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SPOR GÜNDEMİ
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Trabzonspor'dan Şenol Güneş Stadı kararı
Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nı maç başı kiralayacak.
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SPOR GÜNDEMİ
İlk kez stada giden miniğin tepkisi
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maç sonrası canlı yayında Nusret taklidi yaptı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Başakşehir
|17
|11
|6
|0
|36
|11
|39
|2
|Galatasaray
|17
|11
|3
|3
|31
|16
|36
|3
|Beşiktaş
|16
|10
|5
|1
|28
|13
|35
|4
|Fenerbahçe
|17
|9
|5
|3
|36
|14
|32
|5
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|21
|19
|27
|6
|Osmanlıspor FK
|16
|6
|8
|2
|21
|16
|26
|7
|Antalyaspor
|17
|7
|4
|6
|19
|20
|25
|8
|T.Konyaspor
|17
|6
|6
|5
|20
|17
|24
|9
|Gençlerbirliği
|17
|5
|7
|5
|16
|15
|22
|10
|Kasımpaşa
|17
|6
|3
|8
|21
|25
|21
|11
|K.D.Ç. Karabük
|17
|6
|3
|8
|20
|25
|21
|12
|Trabzonspor
|17
|6
|3
|8
|14
|21
|21
|13
|Akhisar Bld.
|17
|5
|5
|7
|11
|18
|20
|14
|Alanyaspor
|17
|5
|3
|9
|24
|34
|18
|15
|Ç. Rizespor
|17
|4
|4
|9
|18
|29
|16
|16
|Kayserispor
|17
|3
|3
|11
|14
|31
|12
|17
|Adanaspor
|17
|2
|5
|10
|15
|26
|11
|18
|Gaziantepspor
|17
|3
|2
|12
|15
|30
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Eskişehirspor
|17
|10
|4
|3
|32
|19
|31
|2
|Göztepe
|17
|9
|4
|4
|29
|20
|31
|3
|Evkur Yeni Malatyaspor
|17
|9
|4
|4
|25
|16
|31
|4
|Sivasspor
|17
|8
|5
|4
|24
|15
|29
|5
|Boluspor
|17
|8
|3
|6
|27
|28
|27
|6
|Balıkesirspor
|16
|6
|6
|4
|28
|17
|24
|7
|Denizlispor
|17
|8
|3
|6
|27
|21
|24
|8
|Ümraniyespor
|16
|6
|5
|5
|21
|16
|23
|9
|Altınordu
|17
|5
|7
|5
|23
|24
|22
|10
|Giresunspor
|16
|5
|6
|5
|20
|16
|21
|11
|Şanlıurfaspor
|17
|5
|6
|6
|17
|15
|21
|12
|A.Demirspor
|17
|4
|10
|3
|18
|18
|19
|13
|Gaziantep BŞB
|16
|5
|3
|8
|18
|22
|18
|14
|Bandırmaspor
|17
|4
|5
|8
|17
|22
|17
|15
|SB. Elazığspor
|17
|5
|5
|7
|15
|17
|14
|16
|Manisaspor
|17
|3
|7
|7
|16
|27
|13
|17
|Samsunspor
|17
|2
|5
|10
|6
|25
|11
|18
|Mersin İ.Y.
|17
|3
|4
|10
|12
|37
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|21
|17
|1
|3
|45
|15
|52
|2
|Tottenham Hotspur
|21
|13
|6
|2
|43
|14
|45
|3
|Liverpool
|21
|13
|6
|2
|49
|24
|45
|4
|Arsenal
|21
|13
|5
|3
|48
|22
|44
|5
|Manchester City
|21
|13
|3
|5
|41
|26
|42
|6
|M. United
|21
|11
|7
|3
|32
|20
|40
|7
|Everton
|21
|9
|6
|6
|32
|23
|33
|8
|West Bromwich Albion
|21
|8
|5
|8
|28
|28
|29
|9
|Stoke City
|21
|7
|6
|8
|27
|33
|27
|10
|Burnley
|21
|8
|2
|11
|23
|31
|26
|11
|AFC Bournemouth
|21
|7
|4
|10
|30
|37
|25
|12
|West Ham Utd.
|21
|7
|4
|10
|26
|35
|25
|13
|Southampton
|21
|6
|6
|9
|19
|26
|24
|14
|Watford
|21
|6
|5
|10
|23
|36
|23
|15
|Leicester City
|21
|5
|6
|10
|24
|34
|21
|16
|Middlesbrough
|21
|4
|8
|9
|17
|22
|20
|17
|Crystal Palace
|21
|4
|4
|13
|30
|40
|16
|18
|Hull City
|21
|4
|4
|13
|20
|45
|16
|19
|Sunderland
|21
|4
|3
|14
|20
|40
|15
|20
|Swansea City
|21
|4
|3
|14
|23
|49
|15
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|17
|12
|4
|1
|46
|16
|40
|2
|Sevilla
|18
|12
|3
|3
|38
|22
|39
|3
|Barcelona
|18
|11
|5
|2
|47
|17
|38
|4
|Atl.Madrid
|18
|10
|4
|4
|32
|14
|34
|5
|Villarreal
|18
|8
|7
|3
|26
|12
|31
|6
|R.Sociedad
|17
|9
|2
|6
|28
|25
|29
|7
|Athletic Bilbao
|18
|8
|4
|6
|22
|19
|28
|8
|Celta Vigo
|18
|8
|3
|7
|29
|32
|27
|9
|Eibar
|18
|7
|5
|6
|25
|24
|26
|10
|Las Palmas
|18
|6
|6
|6
|27
|29
|24
|11
|Espanyol
|18
|5
|8
|5
|22
|25
|23
|12
|Deportivo Alaves
|18
|5
|7
|6
|15
|18
|22
|13
|Malaga
|17
|5
|6
|6
|26
|29
|21
|14
|Real Betis
|18
|6
|3
|9
|20
|30
|21
|15
|Deportivo
|18
|4
|6
|8
|23
|28
|18
|16
|Leganes
|18
|4
|5
|9
|13
|29
|17
|17
|Valencia
|17
|4
|4
|9
|26
|33
|16
|18
|Sporting Gijon
|18
|3
|3
|12
|19
|37
|12
|19
|Granada
|18
|1
|7
|10
|15
|39
|10
|20
|Osasuna
|18
|1
|6
|11
|17
|38
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|16
|12
|3
|1
|38
|9
|39
|2
|RB Leipzig
|16
|11
|3
|2
|31
|15
|36
|3
|Hertha BSC Berlin
|16
|9
|3
|4
|24
|16
|30
|4
|E. Frankfurt
|16
|8
|5
|3
|22
|12
|29
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|16
|6
|10
|0
|28
|17
|28
|6
|B. Dortmund
|16
|7
|6
|3
|35
|19
|27
|7
|FC Köln
|16
|6
|7
|3
|21
|15
|25
|8
|Freiburg
|16
|7
|2
|7
|21
|27
|23
|9
|B.Leverkusen
|16
|6
|3
|7
|23
|24
|21
|10
|Mainz 05
|16
|6
|2
|8
|26
|30
|20
|11
|Schalke 04
|16
|5
|3
|8
|20
|19
|18
|12
|Augsburg
|16
|4
|6
|6
|13
|17
|18
|13
|Vfl Wolfsburg
|16
|4
|4
|8
|15
|24
|16
|14
|M'gladbach
|16
|4
|4
|8
|15
|25
|16
|15
|Werder Bremen
|16
|4
|4
|8
|20
|34
|16
|16
|Hamburger SV
|16
|3
|4
|9
|14
|31
|13
|17
|Ingolstadt 04
|16
|3
|3
|10
|14
|27
|12
|18
|Darmstadt 98
|16
|2
|2
|12
|11
|30
|8
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|19
|15
|0
|4
|40
|16
|45
|2
|Roma
|20
|14
|2
|4
|41
|18
|44
|3
|Napoli
|20
|12
|5
|3
|45
|23
|41
|4
|Lazio
|20
|12
|4
|4
|35
|22
|40
|5
|Inter
|20
|11
|3
|6
|33
|23
|36
|6
|Milan
|18
|11
|3
|4
|28
|20
|36
|7
|Atalanta
|20
|11
|2
|7
|32
|24
|35
|8
|Fiorentina
|19
|8
|6
|5
|30
|25
|30
|9
|Torino
|19
|8
|5
|6
|36
|27
|29
|10
|Cagliari
|20
|8
|2
|10
|31
|44
|26
|11
|Udinese
|20
|7
|4
|9
|25
|27
|25
|12
|Chievo Verona
|20
|7
|4
|9
|21
|27
|25
|13
|Sampdoria
|20
|6
|6
|8
|22
|26
|24
|14
|Genoa
|20
|6
|5
|9
|22
|27
|23
|15
|Bologna
|19
|6
|5
|8
|18
|25
|23
|16
|Sassuolo
|20
|6
|3
|11
|28
|34
|21
|17
|Empoli
|20
|4
|6
|10
|11
|26
|18
|18
|Palermo
|20
|2
|4
|14
|17
|40
|10
|19
|Crotone
|19
|2
|3
|14
|14
|34
|9
|20
|Pescara
|19
|1
|6
|12
|15
|36
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Monaco
|20
|14
|3
|3
|60
|21
|45
|2
|Nice
|20
|13
|6
|1
|34
|13
|45
|3
|P. St Germain
|20
|13
|3
|4
|39
|15
|42
|4
|Lyon
|19
|11
|1
|7
|36
|22
|34
|5
|Guingamp
|20
|8
|6
|6
|26
|22
|30
|6
|Marsilya
|20
|8
|6
|6
|23
|23
|30
|7
|Rennes
|20
|8
|4
|8
|20
|24
|28
|8
|Saint Etienne
|20
|6
|9
|5
|19
|17
|27
|9
|Toulouse
|20
|7
|5
|8
|22
|22
|26
|10
|Bordeaux
|20
|6
|8
|6
|21
|27
|26
|11
|Nancy
|20
|6
|6
|8
|16
|23
|24
|12
|Montpellier
|20
|5
|8
|7
|29
|32
|23
|13
|Lille
|20
|6
|4
|10
|19
|26
|22
|14
|Nantes
|19
|6
|4
|9
|13
|26
|22
|15
|Caen
|19
|6
|3
|10
|23
|34
|21
|16
|Dijon
|20
|4
|8
|8
|27
|30
|20
|17
|Bastia
|20
|5
|5
|10
|17
|24
|20
|18
|Angers
|20
|5
|5
|10
|16
|25
|20
|19
|Lorient
|20
|5
|3
|12
|23
|39
|18
|20
|Metz
|19
|5
|5
|9
|18
|36
|18
|2017-01-13 20:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 13:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-14 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 13:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-16 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-14 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-15 14:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-16 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 15:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 18:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-21 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-22 17:15:00
|02:00
|
|2017-01-22 19:30:00
|02:00
|
|2017-01-14 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-14 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-14 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-15 14:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-15 20:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-15 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-16 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-20 22:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-21 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 17:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 19:30:00
|02:00
|
|2017-01-14 20:00:00
|02:00
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|2017-01-14 22:45:00
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