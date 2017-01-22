SPOR GÜNDEMİ

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Theo, Real Madrid Akademisi'ndeki maçta yaptığı 'gökkuşağı' çalımı ile babası...

Beşiktaş'ın transfer konusunda hedefindeki tüm isimler yabancı.

Real Madrid Başkanı Perez, 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo’yu (31), 2 yıl sonra satmayı planlıyor. Çinliler’le bağlantıya ...

İspanya Ligi'nde Deportivo forması giyen Emre Çolak, Las Palmas'la oynanan maçta yaptığı asistle takımına 1 puanı getirdi. ...

Antalyaspor ile 8. haftadaki maçta aşil tendonu kopan Caner Erkin’den güzel haber geldi. Kendine iyi bakan ve özel çalışmalar yapa...

Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Abdoulaye Ba, eski hocası Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih'le anlaştı.

Yıkım çalışmalarının tamamlandığı Atatürk Stadyumu, Atatürk Meydanı olarak yaşatılacak ve birçok etkinlik bu alanda yapılacak. ...

Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic'i kiralamak isteyen Beşiktaş'ın, 10 milyon euroluk opsiyon teklifi İtalyan devi tarafın...

SPOR GÜNDEMİ

İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday taraftarı bir baba, çocuğu ilk kez stadyuma götürdü ve o atmosferi gör...
"Eğer Türk futbolu ilerlemiyorsa ya da mali sistemi bozuksa bunun baş sorumlularından biri de Aziz Yıldırım’dır. Çıksın önce Fener...

Barcelona'da oynayan milli oyuncumuz Arda Turan transfer açıklamalarında bulundu.

Portekiz basını, Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Son yıllarda sürekli transfer yaparak zarar eden Türk kulüplerinin aksine Beşiktaş borçlarını futbolcu parlatıp satarak eritiyor. ...
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'a gelen tehditler üzerine emniyet birimlerine daha dikkatli olunması yönünde uyarı yaptıkl...
Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin...
TFF MHK Ankara İl Hakem Kurulu, resmi evrakta sahtecilikten lisansı iptal edilen Gökhan Kızıltan'ı maçlarda görevlendirdi. ...
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Başakşehir 17 11 6 0 36 11 39
2 Beşiktaş 17 11 5 1 30 13 38
3 Galatasaray 18 11 3 4 32 18 36
4 Fenerbahçe 17 9 5 3 36 14 32
5 T.Konyaspor 18 7 6 5 22 18 27
6 Bursaspor 18 8 3 7 21 20 27
7 Osmanlıspor FK 17 6 8 3 21 18 26
8 Antalyaspor 17 7 4 6 19 20 25
9 K.D.Ç. Karabük 18 7 3 8 22 26 24
10 Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 22
11 Kasımpaşa 17 6 3 8 21 25 21
12 Trabzonspor 17 6 3 8 14 21 21
13 Akhisar Bld. 18 5 6 7 11 18 21
14 Alanyaspor 17 5 3 9 24 34 18
15 Ç. Rizespor 18 4 4 10 19 31 16
16 Adanaspor 18 3 5 10 16 26 14
17 Kayserispor 18 3 4 11 14 31 13
18 Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 11
Takımlar O G B M A Y P
1 Eskişehirspor 18 11 4 3 35 21 34
2 Evkur Yeni Malatyaspor 18 10 4 4 27 17 34
3 Göztepe 17 9 4 4 29 20 31
4 Sivasspor 17 8 5 4 24 15 29
5 Giresunspor 18 7 6 5 23 17 27
6 Boluspor 17 8 3 6 27 28 27
7 Balıkesirspor 17 6 6 5 30 20 24
8 Denizlispor 17 8 3 6 27 21 24
9 Ümraniyespor 16 6 5 5 21 16 23
10 Altınordu 18 5 7 6 23 25 22
11 Şanlıurfaspor 17 5 6 6 17 15 21
12 A.Demirspor 17 4 10 3 18 18 19
13 Gaziantep BŞB 17 5 3 9 19 24 18
14 Bandırmaspor 17 4 5 8 17 22 17
15 SB. Elazığspor 18 5 6 7 17 19 15
16 Manisaspor 18 3 8 7 18 29 14
17 Samsunspor 17 2 5 10 6 25 11
18 Mersin İ.Y. 18 3 4 11 13 39 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 21 17 1 3 45 15 52
2 Tottenham Hotspur 22 13 7 2 45 16 46
3 Liverpool 22 13 6 3 51 27 45
4 Arsenal 21 13 5 3 48 22 44
5 Manchester City 22 13 4 5 43 28 43
6 M. United 22 11 8 3 33 21 41
7 Everton 22 10 6 6 33 23 36
8 West Bromwich Albion 22 9 5 8 30 28 32
9 Stoke City 22 7 7 8 28 34 28
10 West Ham Utd. 22 8 4 10 29 36 28
11 AFC Bournemouth 22 7 5 10 32 39 26
12 Burnley 21 8 2 11 23 31 26
13 Southampton 21 6 6 9 19 26 24
14 Watford 22 6 6 10 25 38 24
15 Leicester City 21 5 6 10 24 34 21
16 Middlesbrough 22 4 8 10 18 25 20
17 Swansea City 22 5 3 14 26 51 18
18 Crystal Palace 22 4 4 14 30 41 16
19 Hull City 21 4 4 13 20 45 16
20 Sunderland 22 4 3 15 20 42 15
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 18 13 4 1 48 17 43
2 Sevilla 18 12 3 3 38 22 39
3 Barcelona 18 11 5 2 47 17 38
4 Atl.Madrid 18 10 4 4 32 14 34
5 R.Sociedad 18 10 2 6 30 25 32
6 Villarreal 19 8 7 4 26 14 31
7 Athletic Bilbao 18 8 4 6 22 19 28
8 Celta Vigo 18 8 3 7 29 32 27
9 Eibar 18 7 5 6 25 24 26
10 Espanyol 19 6 8 5 25 26 26
11 Las Palmas 19 6 7 6 28 30 25
12 Deportivo Alaves 19 5 8 6 17 20 23
13 Malaga 19 5 6 8 27 33 21
14 Real Betis 18 6 3 9 20 30 21
15 Valencia 18 5 4 9 28 33 19
16 Deportivo 19 4 7 8 24 29 19
17 Leganes 19 4 6 9 15 31 18
18 Sporting Gijon 18 3 3 12 19 37 12
19 Granada 19 1 7 11 16 42 10
20 Osasuna 18 1 6 11 17 38 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 17 13 3 1 40 10 42
2 RB Leipzig 17 12 3 2 34 15 39
3 TSG 1899 Hoffenheim 17 7 10 0 30 17 31
4 B. Dortmund 17 8 6 3 37 20 30
5 Hertha BSC Berlin 16 9 3 4 24 16 30
6 E. Frankfurt 17 8 5 4 22 15 29
7 FC Köln 16 6 7 3 21 15 25
8 Freiburg 17 7 2 8 22 29 23
9 Schalke 04 17 6 3 8 21 19 21
10 B.Leverkusen 16 6 3 7 23 24 21
11 Mainz 05 16 6 2 8 26 30 20
12 Vfl Wolfsburg 17 5 4 8 16 24 19
13 Augsburg 17 4 6 7 13 19 18
14 M'gladbach 17 4 5 8 15 25 17
15 Werder Bremen 17 4 4 9 21 36 16
16 Hamburger SV 17 3 4 10 14 32 13
17 Ingolstadt 04 17 3 3 11 14 28 12
18 Darmstadt 98 17 2 3 12 11 30 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 19 15 0 4 40 16 45
2 Napoli 21 13 5 3 47 24 44
3 Roma 20 14 2 4 41 18 44
4 Lazio 20 12 4 4 35 22 40
5 Milan 20 11 4 5 31 24 37
6 Inter 20 11 3 6 33 23 36
7 Atalanta 20 11 2 7 32 24 35
8 Fiorentina 20 9 6 5 33 25 33
9 Torino 20 8 6 6 38 29 30
10 Cagliari 20 8 2 10 31 44 26
11 Udinese 20 7 4 9 25 27 25
12 Chievo Verona 21 7 4 10 21 30 25
13 Sampdoria 20 6 6 8 22 26 24
14 Genoa 20 6 5 9 22 27 23
15 Bologna 19 6 5 8 18 25 23
16 Sassuolo 20 6 3 11 28 34 21
17 Empoli 20 4 6 10 11 26 18
18 Palermo 20 2 4 14 17 40 10
19 Crotone 19 2 3 14 14 34 9
20 Pescara 19 1 6 12 15 36 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Nice 21 13 7 1 35 14 46
2 Monaco 20 14 3 3 60 21 45
3 P. St Germain 21 14 3 4 41 15 45
4 Lyon 19 11 1 7 36 22 34
5 Guingamp 21 8 7 6 27 23 31
6 Marsilya 20 8 6 6 23 23 30
7 Rennes 21 8 5 8 21 25 29
8 Bordeaux 21 7 8 6 22 27 29
9 Saint Etienne 20 6 9 5 19 17 27
10 Toulouse 21 7 5 9 22 23 26
11 Nantes 21 7 4 10 14 28 25
12 Nancy 20 6 6 8 16 23 24
13 Montpellier 21 5 8 8 29 34 23
14 Lille 21 6 5 10 19 26 23
15 Dijon 21 4 9 8 27 30 21
16 Bastia 21 5 6 10 18 25 21
17 Caen 20 6 3 11 23 35 21
18 Metz 20 6 5 9 20 36 21
19 Angers 20 5 5 10 16 25 20
20 Lorient 20 5 3 12 23 39 18

2017-01-21 13:30:00
02:00
Akhisar Bld. 0-0 Kayserispor
2017-01-21 16:00:00
02:00
Konyaspor 2-1 Ç. Rizespor
2017-01-21 19:00:00
02:00
Bursaspor 0-1 Adanaspor
02:00
K.D.Ç. Karabük 2-1 Galatasaray
2017-01-22 13:30:00
02:00
Gaziantepspor - Gençlerbirliği
02:00
Osmanlıspor FK - Antalyaspor
2017-01-22 16:00:00
02:00
Kasımpaşa - Trabzonspor
2017-01-22 19:00:00
02:00
Fenerbahçe - Başakşehir
2017-01-23 20:00:00
02:00
Alanyaspor - Beşiktaş
2017-01-21 13:00:00
02:00
Elazığspor 2-2 Manisaspor
02:00
Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 Mersin İ.Y.
2017-01-21 15:00:00
02:00
Eskişehirspor 3-2 Balıkesirspor
2017-01-21 18:30:00
02:00
Giresunspor 1-0 Altınordu
2017-01-22 13:00:00
02:00
Ümraniyespor - Şanlıurfaspor
02:00
Bandırmaspor - Denizlispor
2017-01-22 16:00:00
02:00
Sivasspor - Boluspor
2017-01-22 18:30:00
02:00
Göztepe - Gaziantep BŞB
2017-01-23 18:30:00
02:00
Adana Demirspor - Samsunspor
2017-01-21 15:30:00
02:00
Liverpool 2-3 Swansea City
2017-01-21 18:00:00
02:00
West Bromwich Albion 2-0 Sunderland
02:00
AFC Bournemouth 2-2 Watford
02:00
Stoke City 1-1 M. United
02:00
Crystal Palace 0-1 Everton
02:00
Middlesbrough 1-3 West Ham United
2017-01-21 20:30:00
02:00
Manchester City 2-2 Tottenham Hotspur
2017-01-22 15:00:00
02:00
Southampton - Leicester City
2017-01-22 17:15:00
02:00
Arsenal - Burnley
2017-01-22 19:30:00
02:00
Chelsea - Hull City
2017-01-20 22:45:00
02:00
Las Palmas 1-1 Deportivo La Coruna
2017-01-21 15:00:00
02:00
Espanyol 3-1 Granada
2017-01-21 18:15:00
02:00
Real Madrid 2-1 Malaga
2017-01-21 20:30:00
02:00
Deportivo Alaves 2-2 Leganes
2017-01-21 22:45:00
02:00
Villarreal 0-2 Valencia
2017-01-22 14:00:00
02:00
Osasuna - Sevilla
2017-01-22 18:15:00
02:00
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
2017-01-22 20:30:00
02:00
Real Betis - Sporting Gijon
02:00
Real Sociedad - Celta Vigo
2017-01-22 22:45:00
02:00
Eibar - Barcelona
2017-01-20 22:30:00
02:00
Freiburg 1-2 Bayern Münih
2017-01-21 17:30:00
02:00
Schalke 04 1-0 Ingolstadt 04
02:00
Vfl Wolfsburg 1-0 Hamburger SV
02:00
Augsburg 0-2 TSG 1899 Hoffenheim
02:00
Werder Bremen 1-2 B. Dortmund
02:00
Darmstadt 98 0-0 M'gladbach
2017-01-21 20:30:00
02:00
RB Leipzig 3-0 E. Frankfurt
2017-01-22 17:30:00
02:00
Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin
2017-01-22 19:30:00
02:00
Mainz 05 - FC Köln
2017-01-21 20:00:00
02:00
Chievo Verona 0-3 Fiorentina
2017-01-21 22:45:00
02:00
Milan 1-2 Napoli
2017-01-22 14:30:00
02:00
Juventus - Lazio
2017-01-22 17:00:00
02:00
Bologna - Torino
02:00
Pescara - Sassuolo
02:00
Empoli - Udinese
02:00
Palermo - Inter
02:00
Genoa - Crotone
2017-01-22 20:00:00
02:00
Atalanta - Sampdoria
2017-01-22 22:45:00
02:00
Roma - Cagliari
2017-01-20 22:45:00
02:00
Bastia 1-1 Nice
2017-01-21 19:00:00
02:00
Nantes 0-2 P. St Germain
2017-01-21 22:00:00
02:00
Metz 2-0 Montpellier
02:00
Bordeaux 1-0 Toulouse
02:00
Guingamp 1-1 Rennes
02:00
Dijon 0-0 Lille
02:00
Caen 0-0 Nancy
2017-01-22 17:00:00
02:00
Monaco - Lorient
2017-01-22 19:00:00
02:00
Saint Etienne - Angers
2017-01-22 23:00:00
02:00
Olympique Lyon - Marsilya

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