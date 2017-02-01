Ozan Tufan ve Salih Uçan derbide yok Fenerbahçe'nin iki genç yıldızı Ozan Tufan ve Salih Uçan, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak Kupa derbisinde takımlarından uzak kal...

Galatasaray'ın değeri dibe vurdu Sarı kırmızılı takım geçen sezondan bu zamana büyük değer kaybetti. Bir yılda 36 milyon Euro uçtu. Takımın en değerli ismi ise Mus...

Endoğan Adili oynamadan 1 milyon TL kazanıyor Galatasaray'da geçmiş dönemdeki transfer hatalarından biri de Endoğan Adili’ydi... Adili bir türlü gönderilemeyince şimdi alt yapı...

Galatasaray'da Adebayor patlaması Ara transfer döneminde Hugo Rodallega, Alexander Pato, Oumar Niasse, Klaas-Jan Huntelaar, Eduardo Vargas başka olmak üzere listesi...

Volkan Demirel yerine Volkan Babacan Kaptan Volkan Demirel ile yollarını ayıracağı iddia edilen Fenerbahçe, Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan'ı gündeme aldı. ...