
İngiltere 2. Ligi'nde oynayan "canavar" lakaplı dev futbolcu Akinfenwa, Luton Town maçında kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.
'Real Madrid'e gitmek en büyük hatamdı'
İtalyan futbolcu Cassano, "Totti'nin tavsiyelerinin yüzde 10'unu dinlemiş olsaydım, Roma'da 10-15 yıl onunla birlikte oynayabilir ...
Rıdvan Dilmen'den Adebayor itirafı
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Aykut Kocaman döneminde Adebayor'a 15 milyon Euro teklif etti fakat Şampiyonlar Ligi olma...
Rodriguinho'dan Fenerbahçe açıklaması!
Devre arası transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı oyuncu Rodriguinho, Sarı-Lacivertli ekip hakkında açıklamada b...
Van Persie'den Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu ve Siyah-Beyazlı ekibi yene...
LeBron James, Kobe Bryant'ı solladı!
Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, New York Knicks'i 111-104 yendikleri maçta, Kobe Bryant'ı geride bırakarak, N...
Spor yazarları Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları tartışmalı geçen...
'Bu kulüp babanın oteli değil'
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenan Galatasaray'da taraftarlar başkan Dursun Özbek ve yönetimi hedef aldı. ...
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|5
|1
|39
|15
|44
|2
|Başakşehir
|19
|12
|6
|1
|37
|12
|42
|3
|Galatasaray
|19
|12
|3
|4
|38
|18
|39
|4
|Fenerbahçe
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|35
|5
|Antalyaspor
|19
|9
|4
|6
|23
|22
|31
|6
|Osmanlıspor FK
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|7
|T.Konyaspor
|19
|7
|6
|6
|23
|23
|27
|8
|Bursaspor
|19
|8
|3
|8
|21
|21
|27
|9
|Trabzonspor
|19
|8
|3
|8
|19
|21
|27
|10
|K.D.Ç. Karabük
|19
|7
|3
|9
|22
|27
|24
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|8
|5
|17
|16
|23
|12
|Kasımpaşa
|19
|6
|3
|10
|21
|28
|21
|13
|Akhisar Bld.
|19
|5
|6
|8
|11
|24
|21
|14
|Ç. Rizespor
|19
|5
|4
|10
|20
|31
|19
|15
|Alanyaspor
|19
|5
|3
|11
|26
|40
|18
|16
|Adanaspor
|19
|4
|5
|10
|18
|26
|17
|17
|Kayserispor
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|16
|18
|Gaziantepspor
|18
|3
|2
|13
|15
|34
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Eskişehirspor
|19
|11
|5
|3
|36
|22
|35
|2
|Göztepe
|19
|10
|5
|4
|32
|22
|35
|3
|Evkur Yeni Malatyaspor
|19
|10
|4
|5
|27
|20
|34
|4
|Sivasspor
|19
|9
|5
|5
|27
|17
|32
|5
|Giresunspor
|19
|8
|6
|5
|24
|17
|30
|6
|Boluspor
|19
|8
|3
|8
|29
|33
|27
|7
|Denizlispor
|19
|8
|5
|6
|28
|22
|26
|8
|Ümraniyespor
|18
|7
|5
|6
|24
|21
|26
|9
|Balıkesirspor
|18
|6
|6
|6
|30
|21
|24
|10
|A.Demirspor
|19
|5
|11
|3
|20
|19
|23
|11
|Şanlıurfaspor
|19
|5
|7
|7
|18
|17
|22
|12
|Gaziantep BŞB
|19
|6
|4
|9
|24
|27
|22
|13
|Altınordu
|19
|5
|7
|7
|23
|26
|22
|14
|SB. Elazığspor
|19
|6
|6
|7
|19
|20
|18
|15
|Bandırmaspor
|19
|4
|6
|9
|18
|25
|18
|16
|Manisaspor
|19
|4
|8
|7
|23
|31
|17
|17
|Samsunspor
|19
|3
|5
|11
|9
|26
|14
|18
|Mersin İ.Y.
|19
|4
|4
|11
|14
|39
|13
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|24
|19
|2
|3
|51
|17
|59
|2
|Tottenham Hotspur
|24
|14
|8
|2
|46
|16
|50
|3
|Manchester City
|24
|15
|4
|5
|49
|29
|49
|4
|Arsenal
|24
|14
|5
|5
|52
|28
|47
|5
|Liverpool
|24
|13
|7
|4
|52
|30
|46
|6
|M. United
|24
|12
|9
|3
|36
|21
|45
|7
|Everton
|24
|11
|7
|6
|40
|27
|40
|8
|West Bromwich Albion
|24
|10
|6
|8
|32
|29
|36
|9
|West Ham Utd.
|24
|9
|4
|11
|32
|41
|31
|10
|Watford
|24
|8
|6
|10
|29
|40
|30
|11
|Stoke City
|24
|7
|8
|9
|29
|36
|29
|12
|Burnley
|24
|9
|2
|13
|26
|35
|29
|13
|Southampton
|24
|7
|6
|11
|24
|31
|27
|14
|AFC Bournemouth
|24
|7
|5
|12
|35
|47
|26
|15
|Middlesbrough
|24
|4
|9
|11
|19
|27
|21
|16
|Leicester City
|24
|5
|6
|13
|24
|41
|21
|17
|Swansea City
|24
|6
|3
|15
|29
|54
|21
|18
|Hull City
|24
|5
|5
|14
|22
|47
|20
|19
|Crystal Palace
|24
|5
|4
|15
|32
|45
|19
|20
|Sunderland
|24
|5
|4
|15
|24
|42
|19
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|19
|14
|4
|1
|51
|17
|46
|2
|Barcelona
|21
|13
|6
|2
|55
|18
|45
|3
|Sevilla
|21
|13
|4
|4
|43
|28
|43
|4
|Atl.Madrid
|21
|11
|6
|4
|36
|16
|39
|5
|R.Sociedad
|21
|12
|2
|7
|34
|30
|38
|6
|Villarreal
|21
|9
|8
|4
|28
|14
|35
|7
|Eibar
|21
|9
|5
|7
|32
|29
|32
|8
|Espanyol
|21
|8
|8
|5
|29
|27
|32
|9
|Athletic Bilbao
|21
|9
|5
|7
|26
|25
|32
|10
|Celta Vigo
|20
|9
|3
|8
|31
|33
|30
|11
|Las Palmas
|20
|7
|7
|6
|31
|31
|28
|12
|Deportivo Alaves
|21
|6
|9
|6
|21
|22
|27
|13
|Real Betis
|20
|6
|5
|9
|21
|31
|23
|14
|Malaga
|21
|5
|7
|9
|28
|35
|22
|15
|Deportivo
|20
|4
|7
|9
|25
|32
|19
|16
|Valencia
|20
|5
|4
|11
|29
|40
|19
|17
|Leganes
|21
|4
|6
|11
|15
|35
|18
|18
|Sporting Gijon
|21
|3
|4
|14
|22
|43
|13
|19
|Osasuna
|21
|1
|7
|13
|23
|46
|10
|20
|Granada
|20
|1
|7
|12
|16
|44
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|19
|14
|4
|1
|43
|12
|46
|2
|RB Leipzig
|19
|13
|3
|3
|36
|17
|42
|3
|E. Frankfurt
|19
|10
|5
|4
|25
|15
|35
|4
|B. Dortmund
|19
|9
|7
|3
|39
|21
|34
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|19
|8
|10
|1
|35
|19
|34
|6
|Hertha BSC Berlin
|19
|10
|3
|6
|27
|21
|33
|7
|FC Köln
|19
|8
|8
|3
|28
|16
|32
|8
|Freiburg
|19
|8
|2
|9
|24
|33
|26
|9
|B.Leverkusen
|19
|7
|3
|9
|28
|29
|24
|10
|Augsburg
|19
|6
|6
|7
|18
|22
|24
|11
|M'gladbach
|19
|6
|5
|8
|21
|27
|23
|12
|Schalke 04
|19
|6
|4
|9
|22
|21
|22
|13
|Mainz 05
|19
|6
|4
|9
|27
|35
|22
|14
|Vfl Wolfsburg
|19
|5
|4
|10
|17
|27
|19
|15
|Werder Bremen
|19
|4
|4
|11
|24
|41
|16
|16
|Hamburger SV
|19
|4
|4
|11
|16
|35
|16
|17
|Ingolstadt 04
|19
|4
|3
|12
|17
|30
|15
|18
|Darmstadt 98
|19
|2
|3
|14
|12
|38
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|21
|17
|0
|4
|44
|16
|51
|2
|Napoli
|23
|14
|6
|3
|55
|26
|48
|3
|Roma
|22
|15
|2
|5
|44
|21
|47
|4
|Lazio
|23
|13
|4
|6
|41
|27
|43
|5
|Inter
|22
|13
|3
|6
|37
|23
|42
|6
|Atalanta
|23
|13
|3
|7
|36
|25
|42
|7
|Fiorentina
|22
|10
|7
|5
|38
|29
|37
|8
|Milan
|22
|11
|4
|7
|32
|27
|37
|9
|Torino
|23
|8
|8
|7
|40
|33
|32
|10
|Sampdoria
|23
|8
|6
|9
|26
|29
|30
|11
|Udinese
|23
|8
|5
|10
|27
|29
|29
|12
|Chievo Verona
|23
|8
|5
|10
|22
|30
|29
|13
|Sassuolo
|23
|8
|3
|12
|32
|37
|27
|14
|Bologna
|22
|7
|6
|9
|22
|33
|27
|15
|Cagliari
|23
|8
|3
|12
|32
|48
|27
|16
|Genoa
|23
|6
|7
|10
|27
|33
|25
|17
|Empoli
|23
|5
|7
|11
|14
|31
|22
|18
|Palermo
|23
|3
|5
|15
|19
|42
|14
|19
|Crotone
|22
|3
|4
|15
|20
|38
|13
|20
|Pescara
|23
|1
|6
|16
|19
|50
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Monaco
|23
|16
|4
|3
|68
|22
|52
|2
|P. St Germain
|23
|15
|4
|4
|45
|17
|49
|3
|Nice
|23
|14
|7
|2
|38
|18
|49
|4
|Lyon
|21
|12
|1
|8
|40
|25
|37
|5
|Saint Etienne
|22
|8
|9
|5
|24
|18
|33
|6
|Marsilya
|23
|9
|6
|8
|29
|28
|33
|7
|Bordeaux
|23
|8
|9
|6
|25
|28
|33
|8
|Guingamp
|23
|8
|7
|8
|28
|27
|31
|9
|Rennes
|23
|8
|7
|8
|23
|27
|31
|10
|Toulouse
|23
|8
|5
|10
|26
|26
|29
|11
|Nancy
|22
|7
|6
|9
|18
|25
|27
|12
|Lille
|23
|7
|5
|11
|21
|28
|26
|13
|Montpellier
|23
|6
|8
|9
|32
|40
|26
|14
|Nantes
|23
|7
|5
|11
|15
|31
|26
|15
|Caen
|22
|7
|4
|11
|25
|36
|25
|16
|Dijon
|23
|5
|9
|9
|31
|35
|24
|17
|Metz
|22
|7
|5
|10
|22
|38
|24
|18
|Angers
|23
|6
|5
|12
|19
|32
|23
|19
|Bastia
|23
|5
|7
|11
|20
|28
|22
|20
|Lorient
|23
|6
|3
|14
|26
|46
|21
|2017-02-10 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 13:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-12 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-13 20:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-12 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-12 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-13 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 15:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 18:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
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