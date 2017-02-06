SPOR GÜNDEMİ

Futbol sahalarında bu zamana kadar görmediğiniz ender bir gol...

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün son durumlarıyla...

Atiker Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Ümraniyespor'u uzatmada bulduğu penaltı golüyle 2-1 yendi ve kupada çeyrek finale çıktı...

Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önünden otobüslere bindirilen sarı lacivertli taraftarlar polis eşliğinde Vodafone Arena'ya doğru yola ç...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar Belediyespor, sahasında Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. ...

Borussia Dortmund Kulübü, Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcumuz Ömer Toprak'ı transfer ettiklerini açıkladı. Başarılı stop...

Trabzonspor'un yükselen yıldızı Yusuf Yazıcı müthiş performansıyla menajerlerin radarına girdi.

Brezilya'nın Palmeiras takımından top koşturan Felipe Melo, Galatasaray'ı hala yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabından isya...

SPOR GÜNDEMİ

İngiltere 2. Ligi'nde oynayan "canavar" lakaplı dev futbolcu Akinfenwa, Luton Town maçında kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.
İtalyan futbolcu Cassano, "Totti'nin tavsiyelerinin yüzde 10'unu dinlemiş olsaydım, Roma'da 10-15 yıl onunla birlikte oynayabilir ...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Aykut Kocaman döneminde Adebayor'a 15 milyon Euro teklif etti fakat Şampiyonlar Ligi olma...
Devre arası transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı oyuncu Rodriguinho, Sarı-Lacivertli ekip hakkında açıklamada b...
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu ve Siyah-Beyazlı ekibi yene...
Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, New York Knicks'i 111-104 yendikleri maçta, Kobe Bryant'ı geride bırakarak, N...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları tartışmalı geçen...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenan Galatasaray'da taraftarlar başkan Dursun Özbek ve yönetimi hedef aldı. ...
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Beşiktaş 19 13 5 1 39 15 44
2 Başakşehir 19 12 6 1 37 12 42
3 Galatasaray 19 12 3 4 38 18 39
4 Fenerbahçe 19 10 5 4 38 18 35
5 Antalyaspor 19 9 4 6 23 22 31
6 Osmanlıspor FK 19 6 9 4 23 21 27
7 T.Konyaspor 19 7 6 6 23 23 27
8 Bursaspor 19 8 3 8 21 21 27
9 Trabzonspor 19 8 3 8 19 21 27
10 K.D.Ç. Karabük 19 7 3 9 22 27 24
11 Gençlerbirliği 18 5 8 5 17 16 23
12 Kasımpaşa 19 6 3 10 21 28 21
13 Akhisar Bld. 19 5 6 8 11 24 21
14 Ç. Rizespor 19 5 4 10 20 31 19
15 Alanyaspor 19 5 3 11 26 40 18
16 Adanaspor 19 4 5 10 18 26 17
17 Kayserispor 19 4 4 11 18 32 16
18 Gaziantepspor 18 3 2 13 15 34 11
Takımlar O G B M A Y P
1 Eskişehirspor 19 11 5 3 36 22 35
2 Göztepe 19 10 5 4 32 22 35
3 Evkur Yeni Malatyaspor 19 10 4 5 27 20 34
4 Sivasspor 19 9 5 5 27 17 32
5 Giresunspor 19 8 6 5 24 17 30
6 Boluspor 19 8 3 8 29 33 27
7 Denizlispor 19 8 5 6 28 22 26
8 Ümraniyespor 18 7 5 6 24 21 26
9 Balıkesirspor 18 6 6 6 30 21 24
10 A.Demirspor 19 5 11 3 20 19 23
11 Şanlıurfaspor 19 5 7 7 18 17 22
12 Gaziantep BŞB 19 6 4 9 24 27 22
13 Altınordu 19 5 7 7 23 26 22
14 SB. Elazığspor 19 6 6 7 19 20 18
15 Bandırmaspor 19 4 6 9 18 25 18
16 Manisaspor 19 4 8 7 23 31 17
17 Samsunspor 19 3 5 11 9 26 14
18 Mersin İ.Y. 19 4 4 11 14 39 13
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 24 19 2 3 51 17 59
2 Tottenham Hotspur 24 14 8 2 46 16 50
3 Manchester City 24 15 4 5 49 29 49
4 Arsenal 24 14 5 5 52 28 47
5 Liverpool 24 13 7 4 52 30 46
6 M. United 24 12 9 3 36 21 45
7 Everton 24 11 7 6 40 27 40
8 West Bromwich Albion 24 10 6 8 32 29 36
9 West Ham Utd. 24 9 4 11 32 41 31
10 Watford 24 8 6 10 29 40 30
11 Stoke City 24 7 8 9 29 36 29
12 Burnley 24 9 2 13 26 35 29
13 Southampton 24 7 6 11 24 31 27
14 AFC Bournemouth 24 7 5 12 35 47 26
15 Middlesbrough 24 4 9 11 19 27 21
16 Leicester City 24 5 6 13 24 41 21
17 Swansea City 24 6 3 15 29 54 21
18 Hull City 24 5 5 14 22 47 20
19 Crystal Palace 24 5 4 15 32 45 19
20 Sunderland 24 5 4 15 24 42 19
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 19 14 4 1 51 17 46
2 Barcelona 21 13 6 2 55 18 45
3 Sevilla 21 13 4 4 43 28 43
4 Atl.Madrid 21 11 6 4 36 16 39
5 R.Sociedad 21 12 2 7 34 30 38
6 Villarreal 21 9 8 4 28 14 35
7 Eibar 21 9 5 7 32 29 32
8 Espanyol 21 8 8 5 29 27 32
9 Athletic Bilbao 21 9 5 7 26 25 32
10 Celta Vigo 20 9 3 8 31 33 30
11 Las Palmas 20 7 7 6 31 31 28
12 Deportivo Alaves 21 6 9 6 21 22 27
13 Real Betis 20 6 5 9 21 31 23
14 Malaga 21 5 7 9 28 35 22
15 Deportivo 20 4 7 9 25 32 19
16 Valencia 20 5 4 11 29 40 19
17 Leganes 21 4 6 11 15 35 18
18 Sporting Gijon 21 3 4 14 22 43 13
19 Osasuna 21 1 7 13 23 46 10
20 Granada 20 1 7 12 16 44 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 19 14 4 1 43 12 46
2 RB Leipzig 19 13 3 3 36 17 42
3 E. Frankfurt 19 10 5 4 25 15 35
4 B. Dortmund 19 9 7 3 39 21 34
5 TSG 1899 Hoffenheim 19 8 10 1 35 19 34
6 Hertha BSC Berlin 19 10 3 6 27 21 33
7 FC Köln 19 8 8 3 28 16 32
8 Freiburg 19 8 2 9 24 33 26
9 B.Leverkusen 19 7 3 9 28 29 24
10 Augsburg 19 6 6 7 18 22 24
11 M'gladbach 19 6 5 8 21 27 23
12 Schalke 04 19 6 4 9 22 21 22
13 Mainz 05 19 6 4 9 27 35 22
14 Vfl Wolfsburg 19 5 4 10 17 27 19
15 Werder Bremen 19 4 4 11 24 41 16
16 Hamburger SV 19 4 4 11 16 35 16
17 Ingolstadt 04 19 4 3 12 17 30 15
18 Darmstadt 98 19 2 3 14 12 38 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 21 17 0 4 44 16 51
2 Napoli 23 14 6 3 55 26 48
3 Roma 22 15 2 5 44 21 47
4 Lazio 23 13 4 6 41 27 43
5 Inter 22 13 3 6 37 23 42
6 Atalanta 23 13 3 7 36 25 42
7 Fiorentina 22 10 7 5 38 29 37
8 Milan 22 11 4 7 32 27 37
9 Torino 23 8 8 7 40 33 32
10 Sampdoria 23 8 6 9 26 29 30
11 Udinese 23 8 5 10 27 29 29
12 Chievo Verona 23 8 5 10 22 30 29
13 Sassuolo 23 8 3 12 32 37 27
14 Bologna 22 7 6 9 22 33 27
15 Cagliari 23 8 3 12 32 48 27
16 Genoa 23 6 7 10 27 33 25
17 Empoli 23 5 7 11 14 31 22
18 Palermo 23 3 5 15 19 42 14
19 Crotone 22 3 4 15 20 38 13
20 Pescara 23 1 6 16 19 50 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Monaco 23 16 4 3 68 22 52
2 P. St Germain 23 15 4 4 45 17 49
3 Nice 23 14 7 2 38 18 49
4 Lyon 21 12 1 8 40 25 37
5 Saint Etienne 22 8 9 5 24 18 33
6 Marsilya 23 9 6 8 29 28 33
7 Bordeaux 23 8 9 6 25 28 33
8 Guingamp 23 8 7 8 28 27 31
9 Rennes 23 8 7 8 23 27 31
10 Toulouse 23 8 5 10 26 26 29
11 Nancy 22 7 6 9 18 25 27
12 Lille 23 7 5 11 21 28 26
13 Montpellier 23 6 8 9 32 40 26
14 Nantes 23 7 5 11 15 31 26
15 Caen 22 7 4 11 25 36 25
16 Dijon 23 5 9 9 31 35 24
17 Metz 22 7 5 10 22 38 24
18 Angers 23 6 5 12 19 32 23
19 Bastia 23 5 7 11 20 28 22
20 Lorient 23 6 3 14 26 46 21

2017-02-10 19:00:00
02:00
K.D.Ç. Karabük - Beşiktaş
2017-02-11 13:30:00
02:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
2017-02-11 16:00:00
02:00
Osmanlıspor FK - Trabzonspor
2017-02-11 19:00:00
02:00
Bursaspor - Fenerbahçe
2017-02-12 13:30:00
02:00
Kasımpaşa - Başakşehir
02:00
Akhisar Bld. - Ç. Rizespor
2017-02-12 16:00:00
02:00
Konyaspor - Antalyaspor
2017-02-12 19:00:00
02:00
Galatasaray - Kayserispor
2017-02-13 20:00:00
02:00
Gaziantepspor - Adanaspor
2017-02-11 13:00:00
02:00
Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor
2017-02-11 13:30:00
02:00
Ümraniyespor - Elazığspor
2017-02-11 16:00:00
02:00
Eskişehirspor - Manisaspor
2017-02-11 18:30:00
02:00
Mersin İ.Y. - Boluspor
2017-02-12 13:00:00
02:00
Bandırmaspor - Altınordu
02:00
Sivasspor - Samsunspor
2017-02-12 16:00:00
02:00
Giresunspor - Şanlıurfaspor
2017-02-12 18:30:00
02:00
Adana Demirspor - Gaziantep BŞB
2017-02-13 18:30:00
02:00
Göztepe - Balıkesirspor
2017-02-11 15:30:00
02:00
Arsenal - Hull City
2017-02-11 18:00:00
02:00
Sunderland - Southampton
02:00
Stoke City - Crystal Palace
02:00
Middlesbrough - Everton
02:00
M. United - Watford
02:00
West Ham United - West Bromwich Albion
2017-02-11 20:30:00
02:00
Liverpool - Tottenham Hotspur
2017-02-12 16:30:00
02:00
Burnley - Chelsea
2017-02-12 19:00:00
02:00
Swansea City - Leicester City
2017-02-13 23:00:00
02:00
AFC Bournemouth - Manchester City
2017-02-03 22:45:00
02:00
Deportivo La Coruna 0-0 Real Betis
2017-02-04 15:00:00
02:00
Malaga 0-1 Espanyol
2017-02-04 18:15:00
02:00
Barcelona 3-0 Athletic Bilbao
2017-02-04 20:30:00
02:00
Atletico Madrid 2-0 Leganes
2017-02-04 22:45:00
02:00
Valencia 0-4 Eibar
2017-02-05 14:00:00
02:00
Sevilla 0-0 Villarreal
2017-02-05 18:15:00
02:00
Sporting Gijon 2-4 Deportivo Alaves
2017-02-05 20:30:00
02:00
Real Sociedad 3-2 Osasuna
2017-02-05 22:45:00
02:00
Celta Vigo 0-0 Real Madrid
2017-02-06 22:45:00
02:00
Granada - Las Palmas
2017-02-10 22:30:00
02:00
Mainz 05 - Augsburg
2017-02-11 17:30:00
02:00
Bayer Leverkusen - E. Frankfurt
02:00
Ingolstadt 04 - Bayern Münih
02:00
Werder Bremen - M'gladbach
02:00
Darmstadt 98 - B. Dortmund
02:00
RB Leipzig - Hamburger SV
2017-02-11 20:30:00
02:00
Schalke 04 - Hertha BSC Berlin
2017-02-12 17:30:00
02:00
Vfl Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim
2017-02-12 19:30:00
02:00
Freiburg - FC Köln
2017-02-04 22:45:00
02:00
Bologna 1-7 Napoli
2017-02-05 14:30:00
02:00
Milan 0-1 Sampdoria
2017-02-05 17:00:00
02:00
Empoli 1-1 Torino
02:00
Genoa 0-1 Sassuolo
02:00
Atalanta 2-0 Cagliari
02:00
Pescara 2-6 Lazio
02:00
Chievo Verona 0-0 Udinese
2017-02-05 20:00:00
02:00
Palermo 1-0 Crotone
2017-02-05 22:45:00
02:00
Juventus 1-0 Inter
2017-02-07 22:45:00
02:00
Roma - Fiorentina
2017-02-07 21:00:00
02:00
Montpellier - Monaco
02:00
Caen - Bordeaux
2017-02-07 23:00:00
02:00
P. St Germain - Lille
2017-02-08 21:00:00
02:00
Angers - Rennes
02:00
Bastia - Nantes
02:00
Lorient - Toulouse
02:00
Olympique Lyon - Nancy
02:00
Nice - Saint Etienne
02:00
Metz - Dijon
2017-02-08 23:00:00
02:00
Marsilya - Guingamp

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