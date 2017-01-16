SPOR GÜNDEMİ

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın oğlu Theo, Real Madrid Akademisi'ndeki maçta yaptığı 'gökkuşağı' çalımı ile babası...

G.Saray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, Konya'da 93.52'de oyuna girdi, 94.39'da maç bitti. Sahada kaldığı 47 saniye için 7 bin 500 ...

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Mehmet Ekici konusunun Trabzonspor'a zarar verdiğini söyledi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2-2 biten Adanaspor maçının devre arasında, soyunma odasına inerek hakem Serkan Çınar ve yardı...

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklama yapan Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. ...

Trabzonspor Şenol Güneş Stadı'nı maç başı kiralayacak.

beIN Sports, güzel spiker Çağıl Özge Özkul'u kadrosuna kattı.

Oyun tarzı ve sahayı domine etmesiyle Bruma’yı andıran Rodrigues, kısa süre içerisinde Süper Lig’e damga vurabileceğini gösterdi. ...

SPOR GÜNDEMİ

İngiltere Championship'te mücadele eden Sheffield Wednesday taraftarı bir baba, çocuğu ilk kez stadyuma götürdü ve o atmosferi gör...
Başkan Usta ile görüşen ve Fenerbahçe’den başka bir takıma gitmeyeceğini tekrarlayan milli oyuncu, “sezon sonuna kadar kadro dışı ...

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin evinde Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maç sonrası canlı yayında Nusret taklidi yaptı.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde gündemine giren eski oyuncusu Ersan Gülüm’ün yeniden takıma dönmesine kesin gözüy...
Fenerbahçe’de Mehmet Topal, Adanaspor maçında önce sevindirdi, sonra üzdü. Koşarken bir anda kendisini yere bırakan ve oyundan alı...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımının 2-2 berabere kaldığı Adanaspor maçı sonrası canlı yayında gündem yaratacak açıklamalar...
Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısında maçı uzun bir süre 2-1 geriden takip etmesi Kadıköy'deki taraftarları sinirlendirirken seyirci...
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Başakşehir 17 11 6 0 36 11 39
2 Galatasaray 17 11 3 3 31 16 36
3 Beşiktaş 16 10 5 1 28 13 35
4 Fenerbahçe 17 9 5 3 36 14 32
5 Bursaspor 17 8 3 6 21 19 27
6 Osmanlıspor FK 16 6 8 2 21 16 26
7 Antalyaspor 17 7 4 6 19 20 25
8 T.Konyaspor 17 6 6 5 20 17 24
9 Gençlerbirliği 17 5 7 5 16 15 22
10 Kasımpaşa 17 6 3 8 21 25 21
11 K.D.Ç. Karabük 17 6 3 8 20 25 21
12 Trabzonspor 17 6 3 8 14 21 21
13 Akhisar Bld. 17 5 5 7 11 18 20
14 Alanyaspor 17 5 3 9 24 34 18
15 Ç. Rizespor 17 4 4 9 18 29 16
16 Kayserispor 17 3 3 11 14 31 12
17 Adanaspor 17 2 5 10 15 26 11
18 Gaziantepspor 17 3 2 12 15 30 11
Takımlar O G B M A Y P
1 Eskişehirspor 17 10 4 3 32 19 31
2 Göztepe 17 9 4 4 29 20 31
3 Evkur Yeni Malatyaspor 17 9 4 4 25 16 31
4 Sivasspor 17 8 5 4 24 15 29
5 Boluspor 17 8 3 6 27 28 27
6 Balıkesirspor 16 6 6 4 28 17 24
7 Denizlispor 17 8 3 6 27 21 24
8 Ümraniyespor 16 6 5 5 21 16 23
9 Altınordu 17 5 7 5 23 24 22
10 Giresunspor 16 5 6 5 20 16 21
11 Şanlıurfaspor 17 5 6 6 17 15 21
12 A.Demirspor 17 4 10 3 18 18 19
13 Gaziantep BŞB 16 5 3 8 18 22 18
14 Bandırmaspor 17 4 5 8 17 22 17
15 SB. Elazığspor 17 5 5 7 15 17 14
16 Manisaspor 17 3 7 7 16 27 13
17 Samsunspor 17 2 5 10 6 25 11
18 Mersin İ.Y. 17 3 4 10 12 37 10
Takımlar O G B M A Y P
1 Chelsea 21 17 1 3 45 15 52
2 Tottenham Hotspur 21 13 6 2 43 14 45
3 Liverpool 21 13 6 2 49 24 45
4 Arsenal 21 13 5 3 48 22 44
5 Manchester City 21 13 3 5 41 26 42
6 M. United 21 11 7 3 32 20 40
7 Everton 21 9 6 6 32 23 33
8 West Bromwich Albion 21 8 5 8 28 28 29
9 Stoke City 21 7 6 8 27 33 27
10 Burnley 21 8 2 11 23 31 26
11 AFC Bournemouth 21 7 4 10 30 37 25
12 West Ham Utd. 21 7 4 10 26 35 25
13 Southampton 21 6 6 9 19 26 24
14 Watford 21 6 5 10 23 36 23
15 Leicester City 21 5 6 10 24 34 21
16 Middlesbrough 21 4 8 9 17 22 20
17 Crystal Palace 21 4 4 13 30 40 16
18 Hull City 21 4 4 13 20 45 16
19 Sunderland 21 4 3 14 20 40 15
20 Swansea City 21 4 3 14 23 49 15
Takımlar O G B M A Y P
1 Real Madrid 17 12 4 1 46 16 40
2 Sevilla 18 12 3 3 38 22 39
3 Barcelona 18 11 5 2 47 17 38
4 Atl.Madrid 18 10 4 4 32 14 34
5 Villarreal 18 8 7 3 26 12 31
6 R.Sociedad 17 9 2 6 28 25 29
7 Athletic Bilbao 18 8 4 6 22 19 28
8 Celta Vigo 18 8 3 7 29 32 27
9 Eibar 18 7 5 6 25 24 26
10 Las Palmas 18 6 6 6 27 29 24
11 Espanyol 18 5 8 5 22 25 23
12 Deportivo Alaves 18 5 7 6 15 18 22
13 Malaga 17 5 6 6 26 29 21
14 Real Betis 18 6 3 9 20 30 21
15 Deportivo 18 4 6 8 23 28 18
16 Leganes 18 4 5 9 13 29 17
17 Valencia 17 4 4 9 26 33 16
18 Sporting Gijon 18 3 3 12 19 37 12
19 Granada 18 1 7 10 15 39 10
20 Osasuna 18 1 6 11 17 38 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern Münih 16 12 3 1 38 9 39
2 RB Leipzig 16 11 3 2 31 15 36
3 Hertha BSC Berlin 16 9 3 4 24 16 30
4 E. Frankfurt 16 8 5 3 22 12 29
5 TSG 1899 Hoffenheim 16 6 10 0 28 17 28
6 B. Dortmund 16 7 6 3 35 19 27
7 FC Köln 16 6 7 3 21 15 25
8 Freiburg 16 7 2 7 21 27 23
9 B.Leverkusen 16 6 3 7 23 24 21
10 Mainz 05 16 6 2 8 26 30 20
11 Schalke 04 16 5 3 8 20 19 18
12 Augsburg 16 4 6 6 13 17 18
13 Vfl Wolfsburg 16 4 4 8 15 24 16
14 M'gladbach 16 4 4 8 15 25 16
15 Werder Bremen 16 4 4 8 20 34 16
16 Hamburger SV 16 3 4 9 14 31 13
17 Ingolstadt 04 16 3 3 10 14 27 12
18 Darmstadt 98 16 2 2 12 11 30 8
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 19 15 0 4 40 16 45
2 Roma 20 14 2 4 41 18 44
3 Napoli 20 12 5 3 45 23 41
4 Lazio 20 12 4 4 35 22 40
5 Inter 20 11 3 6 33 23 36
6 Milan 18 11 3 4 28 20 36
7 Atalanta 20 11 2 7 32 24 35
8 Fiorentina 19 8 6 5 30 25 30
9 Torino 19 8 5 6 36 27 29
10 Cagliari 20 8 2 10 31 44 26
11 Udinese 20 7 4 9 25 27 25
12 Chievo Verona 20 7 4 9 21 27 25
13 Sampdoria 20 6 6 8 22 26 24
14 Genoa 20 6 5 9 22 27 23
15 Bologna 19 6 5 8 18 25 23
16 Sassuolo 20 6 3 11 28 34 21
17 Empoli 20 4 6 10 11 26 18
18 Palermo 20 2 4 14 17 40 10
19 Crotone 19 2 3 14 14 34 9
20 Pescara 19 1 6 12 15 36 9
Takımlar O G B M A Y P
1 Monaco 20 14 3 3 60 21 45
2 Nice 20 13 6 1 34 13 45
3 P. St Germain 20 13 3 4 39 15 42
4 Lyon 19 11 1 7 36 22 34
5 Guingamp 20 8 6 6 26 22 30
6 Marsilya 20 8 6 6 23 23 30
7 Rennes 20 8 4 8 20 24 28
8 Saint Etienne 20 6 9 5 19 17 27
9 Toulouse 20 7 5 8 22 22 26
10 Bordeaux 20 6 8 6 21 27 26
11 Nancy 20 6 6 8 16 23 24
12 Montpellier 20 5 8 7 29 32 23
13 Lille 20 6 4 10 19 26 22
14 Nantes 19 6 4 9 13 26 22
15 Caen 19 6 3 10 23 34 21
16 Dijon 20 4 8 8 27 30 20
17 Bastia 20 5 5 10 17 24 20
18 Angers 20 5 5 10 16 25 20
19 Lorient 20 5 3 12 23 39 18
20 Metz 19 5 5 9 18 36 18

2017-01-13 20:00:00
02:00
Bursaspor 1-2 Trabzonspor
2017-01-14 13:30:00
02:00
Alanyaspor 2-3 Ç. Rizespor
02:00
K.D.Ç. Karabük 1-0 Akhisar Bld.
2017-01-14 16:00:00
02:00
Başakşehir 5-0 Kayserispor
2017-01-14 19:00:00
02:00
Konyaspor 0-1 Galatasaray
2017-01-15 13:30:00
02:00
Kasımpaşa 3-0 Gençlerbirliği
2017-01-15 16:00:00
02:00
Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor
2017-01-15 19:00:00
02:00
Fenerbahçe 2-2 Adanaspor
2017-01-16 19:00:00
02:00
Osmanlıspor FK - Beşiktaş
2017-01-14 13:00:00
02:00
Ümraniyespor 0-0 Balıkesirspor
02:00
Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 Sivasspor
2017-01-14 16:00:00
02:00
Elazığspor 0-0 Şanlıurfaspor
2017-01-14 18:30:00
02:00
Manisaspor 2-2 Boluspor
2017-01-15 13:00:00
02:00
Bandırmaspor 2-0 Samsunspor
02:00
Göztepe 2-4 Denizlispor
2017-01-15 14:30:00
02:00
Eskişehirspor 3-0 Altınordu
2017-01-15 18:30:00
02:00
Adana Demirspor 0-0 Mersin İ.Y.
2017-01-16 18:30:00
02:00
Giresunspor - Gaziantep BŞB
2017-01-21 15:30:00
02:00
Liverpool - Swansea City
2017-01-21 18:00:00
02:00
West Bromwich Albion - Sunderland
02:00
AFC Bournemouth - Watford
02:00
Stoke City - M. United
02:00
Crystal Palace - Everton
02:00
Middlesbrough - West Ham United
2017-01-21 20:30:00
02:00
Manchester City - Tottenham Hotspur
2017-01-22 15:00:00
02:00
Southampton - Leicester City
2017-01-22 17:15:00
02:00
Arsenal - Burnley
2017-01-22 19:30:00
02:00
Chelsea - Hull City
2017-01-14 15:00:00
02:00
Leganes 0-0 Athletic Bilbao
2017-01-14 18:15:00
02:00
Barcelona 5-0 Las Palmas
2017-01-14 20:30:00
02:00
Atletico Madrid 1-0 Real Betis
2017-01-14 22:45:00
02:00
Deportivo La Coruna 0-0 Villarreal
2017-01-15 14:00:00
02:00
Valencia 2-1 Espanyol
2017-01-15 18:15:00
02:00
Celta Vigo 1-0 Deportivo Alaves
2017-01-15 20:30:00
02:00
Sporting Gijon 2-3 Eibar
02:00
Granada 1-1 Osasuna
2017-01-15 22:45:00
02:00
Sevilla 2-1 Real Madrid
2017-01-16 22:45:00
02:00
Malaga - Real Sociedad
2017-01-20 22:30:00
02:00
Freiburg - Bayern Münih
2017-01-21 17:30:00
02:00
Schalke 04 - Ingolstadt 04
02:00
Vfl Wolfsburg - Hamburger SV
02:00
Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim
02:00
Werder Bremen - B. Dortmund
02:00
Darmstadt 98 - M'gladbach
2017-01-21 20:30:00
02:00
RB Leipzig - E. Frankfurt
2017-01-22 17:30:00
02:00
Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin
2017-01-22 19:30:00
02:00
Mainz 05 - FC Köln
2017-01-14 20:00:00
02:00
Crotone 0-1 Bologna
2017-01-14 22:45:00
02:00
Inter 3-1 Chievo Verona
2017-01-15 14:30:00
02:00
Cagliari 4-1 Genoa
2017-01-15 17:00:00
02:00
Lazio 2-1 Atalanta
02:00
Napoli 3-1 Pescara
02:00
Sassuolo 4-1 Palermo
02:00
Udinese 0-1 Roma
02:00
Sampdoria 0-0 Empoli
2017-01-15 22:45:00
02:00
Fiorentina 2-1 Juventus
2017-01-16 22:45:00
02:00
Torino - Milan
2017-01-20 22:45:00
02:00
Bastia - Nice
2017-01-21 19:00:00
02:00
Nantes - P. St Germain
2017-01-21 22:00:00
02:00
Metz - Montpellier
02:00
Bordeaux - Toulouse
02:00
Guingamp - Rennes
02:00
Dijon - Lille
02:00
Caen - Nancy
2017-01-22 17:00:00
02:00
Monaco - Lorient
2017-01-22 19:00:00
02:00
Saint Etienne - Angers
2017-01-22 23:00:00
02:00
Lyon - Marsilya

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