SPOR GÜNDEMİ

İngiltere 2. Ligi'nde oynayan "canavar" lakaplı dev futbolcu Akinfenwa, Luton Town maçında kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Tuzlaspor, Fenerbahçe'den 1998 doğumlu Kadir Kaan Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Sivasspor'dan Fransa Ligue 1 takımı Rennes'e giden Kamil Grosicki şimdi de Premier Lig'e transfer oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Yasa...

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.

Benfica, transferden bir kez daha karlı çıktı. Portekiz ekibi son 3 sezonda transfer dönemlerinin en karlı kulübü olarak dikkat çe...

Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, Konya karşısındaki 2 asistlik performansıyla farklı zaferin mimarları ...

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, 'başkanlık referandumu'nda "evet" diyeceğini açıklayıp kampanyaya katılan milli futbolcu Hakan Çal...

SPOR GÜNDEMİ

Nottingham Forestli Ben Osborn'un dün akşam Bristol City karşısında galibiyeti getiren şık golü!

Galatasaray, genç kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzalama kararı aldı.

Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı Ozan Tufan ve Salih Uçan, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak Kupa derbisinde takımlarından uzak kal...
Sarı kırmızılı takım geçen sezondan bu zamana büyük değer kaybetti. Bir yılda 36 milyon Euro uçtu. Takımın en değerli ismi ise Mus...
Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili’ydi... Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapı...
Ara transfer döneminde Hugo Rodallega, Alexander Pato, Oumar Niasse, Klaas-Jan Huntelaar, Eduardo Vargas başka olmak üzere listesi...
Kaptan Volkan Demirel ile yollarını ayıracağı iddia edilen Fenerbahçe, Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan'ı gündeme aldı. ...
Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti: Trabzonspor Yönetimi bana Fenerbahçe ile anlaşmamı söyledi, öyle yaptım...
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Beşiktaş 19 13 5 1 39 15 44
2 Başakşehir 19 12 6 1 37 12 42
3 Galatasaray 19 12 3 4 38 18 39
4 Fenerbahçe 19 10 5 4 38 18 35
5 Antalyaspor 19 9 4 6 23 22 31
6 Osmanlıspor FK 19 6 9 4 23 21 27
7 T.Konyaspor 19 7 6 6 23 23 27
8 Bursaspor 19 8 3 8 21 21 27
9 Trabzonspor 19 8 3 8 19 21 27
10 K.D.Ç. Karabük 19 7 3 9 22 27 24
11 Gençlerbirliği 18 5 8 5 17 16 23
12 Kasımpaşa 19 6 3 10 21 28 21
13 Akhisar Bld. 19 5 6 8 11 24 21
14 Ç. Rizespor 19 5 4 10 20 31 19
15 Alanyaspor 19 5 3 11 26 40 18
16 Adanaspor 19 4 5 10 18 26 17
17 Kayserispor 19 4 4 11 18 32 16
18 Gaziantepspor 18 3 2 13 15 34 11
Takımlar O G B M A Y P
1 Eskişehirspor 19 11 5 3 36 22 35
2 Göztepe 19 10 5 4 32 22 35
3 Evkur Yeni Malatyaspor 19 10 4 5 27 20 34
4 Sivasspor 19 9 5 5 27 17 32
5 Giresunspor 19 8 6 5 24 17 30
6 Boluspor 19 8 3 8 29 33 27
7 Denizlispor 19 8 5 6 28 22 26
8 Ümraniyespor 18 7 5 6 24 21 26
9 Balıkesirspor 18 6 6 6 30 21 24
10 A.Demirspor 19 5 11 3 20 19 23
11 Şanlıurfaspor 19 5 7 7 18 17 22
12 Gaziantep BŞB 19 6 4 9 24 27 22
13 Altınordu 19 5 7 7 23 26 22
14 SB. Elazığspor 19 6 6 7 19 20 18
15 Bandırmaspor 19 4 6 9 18 25 18
16 Manisaspor 19 4 8 7 23 31 17
17 Samsunspor 19 3 5 11 9 26 14
18 Mersin İ.Y. 19 4 4 11 14 39 13
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 23 18 2 3 48 16 56
2 Tottenham Hotspur 23 13 8 2 45 16 47
3 Arsenal 23 14 5 4 51 25 47
4 Liverpool 23 13 7 3 52 28 46
5 Manchester City 22 13 4 5 43 28 43
6 M. United 22 11 8 3 33 21 41
7 Everton 22 10 6 6 33 23 36
8 West Bromwich Albion 23 9 6 8 31 29 33
9 Burnley 23 9 2 12 25 33 29
10 Stoke City 22 7 7 8 28 34 28
11 West Ham Utd. 22 8 4 10 29 36 28
12 Southampton 23 7 6 10 23 28 27
13 Watford 23 7 6 10 27 39 27
14 AFC Bournemouth 23 7 5 11 32 41 26
15 Middlesbrough 23 4 9 10 19 26 21
16 Leicester City 23 5 6 12 24 38 21
17 Swansea City 23 6 3 14 28 52 21
18 Crystal Palace 23 5 4 14 32 41 19
19 Sunderland 23 4 4 15 20 42 16
20 Hull City 22 4 4 14 20 47 16
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 19 14 4 1 51 17 46
2 Barcelona 20 12 6 2 52 18 42
3 Sevilla 20 13 3 4 43 28 42
4 Atl.Madrid 20 10 6 4 34 16 36
5 R.Sociedad 20 11 2 7 31 28 35
6 Villarreal 20 9 7 4 28 14 34
7 Athletic Bilbao 20 9 5 6 26 22 32
8 Celta Vigo 20 9 3 8 31 33 30
9 Espanyol 20 7 8 5 28 27 29
10 Eibar 20 8 5 7 28 29 29
11 Las Palmas 20 7 7 6 31 31 28
12 Deportivo Alaves 20 5 9 6 17 20 24
13 Real Betis 20 6 5 9 21 31 23
14 Malaga 20 5 7 8 28 34 22
15 Valencia 19 5 4 10 29 36 19
16 Deportivo 20 4 7 9 25 32 19
17 Leganes 20 4 6 10 15 33 18
18 Sporting Gijon 20 3 4 13 20 39 13
19 Osasuna 20 1 7 12 21 43 10
20 Granada 20 1 7 12 16 44 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 18 14 3 1 42 11 45
2 RB Leipzig 18 13 3 2 36 16 42
3 E. Frankfurt 18 9 5 4 23 15 32
4 B. Dortmund 18 8 7 3 38 21 31
5 TSG 1899 Hoffenheim 18 7 10 1 31 19 31
6 Hertha BSC Berlin 18 9 3 6 26 21 30
7 FC Köln 18 7 8 3 27 16 29
8 Freiburg 18 8 2 8 24 30 26
9 B.Leverkusen 18 7 3 8 28 28 24
10 Mainz 05 18 6 4 8 27 31 22
11 Schalke 04 18 6 3 9 21 20 21
12 Augsburg 18 5 6 7 15 20 21
13 M'gladbach 18 5 5 8 18 27 20
14 Vfl Wolfsburg 18 5 4 9 17 26 19
15 Werder Bremen 18 4 4 10 22 38 16
16 Ingolstadt 04 18 4 3 11 17 29 15
17 Hamburger SV 18 3 4 11 15 35 13
18 Darmstadt 98 18 2 3 13 12 36 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 21 17 0 4 44 16 51
2 Roma 22 15 2 5 44 21 47
3 Napoli 22 13 6 3 48 25 45
4 Inter 22 13 3 6 37 23 42
5 Lazio 22 12 4 6 35 25 40
6 Atalanta 22 12 3 7 34 25 39
7 Milan 21 11 4 6 32 26 37
8 Fiorentina 21 9 7 5 36 28 34
9 Torino 22 8 7 7 39 32 31
10 Udinese 22 8 4 10 27 29 28
11 Chievo Verona 22 8 4 10 22 30 28
12 Sampdoria 22 7 6 9 25 29 27
13 Bologna 21 7 6 8 21 26 27
14 Cagliari 22 8 3 11 32 46 27
15 Genoa 22 6 7 9 27 32 25
16 Sassuolo 22 7 3 12 31 37 24
17 Empoli 22 5 6 11 13 30 21
18 Crotone 21 3 4 14 20 37 13
19 Palermo 22 2 5 15 18 42 11
20 Pescara 21 1 6 14 16 42 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Monaco 22 15 4 3 65 22 49
2 Nice 22 14 7 1 38 15 49
3 P. St Germain 22 14 4 4 42 16 46
4 Lyon 21 12 1 8 40 25 37
5 Saint Etienne 22 8 9 5 24 18 33
6 Marsilya 22 9 6 7 29 27 33
7 Bordeaux 22 8 8 6 24 27 32
8 Guingamp 22 8 7 7 28 26 31
9 Rennes 22 8 6 8 22 26 30
10 Toulouse 22 7 5 10 22 26 26
11 Lille 22 7 5 10 21 27 26
12 Nantes 22 7 5 10 15 29 26
13 Dijon 22 5 9 8 30 32 24
14 Nancy 21 6 6 9 16 25 24
15 Montpellier 22 5 8 9 30 39 23
16 Angers 22 6 5 11 19 28 23
17 Bastia 22 5 7 10 19 26 22
18 Caen 21 6 4 11 24 36 22
19 Metz 21 6 5 10 21 38 21
20 Lorient 22 5 3 14 25 46 18

2017-02-10 19:00:00
02:00
K.D.Ç. Karabük - Beşiktaş
2017-02-11 13:30:00
02:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
2017-02-11 16:00:00
02:00
Osmanlıspor FK - Trabzonspor
2017-02-11 19:00:00
02:00
Bursaspor - Fenerbahçe
2017-02-12 13:30:00
02:00
Kasımpaşa - Başakşehir
02:00
Akhisar Bld. - Ç. Rizespor
2017-02-12 16:00:00
02:00
Konyaspor - Antalyaspor
2017-02-12 19:00:00
02:00
Galatasaray - Kayserispor
2017-02-13 20:00:00
02:00
Gaziantepspor - Adanaspor
2017-02-11 13:00:00
02:00
Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor
2017-02-11 13:30:00
02:00
Ümraniyespor - Elazığspor
2017-02-11 16:00:00
02:00
Eskişehirspor - Manisaspor
2017-02-11 18:30:00
02:00
Mersin İ.Y. - Boluspor
2017-02-12 13:00:00
02:00
Bandırmaspor - Altınordu
02:00
Sivasspor - Samsunspor
2017-02-12 16:00:00
02:00
Giresunspor - Şanlıurfaspor
2017-02-12 18:30:00
02:00
Adana Demirspor - Gaziantep BŞB
2017-02-13 18:30:00
02:00
Göztepe - Balıkesirspor
2017-01-31 22:45:00
02:00
Arsenal 1-2 Watford
02:00
Swansea City 2-1 Southampton
02:00
Sunderland 0-0 Tottenham Hotspur
02:00
Middlesbrough 1-1 West Bromwich Albion
02:00
Burnley 1-0 Leicester City
02:00
AFC Bournemouth 0-2 Crystal Palace
2017-01-31 23:00:00
02:00
Liverpool 1-1 Chelsea
2017-02-01 22:45:00
02:00
West Ham United - Manchester City
2017-02-01 23:00:00
02:00
M. United - Hull City
02:00
Stoke City - Everton
2017-02-03 22:45:00
02:00
Deportivo La Coruna - Real Betis
2017-02-04 15:00:00
02:00
Malaga - Espanyol
2017-02-04 18:15:00
02:00
Barcelona - Athletic Bilbao
2017-02-04 20:30:00
02:00
Atletico Madrid - Leganes
2017-02-04 22:45:00
02:00
Valencia - Eibar
2017-02-05 14:00:00
02:00
Sevilla - Villarreal
2017-02-05 18:15:00
02:00
Sporting Gijon - Deportivo Alaves
2017-02-05 20:30:00
02:00
Real Sociedad - Osasuna
2017-02-05 22:45:00
02:00
Celta Vigo - Real Madrid
2017-02-06 22:45:00
02:00
Granada - Las Palmas
2017-02-03 22:30:00
02:00
Hamburger SV - Bayer Leverkusen
2017-02-04 17:30:00
02:00
Bayern Münih - Schalke 04
02:00
M'gladbach - Freiburg
02:00
Hertha BSC Berlin - Ingolstadt 04
02:00
FC Köln - Vfl Wolfsburg
02:00
TSG 1899 Hoffenheim - Mainz 05
2017-02-04 20:30:00
02:00
B. Dortmund - RB Leipzig
2017-02-05 17:30:00
02:00
Augsburg - Werder Bremen
2017-02-05 19:30:00
02:00
E. Frankfurt - Darmstadt 98
2017-02-04 22:45:00
02:00
Bologna - Napoli
2017-02-05 14:30:00
02:00
Milan - Sampdoria
2017-02-05 17:00:00
02:00
Empoli - Torino
02:00
Genoa - Sassuolo
02:00
Atalanta - Cagliari
02:00
Pescara - Lazio
02:00
Chievo Verona - Udinese
2017-02-05 20:00:00
02:00
Palermo - Crotone
2017-02-05 22:45:00
02:00
Juventus - Inter
2017-02-07 22:45:00
02:00
Roma - Fiorentina
2017-02-03 22:45:00
02:00
Metz - Marsilya
2017-02-04 19:00:00
02:00
Monaco - Nice
2017-02-04 22:00:00
02:00
Bordeaux - Rennes
02:00
Lille - Lorient
02:00
Montpellier - Bastia
02:00
Dijon - P. St Germain
02:00
Guingamp - Caen
2017-02-05 17:00:00
02:00
Toulouse - Angers
2017-02-05 19:00:00
02:00
Nantes - Nancy
2017-02-05 23:00:00
02:00
Saint Etienne - Olympique Lyon

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