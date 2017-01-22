İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday taraftarı bir baba, çocuğu ilk kez stadyuma götürdü ve o atmosferi gör...

Ahmet Çakar'dan olay yaratan sözler

"Eğer Türk futbolu ilerlemiyorsa ya da mali sistemi bozuksa bunun baş sorumlularından biri de Aziz Yıldırım’dır. Çıksın önce Fener...