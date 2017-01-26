SPOR GÜNDEMİ

İngiltere 2. Ligi'nde oynayan "canavar" lakaplı dev futbolcu Akinfenwa, Luton Town maçında kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Sebastian Marcelo Blanco’yu transfer etmek için G.Amerika’ya çıkarma yaptı....

Bir dönem Galatasaray'da oynadığı futbolla iz bırakan Albert Riera, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsk şehrine yerleşti. ...

Türkiye Kupası maçı için Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş, hava şartları nedeniyle Adana'ya zorunlu iniş yapacak.

Golcü takviyesi için Beşiktaş’ın gündemine gelen takımın eski yıldızı Demba Ba, kendisini çok seven Siyah-Beyazlı taraftarlara ses...

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen ama kendisine izin çıkmayan Mehmet Ekici ve Türkiye'ye gelmek istemeyen Sosa'dan umudu kesen ...

Twitter'dan yayımladığı ve rerefandumda 'evet' diyeceği video ile gündeme oturan Barcelonalı futbolcu Arda Turan İspanyol basınını...

Rıdvan Dilmen, daha önce TFF başkanı olmak istediğini duyururken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan "icazet" alacağını söylemişti. ...

SPOR GÜNDEMİ

Nottingham Forestli Ben Osborn'un dün akşam Bristol City karşısında galibiyeti getiren şık golü!

Real Madrid, Portekizli savunma oyuncusu Pepe’yi Çin kulüplerinden Hebei China Fortune’a sattı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Amedspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Robin van Persie, Amedspor kalecisi Kazım Sarı'dan özür ...
Teknik direktör konusunda Robert Prosinecki'den olumlu sonuç alamayan Bursaspor, Tayfun Korkut ile prensip anlaşmasına vardı. ...
Beşiktaş'ta transferi gündemde olan ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba İngiltere'den 'sağlam' raporları...

Lukas Podolski 6-2 biten 24 Erzincanspor maçından sonra anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Aykut Kocaman, “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız” dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Fernando Muslera'nın Chelsea'nin transfer listesine girdiği iddia edi...
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Beşiktaş 18 12 5 1 34 14 41
2 Başakşehir 18 11 6 1 36 12 39
3 Galatasaray 18 11 3 4 32 18 36
4 Fenerbahçe 18 10 5 3 37 14 35
5 Antalyaspor 18 8 4 6 21 21 28
6 T.Konyaspor 18 7 6 5 22 18 27
7 Bursaspor 18 8 3 7 21 20 27
8 Osmanlıspor FK 18 6 8 4 22 20 26
9 K.D.Ç. Karabük 18 7 3 8 22 26 24
10 Trabzonspor 18 7 3 8 15 21 24
11 Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 22
12 Kasımpaşa 18 6 3 9 21 26 21
13 Akhisar Bld. 18 5 6 7 11 18 21
14 Alanyaspor 18 5 3 10 25 38 18
15 Ç. Rizespor 18 4 4 10 19 31 16
16 Adanaspor 18 3 5 10 16 26 14
17 Kayserispor 18 3 4 11 14 31 13
18 Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 11
Takımlar O G B M A Y P
1 Eskişehirspor 18 11 4 3 35 21 34
2 Evkur Yeni Malatyaspor 18 10 4 4 27 17 34
3 Sivasspor 18 9 5 4 27 16 32
4 Göztepe 18 9 5 4 31 22 32
5 Giresunspor 18 7 6 5 23 17 27
6 Boluspor 18 8 3 7 28 31 27
7 Ümraniyespor 17 7 5 5 22 16 26
8 Denizlispor 18 8 4 6 27 21 25
9 Balıkesirspor 17 6 6 5 30 20 24
10 A.Demirspor 18 5 10 3 19 18 22
11 Altınordu 18 5 7 6 23 25 22
12 Şanlıurfaspor 18 5 6 7 17 16 21
13 Gaziantep BŞB 18 5 4 9 21 26 19
14 Bandırmaspor 18 4 6 8 17 22 18
15 SB. Elazığspor 18 5 6 7 17 19 15
16 Manisaspor 18 3 8 7 18 29 14
17 Samsunspor 18 2 5 11 6 26 11
18 Mersin İ.Y. 18 3 4 11 13 39 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 22 18 1 3 47 15 55
2 Arsenal 22 14 5 3 50 23 47
3 Tottenham Hotspur 22 13 7 2 45 16 46
4 Liverpool 22 13 6 3 51 27 45
5 Manchester City 22 13 4 5 43 28 43
6 M. United 22 11 8 3 33 21 41
7 Everton 22 10 6 6 33 23 36
8 West Bromwich Albion 22 9 5 8 30 28 32
9 Stoke City 22 7 7 8 28 34 28
10 West Ham Utd. 22 8 4 10 29 36 28
11 Southampton 22 7 6 9 22 26 27
12 AFC Bournemouth 22 7 5 10 32 39 26
13 Burnley 22 8 2 12 24 33 26
14 Watford 22 6 6 10 25 38 24
15 Leicester City 22 5 6 11 24 37 21
16 Middlesbrough 22 4 8 10 18 25 20
17 Swansea City 22 5 3 14 26 51 18
18 Crystal Palace 22 4 4 14 30 41 16
19 Hull City 22 4 4 14 20 47 16
20 Sunderland 22 4 3 15 20 42 15
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 18 13 4 1 48 17 43
2 Sevilla 19 13 3 3 42 25 42
3 Barcelona 19 12 5 2 51 17 41
4 Atl.Madrid 19 10 5 4 34 16 35
5 R.Sociedad 19 11 2 6 31 25 35
6 Villarreal 19 8 7 4 26 14 31
7 Athletic Bilbao 19 8 5 6 24 21 29
8 Celta Vigo 19 8 3 8 29 33 27
9 Espanyol 19 6 8 5 25 26 26
10 Eibar 19 7 5 7 25 28 26
11 Las Palmas 19 6 7 6 28 30 25
12 Deportivo Alaves 19 5 8 6 17 20 23
13 Real Betis 19 6 4 9 20 30 22
14 Malaga 19 5 6 8 27 33 21
15 Valencia 18 5 4 9 28 33 19
16 Deportivo 19 4 7 8 24 29 19
17 Leganes 19 4 6 9 15 31 18
18 Sporting Gijon 19 3 4 12 19 37 13
19 Granada 19 1 7 11 16 42 10
20 Osasuna 19 1 6 12 20 42 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 17 13 3 1 40 10 42
2 RB Leipzig 17 12 3 2 34 15 39
3 TSG 1899 Hoffenheim 17 7 10 0 30 17 31
4 B. Dortmund 17 8 6 3 37 20 30
5 Hertha BSC Berlin 17 9 3 5 25 19 30
6 E. Frankfurt 17 8 5 4 22 15 29
7 FC Köln 17 6 8 3 21 15 26
8 B.Leverkusen 17 7 3 7 26 25 24
9 Freiburg 17 7 2 8 22 29 23
10 Schalke 04 17 6 3 8 21 19 21
11 Mainz 05 17 6 3 8 26 30 21
12 Vfl Wolfsburg 17 5 4 8 16 24 19
13 Augsburg 17 4 6 7 13 19 18
14 M'gladbach 17 4 5 8 15 25 17
15 Werder Bremen 17 4 4 9 21 36 16
16 Hamburger SV 17 3 4 10 14 32 13
17 Ingolstadt 04 17 3 3 11 14 28 12
18 Darmstadt 98 17 2 3 12 11 30 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 20 16 0 4 42 16 48
2 Roma 21 15 2 4 42 18 47
3 Napoli 21 13 5 3 47 24 44
4 Lazio 21 12 4 5 35 24 40
5 Inter 21 12 3 6 34 23 39
6 Atalanta 21 12 2 7 33 24 38
7 Milan 20 11 4 5 31 24 37
8 Fiorentina 20 9 6 5 33 25 33
9 Torino 21 8 6 7 38 31 30
10 Bologna 20 7 5 8 20 25 26
11 Cagliari 21 8 2 11 31 45 26
12 Udinese 21 7 4 10 25 28 25
13 Chievo Verona 21 7 4 10 21 30 25
14 Sassuolo 21 7 3 11 31 35 24
15 Genoa 21 6 6 9 24 29 24
16 Sampdoria 21 6 6 9 22 27 24
17 Empoli 21 5 6 10 12 26 21
18 Crotone 20 2 4 14 16 36 10
19 Palermo 21 2 4 15 17 41 10
20 Pescara 20 1 6 13 16 39 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Monaco 21 15 3 3 64 21 48
2 Nice 21 13 7 1 35 14 46
3 P. St Germain 21 14 3 4 41 15 45
4 Lyon 20 12 1 7 39 23 37
5 Guingamp 21 8 7 6 27 23 31
6 Saint Etienne 21 7 9 5 21 18 30
7 Marsilya 21 8 6 7 24 26 30
8 Rennes 21 8 5 8 21 25 29
9 Bordeaux 21 7 8 6 22 27 29
10 Toulouse 21 7 5 9 22 23 26
11 Nantes 21 7 4 10 14 28 25
12 Nancy 20 6 6 8 16 23 24
13 Montpellier 21 5 8 8 29 34 23
14 Lille 21 6 5 10 19 26 23
15 Dijon 21 4 9 8 27 30 21
16 Bastia 21 5 6 10 18 25 21
17 Caen 20 6 3 11 23 35 21
18 Metz 20 6 5 9 20 36 21
19 Angers 21 5 5 11 17 27 20
20 Lorient 21 5 3 13 23 43 18

2017-01-28 16:00:00
02:00
Ç. Rizespor - K.D.Ç. Karabük
2017-01-28 19:00:00
02:00
Antalyaspor - Alanyaspor
02:00
Galatasaray - Akhisar Bld.
2017-01-29 13:30:00
02:00
Gençlerbirliği - Osmanlıspor FK
2017-01-29 15:00:00
02:00
Başakşehir - Bursaspor
2017-01-29 16:00:00
02:00
Trabzonspor - Gaziantepspor
2017-01-29 19:00:00
02:00
Kayserispor - Fenerbahçe
2017-01-30 20:00:00
02:00
Adanaspor - Kasımpaşa
02:00
Beşiktaş - Konyaspor
2017-01-27 18:00:00
02:00
Balıkesirspor - Giresunspor
2017-01-28 13:00:00
02:00
Denizlispor - Adana Demirspor
2017-01-28 18:00:00
02:00
Gaziantep BŞB - Bandırmaspor
2017-01-29 13:00:00
02:00
Boluspor - Elazığspor
2017-01-29 14:30:00
02:00
Manisaspor - Ümraniyespor
2017-01-29 16:00:00
02:00
Samsunspor - Evkur Yeni Malatyaspor
02:00
Mersin İ.Y. - Sivasspor
2017-01-29 18:30:00
02:00
Altınordu - Göztepe
2017-01-30 18:30:00
02:00
Şanlıurfaspor - Eskişehirspor
2017-01-31 22:45:00
02:00
Arsenal - Watford
02:00
Swansea City - Southampton
02:00
Sunderland - Tottenham Hotspur
02:00
Middlesbrough - West Bromwich Albion
02:00
Burnley - Leicester City
02:00
AFC Bournemouth - Crystal Palace
2017-01-31 23:00:00
02:00
Liverpool - Chelsea
2017-02-01 22:45:00
02:00
West Ham United - Manchester City
2017-02-01 23:00:00
02:00
M. United - Hull City
02:00
Stoke City - Everton
2017-01-27 22:45:00
02:00
Osasuna - Malaga
2017-01-28 15:00:00
02:00
Villarreal - Granada
2017-01-28 18:15:00
02:00
Deportivo Alaves - Atletico Madrid
2017-01-28 20:30:00
02:00
Eibar - Deportivo La Coruna
2017-01-28 22:45:00
02:00
Leganes - Celta Vigo
2017-01-29 14:00:00
02:00
Real Betis - Barcelona
2017-01-29 18:15:00
02:00
Espanyol - Sevilla
2017-01-29 20:30:00
02:00
Athletic Bilbao - Sporting Gijon
2017-01-29 22:45:00
02:00
Real Madrid - Real Sociedad
2017-01-30 22:45:00
02:00
Las Palmas - Valencia
2017-01-27 22:30:00
02:00
Schalke 04 - E. Frankfurt
2017-01-28 17:30:00
02:00
Vfl Wolfsburg - Augsburg
02:00
Ingolstadt 04 - Hamburger SV
02:00
Werder Bremen - Bayern Münih
02:00
Darmstadt 98 - FC Köln
02:00
RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim
2017-01-28 20:30:00
02:00
Bayer Leverkusen - M'gladbach
2017-01-29 17:30:00
02:00
Freiburg - Hertha BSC Berlin
2017-01-29 19:30:00
02:00
Mainz 05 - B. Dortmund
2017-01-28 20:00:00
02:00
Lazio - Chievo Verona
2017-01-28 22:45:00
02:00
Inter - Pescara
2017-01-29 14:30:00
02:00
Torino - Atalanta
2017-01-29 17:00:00
02:00
Udinese - Milan
02:00
Sassuolo - Juventus
02:00
Fiorentina - Genoa
02:00
Crotone - Empoli
02:00
Cagliari - Bologna
02:00
Sampdoria - Roma
2017-01-29 22:45:00
02:00
Napoli - Palermo
2017-01-27 22:45:00
02:00
Marsilya - Montpellier
2017-01-28 19:00:00
02:00
Olympique Lyon - Lille
2017-01-28 22:00:00
02:00
Nancy - Bordeaux
02:00
Angers - Metz
02:00
Bastia - Caen
02:00
Rennes - Nantes
02:00
Lorient - Dijon
2017-01-29 17:00:00
02:00
Nice - Guingamp
2017-01-29 19:00:00
02:00
Toulouse - Saint Etienne
2017-01-29 23:00:00
02:00
P. St Germain - Monaco

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