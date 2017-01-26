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SPOR GÜNDEMİ
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SPOR GÜNDEMİ
Ben Osborn'dan muhteşem frikik!
Real Madrid, Portekizli savunma oyuncusu Pepe’yi Çin kulüplerinden Hebei China Fortune’a sattı.
Lukas Podolski 6-2 biten 24 Erzincanspor maçından sonra anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Aykut Kocaman, “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız” dedi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|5
|1
|34
|14
|41
|2
|Başakşehir
|18
|11
|6
|1
|36
|12
|39
|3
|Galatasaray
|18
|11
|3
|4
|32
|18
|36
|4
|Fenerbahçe
|18
|10
|5
|3
|37
|14
|35
|5
|Antalyaspor
|18
|8
|4
|6
|21
|21
|28
|6
|T.Konyaspor
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|27
|7
|Bursaspor
|18
|8
|3
|7
|21
|20
|27
|8
|Osmanlıspor FK
|18
|6
|8
|4
|22
|20
|26
|9
|K.D.Ç. Karabük
|18
|7
|3
|8
|22
|26
|24
|10
|Trabzonspor
|18
|7
|3
|8
|15
|21
|24
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|7
|5
|16
|15
|22
|12
|Kasımpaşa
|18
|6
|3
|9
|21
|26
|21
|13
|Akhisar Bld.
|18
|5
|6
|7
|11
|18
|21
|14
|Alanyaspor
|18
|5
|3
|10
|25
|38
|18
|15
|Ç. Rizespor
|18
|4
|4
|10
|19
|31
|16
|16
|Adanaspor
|18
|3
|5
|10
|16
|26
|14
|17
|Kayserispor
|18
|3
|4
|11
|14
|31
|13
|18
|Gaziantepspor
|17
|3
|2
|12
|15
|30
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Eskişehirspor
|18
|11
|4
|3
|35
|21
|34
|2
|Evkur Yeni Malatyaspor
|18
|10
|4
|4
|27
|17
|34
|3
|Sivasspor
|18
|9
|5
|4
|27
|16
|32
|4
|Göztepe
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|5
|Giresunspor
|18
|7
|6
|5
|23
|17
|27
|6
|Boluspor
|18
|8
|3
|7
|28
|31
|27
|7
|Ümraniyespor
|17
|7
|5
|5
|22
|16
|26
|8
|Denizlispor
|18
|8
|4
|6
|27
|21
|25
|9
|Balıkesirspor
|17
|6
|6
|5
|30
|20
|24
|10
|A.Demirspor
|18
|5
|10
|3
|19
|18
|22
|11
|Altınordu
|18
|5
|7
|6
|23
|25
|22
|12
|Şanlıurfaspor
|18
|5
|6
|7
|17
|16
|21
|13
|Gaziantep BŞB
|18
|5
|4
|9
|21
|26
|19
|14
|Bandırmaspor
|18
|4
|6
|8
|17
|22
|18
|15
|SB. Elazığspor
|18
|5
|6
|7
|17
|19
|15
|16
|Manisaspor
|18
|3
|8
|7
|18
|29
|14
|17
|Samsunspor
|18
|2
|5
|11
|6
|26
|11
|18
|Mersin İ.Y.
|18
|3
|4
|11
|13
|39
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|22
|18
|1
|3
|47
|15
|55
|2
|Arsenal
|22
|14
|5
|3
|50
|23
|47
|3
|Tottenham Hotspur
|22
|13
|7
|2
|45
|16
|46
|4
|Liverpool
|22
|13
|6
|3
|51
|27
|45
|5
|Manchester City
|22
|13
|4
|5
|43
|28
|43
|6
|M. United
|22
|11
|8
|3
|33
|21
|41
|7
|Everton
|22
|10
|6
|6
|33
|23
|36
|8
|West Bromwich Albion
|22
|9
|5
|8
|30
|28
|32
|9
|Stoke City
|22
|7
|7
|8
|28
|34
|28
|10
|West Ham Utd.
|22
|8
|4
|10
|29
|36
|28
|11
|Southampton
|22
|7
|6
|9
|22
|26
|27
|12
|AFC Bournemouth
|22
|7
|5
|10
|32
|39
|26
|13
|Burnley
|22
|8
|2
|12
|24
|33
|26
|14
|Watford
|22
|6
|6
|10
|25
|38
|24
|15
|Leicester City
|22
|5
|6
|11
|24
|37
|21
|16
|Middlesbrough
|22
|4
|8
|10
|18
|25
|20
|17
|Swansea City
|22
|5
|3
|14
|26
|51
|18
|18
|Crystal Palace
|22
|4
|4
|14
|30
|41
|16
|19
|Hull City
|22
|4
|4
|14
|20
|47
|16
|20
|Sunderland
|22
|4
|3
|15
|20
|42
|15
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|18
|13
|4
|1
|48
|17
|43
|2
|Sevilla
|19
|13
|3
|3
|42
|25
|42
|3
|Barcelona
|19
|12
|5
|2
|51
|17
|41
|4
|Atl.Madrid
|19
|10
|5
|4
|34
|16
|35
|5
|R.Sociedad
|19
|11
|2
|6
|31
|25
|35
|6
|Villarreal
|19
|8
|7
|4
|26
|14
|31
|7
|Athletic Bilbao
|19
|8
|5
|6
|24
|21
|29
|8
|Celta Vigo
|19
|8
|3
|8
|29
|33
|27
|9
|Espanyol
|19
|6
|8
|5
|25
|26
|26
|10
|Eibar
|19
|7
|5
|7
|25
|28
|26
|11
|Las Palmas
|19
|6
|7
|6
|28
|30
|25
|12
|Deportivo Alaves
|19
|5
|8
|6
|17
|20
|23
|13
|Real Betis
|19
|6
|4
|9
|20
|30
|22
|14
|Malaga
|19
|5
|6
|8
|27
|33
|21
|15
|Valencia
|18
|5
|4
|9
|28
|33
|19
|16
|Deportivo
|19
|4
|7
|8
|24
|29
|19
|17
|Leganes
|19
|4
|6
|9
|15
|31
|18
|18
|Sporting Gijon
|19
|3
|4
|12
|19
|37
|13
|19
|Granada
|19
|1
|7
|11
|16
|42
|10
|20
|Osasuna
|19
|1
|6
|12
|20
|42
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|17
|13
|3
|1
|40
|10
|42
|2
|RB Leipzig
|17
|12
|3
|2
|34
|15
|39
|3
|TSG 1899 Hoffenheim
|17
|7
|10
|0
|30
|17
|31
|4
|B. Dortmund
|17
|8
|6
|3
|37
|20
|30
|5
|Hertha BSC Berlin
|17
|9
|3
|5
|25
|19
|30
|6
|E. Frankfurt
|17
|8
|5
|4
|22
|15
|29
|7
|FC Köln
|17
|6
|8
|3
|21
|15
|26
|8
|B.Leverkusen
|17
|7
|3
|7
|26
|25
|24
|9
|Freiburg
|17
|7
|2
|8
|22
|29
|23
|10
|Schalke 04
|17
|6
|3
|8
|21
|19
|21
|11
|Mainz 05
|17
|6
|3
|8
|26
|30
|21
|12
|Vfl Wolfsburg
|17
|5
|4
|8
|16
|24
|19
|13
|Augsburg
|17
|4
|6
|7
|13
|19
|18
|14
|M'gladbach
|17
|4
|5
|8
|15
|25
|17
|15
|Werder Bremen
|17
|4
|4
|9
|21
|36
|16
|16
|Hamburger SV
|17
|3
|4
|10
|14
|32
|13
|17
|Ingolstadt 04
|17
|3
|3
|11
|14
|28
|12
|18
|Darmstadt 98
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|20
|16
|0
|4
|42
|16
|48
|2
|Roma
|21
|15
|2
|4
|42
|18
|47
|3
|Napoli
|21
|13
|5
|3
|47
|24
|44
|4
|Lazio
|21
|12
|4
|5
|35
|24
|40
|5
|Inter
|21
|12
|3
|6
|34
|23
|39
|6
|Atalanta
|21
|12
|2
|7
|33
|24
|38
|7
|Milan
|20
|11
|4
|5
|31
|24
|37
|8
|Fiorentina
|20
|9
|6
|5
|33
|25
|33
|9
|Torino
|21
|8
|6
|7
|38
|31
|30
|10
|Bologna
|20
|7
|5
|8
|20
|25
|26
|11
|Cagliari
|21
|8
|2
|11
|31
|45
|26
|12
|Udinese
|21
|7
|4
|10
|25
|28
|25
|13
|Chievo Verona
|21
|7
|4
|10
|21
|30
|25
|14
|Sassuolo
|21
|7
|3
|11
|31
|35
|24
|15
|Genoa
|21
|6
|6
|9
|24
|29
|24
|16
|Sampdoria
|21
|6
|6
|9
|22
|27
|24
|17
|Empoli
|21
|5
|6
|10
|12
|26
|21
|18
|Crotone
|20
|2
|4
|14
|16
|36
|10
|19
|Palermo
|21
|2
|4
|15
|17
|41
|10
|20
|Pescara
|20
|1
|6
|13
|16
|39
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Monaco
|21
|15
|3
|3
|64
|21
|48
|2
|Nice
|21
|13
|7
|1
|35
|14
|46
|3
|P. St Germain
|21
|14
|3
|4
|41
|15
|45
|4
|Lyon
|20
|12
|1
|7
|39
|23
|37
|5
|Guingamp
|21
|8
|7
|6
|27
|23
|31
|6
|Saint Etienne
|21
|7
|9
|5
|21
|18
|30
|7
|Marsilya
|21
|8
|6
|7
|24
|26
|30
|8
|Rennes
|21
|8
|5
|8
|21
|25
|29
|9
|Bordeaux
|21
|7
|8
|6
|22
|27
|29
|10
|Toulouse
|21
|7
|5
|9
|22
|23
|26
|11
|Nantes
|21
|7
|4
|10
|14
|28
|25
|12
|Nancy
|20
|6
|6
|8
|16
|23
|24
|13
|Montpellier
|21
|5
|8
|8
|29
|34
|23
|14
|Lille
|21
|6
|5
|10
|19
|26
|23
|15
|Dijon
|21
|4
|9
|8
|27
|30
|21
|16
|Bastia
|21
|5
|6
|10
|18
|25
|21
|17
|Caen
|20
|6
|3
|11
|23
|35
|21
|18
|Metz
|20
|6
|5
|9
|20
|36
|21
|19
|Angers
|21
|5
|5
|11
|17
|27
|20
|20
|Lorient
|21
|5
|3
|13
|23
|43
|18
|2017-01-28 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 19:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-29 13:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-30 20:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-27 18:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 13:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 18:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 13:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 14:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 16:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-29 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-30 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-31 22:45:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-31 23:00:00
|02:00
|
|2017-02-01 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-01 23:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-27 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-28 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-28 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-28 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-29 14:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-29 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-30 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-27 22:30:00
|02:00
|
|2017-01-28 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-28 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 17:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 19:30:00
|02:00
|
|2017-01-28 20:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 22:45:00
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