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SPOR GÜNDEMİ
Boynuz kulağı geçti! Zidane...
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Beşiktaş'ın transfer konusunda hedefindeki tüm isimler yabancı.
Real Madrid'de Ronaldo için Çin planı
Emre Çolak'tan muhteşem performans
Caner Erkin geri dönüyor
Abdoulaye Ba, 1860 Münih'te!
Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Abdoulaye Ba, eski hocası Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih'le anlaştı.
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SPOR GÜNDEMİ
İlk kez stada giden miniğin tepkisi
Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan transfer açıklamalarında bulundu.
Portekiz basını, Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığını duyurdu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Başakşehir
|17
|11
|6
|0
|36
|11
|39
|2
|Beşiktaş
|17
|11
|5
|1
|30
|13
|38
|3
|Galatasaray
|18
|11
|3
|4
|32
|18
|36
|4
|Fenerbahçe
|17
|9
|5
|3
|36
|14
|32
|5
|T.Konyaspor
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|27
|6
|Bursaspor
|18
|8
|3
|7
|21
|20
|27
|7
|Osmanlıspor FK
|17
|6
|8
|3
|21
|18
|26
|8
|Antalyaspor
|17
|7
|4
|6
|19
|20
|25
|9
|K.D.Ç. Karabük
|18
|7
|3
|8
|22
|26
|24
|10
|Gençlerbirliği
|17
|5
|7
|5
|16
|15
|22
|11
|Kasımpaşa
|17
|6
|3
|8
|21
|25
|21
|12
|Trabzonspor
|17
|6
|3
|8
|14
|21
|21
|13
|Akhisar Bld.
|18
|5
|6
|7
|11
|18
|21
|14
|Alanyaspor
|17
|5
|3
|9
|24
|34
|18
|15
|Ç. Rizespor
|18
|4
|4
|10
|19
|31
|16
|16
|Adanaspor
|18
|3
|5
|10
|16
|26
|14
|17
|Kayserispor
|18
|3
|4
|11
|14
|31
|13
|18
|Gaziantepspor
|17
|3
|2
|12
|15
|30
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Eskişehirspor
|18
|11
|4
|3
|35
|21
|34
|2
|Evkur Yeni Malatyaspor
|18
|10
|4
|4
|27
|17
|34
|3
|Göztepe
|17
|9
|4
|4
|29
|20
|31
|4
|Sivasspor
|17
|8
|5
|4
|24
|15
|29
|5
|Giresunspor
|18
|7
|6
|5
|23
|17
|27
|6
|Boluspor
|17
|8
|3
|6
|27
|28
|27
|7
|Balıkesirspor
|17
|6
|6
|5
|30
|20
|24
|8
|Denizlispor
|17
|8
|3
|6
|27
|21
|24
|9
|Ümraniyespor
|16
|6
|5
|5
|21
|16
|23
|10
|Altınordu
|18
|5
|7
|6
|23
|25
|22
|11
|Şanlıurfaspor
|17
|5
|6
|6
|17
|15
|21
|12
|A.Demirspor
|17
|4
|10
|3
|18
|18
|19
|13
|Gaziantep BŞB
|17
|5
|3
|9
|19
|24
|18
|14
|Bandırmaspor
|17
|4
|5
|8
|17
|22
|17
|15
|SB. Elazığspor
|18
|5
|6
|7
|17
|19
|15
|16
|Manisaspor
|18
|3
|8
|7
|18
|29
|14
|17
|Samsunspor
|17
|2
|5
|10
|6
|25
|11
|18
|Mersin İ.Y.
|18
|3
|4
|11
|13
|39
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|21
|17
|1
|3
|45
|15
|52
|2
|Tottenham Hotspur
|22
|13
|7
|2
|45
|16
|46
|3
|Liverpool
|22
|13
|6
|3
|51
|27
|45
|4
|Arsenal
|21
|13
|5
|3
|48
|22
|44
|5
|Manchester City
|22
|13
|4
|5
|43
|28
|43
|6
|M. United
|22
|11
|8
|3
|33
|21
|41
|7
|Everton
|22
|10
|6
|6
|33
|23
|36
|8
|West Bromwich Albion
|22
|9
|5
|8
|30
|28
|32
|9
|Stoke City
|22
|7
|7
|8
|28
|34
|28
|10
|West Ham Utd.
|22
|8
|4
|10
|29
|36
|28
|11
|AFC Bournemouth
|22
|7
|5
|10
|32
|39
|26
|12
|Burnley
|21
|8
|2
|11
|23
|31
|26
|13
|Southampton
|21
|6
|6
|9
|19
|26
|24
|14
|Watford
|22
|6
|6
|10
|25
|38
|24
|15
|Leicester City
|21
|5
|6
|10
|24
|34
|21
|16
|Middlesbrough
|22
|4
|8
|10
|18
|25
|20
|17
|Swansea City
|22
|5
|3
|14
|26
|51
|18
|18
|Crystal Palace
|22
|4
|4
|14
|30
|41
|16
|19
|Hull City
|21
|4
|4
|13
|20
|45
|16
|20
|Sunderland
|22
|4
|3
|15
|20
|42
|15
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|18
|13
|4
|1
|48
|17
|43
|2
|Sevilla
|18
|12
|3
|3
|38
|22
|39
|3
|Barcelona
|18
|11
|5
|2
|47
|17
|38
|4
|Atl.Madrid
|18
|10
|4
|4
|32
|14
|34
|5
|R.Sociedad
|18
|10
|2
|6
|30
|25
|32
|6
|Villarreal
|19
|8
|7
|4
|26
|14
|31
|7
|Athletic Bilbao
|18
|8
|4
|6
|22
|19
|28
|8
|Celta Vigo
|18
|8
|3
|7
|29
|32
|27
|9
|Eibar
|18
|7
|5
|6
|25
|24
|26
|10
|Espanyol
|19
|6
|8
|5
|25
|26
|26
|11
|Las Palmas
|19
|6
|7
|6
|28
|30
|25
|12
|Deportivo Alaves
|19
|5
|8
|6
|17
|20
|23
|13
|Malaga
|19
|5
|6
|8
|27
|33
|21
|14
|Real Betis
|18
|6
|3
|9
|20
|30
|21
|15
|Valencia
|18
|5
|4
|9
|28
|33
|19
|16
|Deportivo
|19
|4
|7
|8
|24
|29
|19
|17
|Leganes
|19
|4
|6
|9
|15
|31
|18
|18
|Sporting Gijon
|18
|3
|3
|12
|19
|37
|12
|19
|Granada
|19
|1
|7
|11
|16
|42
|10
|20
|Osasuna
|18
|1
|6
|11
|17
|38
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|17
|13
|3
|1
|40
|10
|42
|2
|RB Leipzig
|17
|12
|3
|2
|34
|15
|39
|3
|TSG 1899 Hoffenheim
|17
|7
|10
|0
|30
|17
|31
|4
|B. Dortmund
|17
|8
|6
|3
|37
|20
|30
|5
|Hertha BSC Berlin
|16
|9
|3
|4
|24
|16
|30
|6
|E. Frankfurt
|17
|8
|5
|4
|22
|15
|29
|7
|FC Köln
|16
|6
|7
|3
|21
|15
|25
|8
|Freiburg
|17
|7
|2
|8
|22
|29
|23
|9
|Schalke 04
|17
|6
|3
|8
|21
|19
|21
|10
|B.Leverkusen
|16
|6
|3
|7
|23
|24
|21
|11
|Mainz 05
|16
|6
|2
|8
|26
|30
|20
|12
|Vfl Wolfsburg
|17
|5
|4
|8
|16
|24
|19
|13
|Augsburg
|17
|4
|6
|7
|13
|19
|18
|14
|M'gladbach
|17
|4
|5
|8
|15
|25
|17
|15
|Werder Bremen
|17
|4
|4
|9
|21
|36
|16
|16
|Hamburger SV
|17
|3
|4
|10
|14
|32
|13
|17
|Ingolstadt 04
|17
|3
|3
|11
|14
|28
|12
|18
|Darmstadt 98
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|19
|15
|0
|4
|40
|16
|45
|2
|Napoli
|21
|13
|5
|3
|47
|24
|44
|3
|Roma
|20
|14
|2
|4
|41
|18
|44
|4
|Lazio
|20
|12
|4
|4
|35
|22
|40
|5
|Milan
|20
|11
|4
|5
|31
|24
|37
|6
|Inter
|20
|11
|3
|6
|33
|23
|36
|7
|Atalanta
|20
|11
|2
|7
|32
|24
|35
|8
|Fiorentina
|20
|9
|6
|5
|33
|25
|33
|9
|Torino
|20
|8
|6
|6
|38
|29
|30
|10
|Cagliari
|20
|8
|2
|10
|31
|44
|26
|11
|Udinese
|20
|7
|4
|9
|25
|27
|25
|12
|Chievo Verona
|21
|7
|4
|10
|21
|30
|25
|13
|Sampdoria
|20
|6
|6
|8
|22
|26
|24
|14
|Genoa
|20
|6
|5
|9
|22
|27
|23
|15
|Bologna
|19
|6
|5
|8
|18
|25
|23
|16
|Sassuolo
|20
|6
|3
|11
|28
|34
|21
|17
|Empoli
|20
|4
|6
|10
|11
|26
|18
|18
|Palermo
|20
|2
|4
|14
|17
|40
|10
|19
|Crotone
|19
|2
|3
|14
|14
|34
|9
|20
|Pescara
|19
|1
|6
|12
|15
|36
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Nice
|21
|13
|7
|1
|35
|14
|46
|2
|Monaco
|20
|14
|3
|3
|60
|21
|45
|3
|P. St Germain
|21
|14
|3
|4
|41
|15
|45
|4
|Lyon
|19
|11
|1
|7
|36
|22
|34
|5
|Guingamp
|21
|8
|7
|6
|27
|23
|31
|6
|Marsilya
|20
|8
|6
|6
|23
|23
|30
|7
|Rennes
|21
|8
|5
|8
|21
|25
|29
|8
|Bordeaux
|21
|7
|8
|6
|22
|27
|29
|9
|Saint Etienne
|20
|6
|9
|5
|19
|17
|27
|10
|Toulouse
|21
|7
|5
|9
|22
|23
|26
|11
|Nantes
|21
|7
|4
|10
|14
|28
|25
|12
|Nancy
|20
|6
|6
|8
|16
|23
|24
|13
|Montpellier
|21
|5
|8
|8
|29
|34
|23
|14
|Lille
|21
|6
|5
|10
|19
|26
|23
|15
|Dijon
|21
|4
|9
|8
|27
|30
|21
|16
|Bastia
|21
|5
|6
|10
|18
|25
|21
|17
|Caen
|20
|6
|3
|11
|23
|35
|21
|18
|Metz
|20
|6
|5
|9
|20
|36
|21
|19
|Angers
|20
|5
|5
|10
|16
|25
|20
|20
|Lorient
|20
|5
|3
|12
|23
|39
|18
|2017-01-21 13:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-21 19:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-22 13:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-22 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-22 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-23 20:00:00
|02:00
|
|2017-01-21 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-21 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-21 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-22 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-22 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-23 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 15:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 18:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-21 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-22 17:15:00
|02:00
|
|2017-01-22 19:30:00
|02:00
|
|2017-01-20 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-21 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-21 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-21 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-22 14:00:00
|02:00
|
|2017-01-22 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-22 20:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-22 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-20 22:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-21 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 17:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 19:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 20:00:00
|02:00
|
|2017-01-21 22:45:00
|02:00
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|2017-01-22 14:30:00
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