- Muslera'dan ayrılık sinyali!
- Galatasaray diş geçiremedi
- Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm sürprizi
- Galatasaray, Suudi Arabistan'da sponsor arayışında
- Moryke Fofana Atiker Konyaspor'da
- Fornezzi: 'Eto'o'nun rakibi olmak istemezdim'
- Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor’da
- Golden State Warriors'tan Sacramento'ya Nusret'li cevap!
- Quaresma: 'Sakin olun buradayım jübilem Beşiktaş’ta'
- Elina Babkina'dan ayrılık kararı!
- Hakem futbolcuya çarptı kırmızı gösterdi!
- Burak Yılmaz'ın İETT şoförüyle kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı
- Cristiano Ronaldo’dan Suriyeli çocuklar için anlamlı hareket
- Erman Toroğlu dayanamadı, canlı yayında küfretti!
- Osmanlısporlu Aykut Demir'in düğünü sosyal medyayı salladı
- 'Galatasaray, Fatih Terim ile anlaştı'
- İşte dünyanın en korkunç takımı Portekiz ekibi Canelas!
- İspanya'da Fevzi Tuncay vakası!
- Burak Yılmaz: 'Canım ülkemden özür diliyorum'
- Juan Cazares'den muhteşem gol!
- Neymar çalım atmasın diye diz çöküp yalvardı!
- Burak Yılmaz ile kavga eden şoför konuştu
SPOR GÜNDEMİ
İlk kez stada giden miniğin tepkisi
İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday taraftarı bir baba, çocuğu ilk kez stadyuma götürdü ve o atmosferi gör...
Sergen Yalçın, Veli Kavlak'ı bitirdi
Sergen Yalçın’ın, teknik direktörlüğe gelmesiyle hareketlenen sarı-kırmızılılar Veli transferi için Beşiktaş’ı ikna etti. Son sözü...
Fenerbahçe'den Kjaer için 20 milyon Euro'luk istek
Premier Lig’in lideri Chelsea, Fener’in kapısını çalmış ve Kjare için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro önermişti. Sarı-Lacivertl...
Manchester City'den Ivan Rakitic'e 50 milyon euro
Premier Lig takımlarından Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Barcelona'lı Ivan Rakitic'i transfer etmek istiyor. ...
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici çalımı
Beşiktaş yönetimi, Olcay Şahan'ı isteyen Trabzonspor'a "Mehmet Ekici'yle takas yapalım" dedi. Bordo-mavililer de Olcay'ın yanında ...
Trabzonspor'da Fatih Tekke geri döndü
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Fatih Tekke, bordo mavili ekibe geri dönüyor.
Volkan Şen 2 ay yok!
Fenerbahçe'de arka adalesinde 2. derecede yırtık belirlenen Volkan Şen en 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'da Cavanda krizi: Dilini tut!
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu arasında Luis Cavanda diyaloğu! "Cavanda'nın bu performansını ben tahmin ediyordum...
- Fenerbahçe - Monaco manşetleri
- Gazete manşetleri (17 Temmuz)
- 16 Temmuz 2016 (Gazete manşetleri)
- Gazete manşetleri (15 Temmuz)
- Şampiyon Portekiz'e çılgın karşılama
- EURO2016'nın en kötü 11'i
-
- EURO2016 finali sonrasında dünya basınından manşetler
- EURO2020'de izleyemeyeceğimiz 10 yıldız
- EURO2016 finali (Yazarlar)
- EURO2016'nın en iyi Bundesliga 11'i
- EURO2016'nın en iyi 11'i ve finalin 'en'leri
SPOR GÜNDEMİ
Neymar'ın takımından harika gol
Neymar, Edilson, Edmilson, Roberto Carlos, Denilson ve Zico gibi Brezilya efsanelerinin yer aldığı yardım maçında Barcelonalı yıld...
Aatıf'ın inadı Fenerbahçe'yi yaktı
Fenerbahçe'de Faslı oyuncu Aatıf Chahechouhe'nun Trabzonspor'a gitmemek için direnmesi nedeniyle Mehmet Ekici transferi çıkmaza gi...
Advocaat'a süresiz kontrat!
“Kalmak için kriterim şampiyonluk” şartını getirmesine rağmen Fenerbahçe yönetimi, yola Advocaat ile devam etmek için kararlı.. Ho...
Fenerbahçe'de 12 milyonluk kadro dışı!
Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a sezonun ikinci yarısında Dereağzı’nda çalışmaları için ...
Hugo Rodallega, Trabzonspor yolunda
Trabzonspor, sezon sonu Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega konusunda Akhisar Belediyespor ile anl...
Beşiktaş'a yeni Mario: Mandzukic
Siyah-beyazlılar, Juventus’un dünyaca ünlü golcüsü Mandzukic, Çin’de top koşturan Jackson Martinez, Anzhi forması giyen Budkivsky ...
Şenol Güneş'ten Eto'o'ya şok tavır
Samuel Eto'o transferi nedeniyle gerilen Beşiktaş-Antalyaspor ilişkilerinde bir hamle de Şenol Güneş'ten geldi. Güneş, dün kırmızı...
Garry Rodrigues İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Yunanistan Ligi takımlarından Paok'tan transferini gerçekleştirdiği Garry Rodrigues İstanbul'a geldi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Başakşehir
|16
|10
|6
|0
|31
|11
|36
|2
|Beşiktaş
|16
|10
|5
|1
|28
|13
|35
|3
|Galatasaray
|16
|10
|3
|3
|30
|16
|33
|4
|Fenerbahçe
|16
|9
|4
|3
|34
|12
|31
|5
|Bursaspor
|16
|8
|3
|5
|20
|17
|27
|6
|Osmanlıspor FK
|16
|6
|8
|2
|21
|16
|26
|7
|T.Konyaspor
|16
|6
|6
|4
|20
|16
|24
|8
|Gençlerbirliği
|16
|5
|7
|4
|16
|12
|22
|9
|Antalyaspor
|16
|6
|4
|6
|16
|20
|22
|10
|Akhisar Bld.
|16
|5
|5
|6
|11
|17
|20
|11
|K.D.Ç. Karabük
|16
|5
|3
|8
|19
|25
|18
|12
|Kasımpaşa
|16
|5
|3
|8
|18
|25
|18
|13
|Trabzonspor
|16
|5
|3
|8
|12
|20
|18
|14
|Alanyaspor
|16
|5
|3
|8
|22
|31
|18
|15
|Ç. Rizespor
|16
|3
|4
|9
|15
|27
|13
|16
|Kayserispor
|16
|3
|3
|10
|14
|26
|12
|17
|Gaziantepspor
|16
|3
|2
|11
|15
|27
|11
|18
|Adanaspor
|16
|2
|4
|10
|13
|24
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Göztepe
|16
|9
|4
|3
|27
|16
|31
|2
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|9
|3
|4
|25
|16
|30
|3
|Eskişehirspor
|16
|9
|4
|3
|29
|19
|28
|4
|Sivasspor
|16
|8
|4
|4
|24
|15
|28
|5
|Boluspor
|16
|8
|2
|6
|25
|26
|26
|6
|Balıkesirspor
|16
|6
|6
|4
|28
|17
|24
|7
|Ümraniyespor
|16
|6
|5
|5
|21
|16
|23
|8
|Altınordu
|16
|5
|7
|4
|23
|21
|22
|9
|Denizlispor
|16
|7
|3
|6
|23
|19
|21
|10
|Giresunspor
|16
|5
|6
|5
|20
|16
|21
|11
|Şanlıurfaspor
|16
|5
|5
|6
|17
|15
|20
|12
|A.Demirspor
|16
|4
|9
|3
|18
|18
|18
|13
|Gaziantep BŞB
|16
|5
|3
|8
|18
|22
|18
|14
|Bandırmaspor
|16
|3
|5
|8
|15
|22
|14
|15
|SB. Elazığspor
|16
|5
|4
|7
|15
|17
|13
|16
|Manisaspor
|16
|3
|6
|7
|14
|25
|12
|17
|Samsunspor
|16
|2
|5
|9
|6
|23
|11
|18
|Mersin İ.Y.
|16
|3
|3
|10
|12
|37
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|20
|16
|1
|3
|42
|15
|49
|2
|Liverpool
|20
|13
|5
|2
|48
|23
|44
|3
|Tottenham Hotspur
|20
|12
|6
|2
|39
|14
|42
|4
|Manchester City
|20
|13
|3
|4
|41
|22
|42
|5
|Arsenal
|20
|12
|5
|3
|44
|22
|41
|6
|M. United
|20
|11
|6
|3
|31
|19
|39
|7
|Everton
|20
|8
|6
|6
|28
|23
|30
|8
|West Bromwich Albion
|20
|8
|5
|7
|28
|24
|29
|9
|AFC Bournemouth
|20
|7
|4
|9
|29
|34
|25
|10
|Southampton
|20
|6
|6
|8
|19
|25
|24
|11
|Stoke City
|20
|6
|6
|8
|24
|32
|24
|12
|Burnley
|20
|7
|2
|11
|22
|31
|23
|13
|West Ham Utd.
|20
|6
|4
|10
|23
|35
|22
|14
|Watford
|20
|6
|4
|10
|23
|36
|22
|15
|Leicester City
|20
|5
|6
|9
|24
|31
|21
|16
|Middlesbrough
|20
|4
|7
|9
|17
|22
|19
|17
|Crystal Palace
|20
|4
|4
|12
|30
|37
|16
|18
|Sunderland
|20
|4
|3
|13
|19
|37
|15
|19
|Swansea City
|20
|4
|3
|13
|23
|45
|15
|20
|Hull City
|20
|3
|4
|13
|17
|44
|13
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|16
|12
|4
|0
|45
|14
|40
|2
|Sevilla
|17
|11
|3
|3
|36
|21
|36
|3
|Barcelona
|17
|10
|5
|2
|42
|17
|35
|4
|Atl.Madrid
|17
|9
|4
|4
|31
|14
|31
|5
|Villarreal
|17
|8
|6
|3
|26
|12
|30
|6
|R.Sociedad
|17
|9
|2
|6
|28
|25
|29
|7
|Athletic Bilbao
|17
|8
|3
|6
|22
|19
|27
|8
|Las Palmas
|17
|6
|6
|5
|27
|24
|24
|9
|Celta Vigo
|17
|7
|3
|7
|28
|32
|24
|10
|Eibar
|17
|6
|5
|6
|22
|22
|23
|11
|Espanyol
|17
|5
|8
|4
|21
|23
|23
|12
|Deportivo Alaves
|17
|5
|7
|5
|15
|17
|22
|13
|Malaga
|17
|5
|6
|6
|26
|29
|21
|14
|Real Betis
|17
|6
|3
|8
|20
|29
|21
|15
|Deportivo
|17
|4
|5
|8
|23
|28
|17
|16
|Leganes
|17
|4
|4
|9
|13
|29
|16
|17
|Valencia
|15
|3
|3
|9
|21
|29
|12
|18
|Sporting Gijon
|17
|3
|3
|11
|17
|34
|12
|19
|Granada
|17
|1
|6
|10
|14
|38
|9
|20
|Osasuna
|16
|1
|4
|11
|13
|34
|7
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|16
|12
|3
|1
|38
|9
|39
|2
|RB Leipzig
|16
|11
|3
|2
|31
|15
|36
|3
|Hertha BSC Berlin
|16
|9
|3
|4
|24
|16
|30
|4
|E. Frankfurt
|16
|8
|5
|3
|22
|12
|29
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|16
|6
|10
|0
|28
|17
|28
|6
|B. Dortmund
|16
|7
|6
|3
|35
|19
|27
|7
|FC Köln
|16
|6
|7
|3
|21
|15
|25
|8
|Freiburg
|16
|7
|2
|7
|21
|27
|23
|9
|B.Leverkusen
|16
|6
|3
|7
|23
|24
|21
|10
|Mainz 05
|16
|6
|2
|8
|26
|30
|20
|11
|Schalke 04
|16
|5
|3
|8
|20
|19
|18
|12
|Augsburg
|16
|4
|6
|6
|13
|17
|18
|13
|Vfl Wolfsburg
|16
|4
|4
|8
|15
|24
|16
|14
|M'gladbach
|16
|4
|4
|8
|15
|25
|16
|15
|Werder Bremen
|16
|4
|4
|8
|20
|34
|16
|16
|Hamburger SV
|16
|3
|4
|9
|14
|31
|13
|17
|Ingolstadt 04
|16
|3
|3
|10
|14
|27
|12
|18
|Darmstadt 98
|16
|2
|2
|12
|11
|30
|8
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|18
|15
|0
|3
|39
|14
|45
|2
|Roma
|19
|13
|2
|4
|40
|18
|41
|3
|Napoli
|19
|11
|5
|3
|42
|22
|38
|4
|Lazio
|19
|11
|4
|4
|33
|21
|37
|5
|Milan
|18
|11
|3
|4
|28
|20
|36
|6
|Atalanta
|19
|11
|2
|6
|31
|22
|35
|7
|Inter
|19
|10
|3
|6
|30
|22
|33
|8
|Torino
|19
|8
|5
|6
|36
|27
|29
|9
|Fiorentina
|18
|7
|6
|5
|28
|24
|27
|10
|Udinese
|19
|7
|4
|8
|25
|26
|25
|11
|Chievo Verona
|19
|7
|4
|8
|20
|24
|25
|12
|Genoa
|19
|6
|5
|8
|21
|23
|23
|13
|Sampdoria
|19
|6
|5
|8
|22
|26
|23
|14
|Cagliari
|19
|7
|2
|10
|27
|43
|23
|15
|Bologna
|18
|5
|5
|8
|17
|25
|20
|16
|Sassuolo
|19
|5
|3
|11
|24
|33
|18
|17
|Empoli
|19
|4
|5
|10
|11
|26
|17
|18
|Palermo
|19
|2
|4
|13
|16
|36
|10
|19
|Crotone
|18
|2
|3
|13
|14
|33
|9
|20
|Pescara
|18
|1
|6
|11
|14
|33
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Nice
|19
|13
|5
|1
|34
|13
|44
|2
|Monaco
|19
|13
|3
|3
|56
|20
|42
|3
|P. St Germain
|19
|12
|3
|4
|38
|15
|39
|4
|Lyon
|18
|11
|1
|6
|34
|19
|34
|5
|Guingamp
|19
|8
|6
|5
|25
|19
|30
|6
|Marsilya
|19
|8
|6
|5
|22
|19
|30
|7
|Rennes
|19
|8
|4
|7
|20
|23
|28
|8
|Saint Etienne
|19
|6
|8
|5
|18
|16
|26
|9
|Toulouse
|19
|7
|5
|7
|22
|21
|26
|10
|Bordeaux
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|11
|Montpellier
|19
|5
|7
|7
|28
|31
|22
|12
|Lille
|19
|6
|3
|10
|18
|25
|21
|13
|Nancy
|19
|5
|6
|8
|15
|23
|21
|14
|Bastia
|19
|5
|5
|9
|17
|23
|20
|15
|Dijon
|19
|4
|7
|8
|26
|29
|19
|16
|Angers
|19
|5
|4
|10
|15
|24
|19
|17
|Nantes
|18
|5
|4
|9
|12
|26
|19
|18
|Metz
|18
|5
|4
|9
|18
|36
|19
|19
|Caen
|18
|5
|3
|10
|20
|32
|18
|20
|Lorient
|19
|4
|3
|12
|20
|38
|15
|2017-01-13 20:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 13:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-14 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 13:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-16 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-14 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-15 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-16 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-14 15:30:00
|02:00
|
|2017-01-14 18:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-14 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 16:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-06 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-07 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-07 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-07 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-07 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-08 14:00:00
|02:00
|
|2017-01-08 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-08 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-08 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-09 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-20 22:30:00
|02:00
|
|2017-01-21 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-21 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 17:30:00
|02:00
|
|2017-01-22 19:30:00
|02:00
|
|2017-01-14 20:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-15 14:30:00
|02:00
|
|2017-01-15 17:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-15 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-16 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-13 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-14 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-14 22:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-15 17:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-15 23:00:00
|02:00
|
DİĞER HABERLER
-
Galatasaray diş geçiremedi
-
Muslera'dan ayrılık sinyali!
-
Moryke Fofana Atiker Konyaspor'da
-
Fornezzi: 'Eto'o'nun rakibi olmak istemezdim'
-
Ve Olcay Şahan açıkladı! Trabzonspor...
-
Beşiktaş'tan Ersan Adem Gülüm sürprizi
-
Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz Gaziantepspor’da
-
Galatasaray, Suudi Arabistan'da sponsor arayışında
-
Garry Rodrigues formayı giydi
-
Tuncay Şanlı'nın yeni transferi olay oldu