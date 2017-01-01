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SPOR GÜNDEMİ
Moussa Camara'dan önce büyü sonra gol!
Afrika futbolunda yine ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Rayon Sports forması giyen forvet oyuncusu Moussa Camara Afrika'da çok...
Osmanlıspor, Diabate'yi Metz'e kiraladı!
Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiraladı. Başkent kulübünün yetkililer...
Alper Potuk: 'Şampiyon olmak istiyoruz'
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, özledikleri şampiyonluğa 2017 yılında ulaşmak istediklerini söyledi.
Arda Turan, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz Pendikspor'u alıyor
Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk'ün Tuzlaspor'u almasından sonra Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın da Pend...
Greizmann neye uğradığını şaşırdı
Hayranlarına imza dağıtan Greizmann, bir kadın hayranının bacağına imza istemesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. ...
İşte takım oyunu buna denir!
Blackburn Rovers rakibi karşısında müthiş paslaşmasının ardından golü bulması izleyenler tarafından ayakta alkışlandı....
Aatıf'tan Fenerbahçe'ye net mesaj: 'Oynatmayacaksanız yollayın'
Fenerbahçe'ye yaz döneminde transfer olan fakat fazla forma şansı bulamayan Aatıf yönetime, "Ben düzenli olarak oynamak istiyorum,...
Mourinho'dan Fenerbahçe'ye Depay müjdesi
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Memphis Depay’a kulübünden izin çıktı.
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SPOR GÜNDEMİ
Enes Ünal ve sevgilisinden futbol şov!
Hollanda ekiplerinden Twente'de forma giyen Enes Ünal'ın kız arkadaşıyla sahilde top oynaması sosyal medyayı salladı!
Galatasaray, Bruma için Tottenham'ın 20 Milyon Euro'luk teklifini reddetti
Galatasaray, Portekizli futbolcusu Bruma için İngiliz ekibi Tottenham'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.
'Mata ayarında futbolcu istiyorum'
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Menemen maçı sonrası gece 02.00'ye kadar toplantı yaptığı başkan Aziz Yıldırım'a istedi...
Podolski'nin yeni adresi şaşırttı!
Galatasaray'da, Lukas Podolski’nin gidişine de artık kesin gözle bakılıyor. Alman yıldıza Çin'den sonra Brezilya'dan talip çıktı. ...
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor
Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.
Kayserispor'da 2 yönetici istifa etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.
İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Mehmet Ekici'yi satmayın'
Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un 3 büyük takımına transferi gündemde olan Mehmet Ekici'yi satmaması kon...
Fenerbahçe'de Moussa Sow depremi! 3 maçta yok...
Fenerbahçeli Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası için milli takıma davet edildi. Yıldız golcünün Adana, Başakşehir ve Kayseri maçlar...