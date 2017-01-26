Türkiye Kupası maçı için Kayseri'ye hareket eden Beşiktaş, hava şartları nedeniyle Adana'ya zorunlu iniş yapacak.

Golcü takviyesi için Beşiktaş’ın gündemine gelen takımın eski yıldızı Demba Ba, kendisini çok seven Siyah-Beyazlı taraftarlara ses...

Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen ama kendisine izin çıkmayan Mehmet Ekici ve Türkiye'ye gelmek istemeyen Sosa'dan umudu kesen ...