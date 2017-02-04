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SPOR GÜNDEMİ
Yok böyle bir gol! İnanılmaz...
Aziz Yıldırım'ın bir itirazı daha var
Jonathan Calleri: Tevez kalmam yönünde beni ikna etti
Podolski takımda kaldı, sezon sonunda gidecek
Uzun süre ismi Japonya'nın Vissel Kobe kulübü ile anılan Galatasaraylı Lukas Podolski ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Vodafone Arena, UEFA ve Süper Kupa finaline aday
UEFA, Vodafone Arena'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri için aday olduğunu duyurdu.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!
Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
'Trabzon camiası beni bağrına bastı'
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SPOR GÜNDEMİ
'Canavar' lakaplı futbolcu Akinfenwa, yine ağları sarstı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|5
|1
|39
|15
|44
|2
|Başakşehir
|19
|12
|6
|1
|37
|12
|42
|3
|Galatasaray
|19
|12
|3
|4
|38
|18
|39
|4
|Fenerbahçe
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|35
|5
|Antalyaspor
|19
|9
|4
|6
|23
|22
|31
|6
|Osmanlıspor FK
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|7
|T.Konyaspor
|19
|7
|6
|6
|23
|23
|27
|8
|Bursaspor
|19
|8
|3
|8
|21
|21
|27
|9
|Trabzonspor
|19
|8
|3
|8
|19
|21
|27
|10
|K.D.Ç. Karabük
|19
|7
|3
|9
|22
|27
|24
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|8
|5
|17
|16
|23
|12
|Kasımpaşa
|19
|6
|3
|10
|21
|28
|21
|13
|Akhisar Bld.
|19
|5
|6
|8
|11
|24
|21
|14
|Ç. Rizespor
|19
|5
|4
|10
|20
|31
|19
|15
|Alanyaspor
|19
|5
|3
|11
|26
|40
|18
|16
|Adanaspor
|19
|4
|5
|10
|18
|26
|17
|17
|Kayserispor
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|16
|18
|Gaziantepspor
|18
|3
|2
|13
|15
|34
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Eskişehirspor
|19
|11
|5
|3
|36
|22
|35
|2
|Göztepe
|19
|10
|5
|4
|32
|22
|35
|3
|Evkur Yeni Malatyaspor
|19
|10
|4
|5
|27
|20
|34
|4
|Sivasspor
|19
|9
|5
|5
|27
|17
|32
|5
|Giresunspor
|19
|8
|6
|5
|24
|17
|30
|6
|Boluspor
|19
|8
|3
|8
|29
|33
|27
|7
|Denizlispor
|19
|8
|5
|6
|28
|22
|26
|8
|Ümraniyespor
|18
|7
|5
|6
|24
|21
|26
|9
|Balıkesirspor
|18
|6
|6
|6
|30
|21
|24
|10
|A.Demirspor
|19
|5
|11
|3
|20
|19
|23
|11
|Şanlıurfaspor
|19
|5
|7
|7
|18
|17
|22
|12
|Gaziantep BŞB
|19
|6
|4
|9
|24
|27
|22
|13
|Altınordu
|19
|5
|7
|7
|23
|26
|22
|14
|SB. Elazığspor
|19
|6
|6
|7
|19
|20
|18
|15
|Bandırmaspor
|19
|4
|6
|9
|18
|25
|18
|16
|Manisaspor
|19
|4
|8
|7
|23
|31
|17
|17
|Samsunspor
|19
|3
|5
|11
|9
|26
|14
|18
|Mersin İ.Y.
|19
|4
|4
|11
|14
|39
|13
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|23
|18
|2
|3
|48
|16
|56
|2
|Tottenham Hotspur
|23
|13
|8
|2
|45
|16
|47
|3
|Arsenal
|23
|14
|5
|4
|51
|25
|47
|4
|Liverpool
|23
|13
|7
|3
|52
|28
|46
|5
|Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47
|28
|46
|6
|M. United
|23
|11
|9
|3
|33
|21
|42
|7
|Everton
|23
|10
|7
|6
|34
|24
|37
|8
|West Bromwich Albion
|23
|9
|6
|8
|31
|29
|33
|9
|Stoke City
|23
|7
|8
|8
|29
|35
|29
|10
|Burnley
|23
|9
|2
|12
|25
|33
|29
|11
|West Ham Utd.
|23
|8
|4
|11
|29
|40
|28
|12
|Southampton
|23
|7
|6
|10
|23
|28
|27
|13
|Watford
|23
|7
|6
|10
|27
|39
|27
|14
|AFC Bournemouth
|23
|7
|5
|11
|32
|41
|26
|15
|Middlesbrough
|23
|4
|9
|10
|19
|26
|21
|16
|Leicester City
|23
|5
|6
|12
|24
|38
|21
|17
|Swansea City
|23
|6
|3
|14
|28
|52
|21
|18
|Crystal Palace
|23
|5
|4
|14
|32
|41
|19
|19
|Hull City
|23
|4
|5
|14
|20
|47
|17
|20
|Sunderland
|23
|4
|4
|15
|20
|42
|16
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|19
|14
|4
|1
|51
|17
|46
|2
|Barcelona
|20
|12
|6
|2
|52
|18
|42
|3
|Sevilla
|20
|13
|3
|4
|43
|28
|42
|4
|Atl.Madrid
|20
|10
|6
|4
|34
|16
|36
|5
|R.Sociedad
|20
|11
|2
|7
|31
|28
|35
|6
|Villarreal
|20
|9
|7
|4
|28
|14
|34
|7
|Athletic Bilbao
|20
|9
|5
|6
|26
|22
|32
|8
|Celta Vigo
|20
|9
|3
|8
|31
|33
|30
|9
|Espanyol
|20
|7
|8
|5
|28
|27
|29
|10
|Eibar
|20
|8
|5
|7
|28
|29
|29
|11
|Las Palmas
|20
|7
|7
|6
|31
|31
|28
|12
|Deportivo Alaves
|20
|5
|9
|6
|17
|20
|24
|13
|Real Betis
|20
|6
|5
|9
|21
|31
|23
|14
|Malaga
|20
|5
|7
|8
|28
|34
|22
|15
|Valencia
|19
|5
|4
|10
|29
|36
|19
|16
|Deportivo
|20
|4
|7
|9
|25
|32
|19
|17
|Leganes
|20
|4
|6
|10
|15
|33
|18
|18
|Sporting Gijon
|20
|3
|4
|13
|20
|39
|13
|19
|Osasuna
|20
|1
|7
|12
|21
|43
|10
|20
|Granada
|20
|1
|7
|12
|16
|44
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|18
|14
|3
|1
|42
|11
|45
|2
|RB Leipzig
|18
|13
|3
|2
|36
|16
|42
|3
|E. Frankfurt
|18
|9
|5
|4
|23
|15
|32
|4
|B. Dortmund
|18
|8
|7
|3
|38
|21
|31
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|18
|7
|10
|1
|31
|19
|31
|6
|Hertha BSC Berlin
|18
|9
|3
|6
|26
|21
|30
|7
|FC Köln
|18
|7
|8
|3
|27
|16
|29
|8
|Freiburg
|18
|8
|2
|8
|24
|30
|26
|9
|B.Leverkusen
|19
|7
|3
|9
|28
|29
|24
|10
|Mainz 05
|18
|6
|4
|8
|27
|31
|22
|11
|Schalke 04
|18
|6
|3
|9
|21
|20
|21
|12
|Augsburg
|18
|5
|6
|7
|15
|20
|21
|13
|M'gladbach
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|14
|Vfl Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|17
|26
|19
|15
|Werder Bremen
|18
|4
|4
|10
|22
|38
|16
|16
|Hamburger SV
|19
|4
|4
|11
|16
|35
|16
|17
|Ingolstadt 04
|18
|4
|3
|11
|17
|29
|15
|18
|Darmstadt 98
|18
|2
|3
|13
|12
|36
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|21
|17
|0
|4
|44
|16
|51
|2
|Roma
|22
|15
|2
|5
|44
|21
|47
|3
|Napoli
|22
|13
|6
|3
|48
|25
|45
|4
|Inter
|22
|13
|3
|6
|37
|23
|42
|5
|Lazio
|22
|12
|4
|6
|35
|25
|40
|6
|Atalanta
|22
|12
|3
|7
|34
|25
|39
|7
|Fiorentina
|22
|10
|7
|5
|38
|29
|37
|8
|Milan
|21
|11
|4
|6
|32
|26
|37
|9
|Torino
|22
|8
|7
|7
|39
|32
|31
|10
|Udinese
|22
|8
|4
|10
|27
|29
|28
|11
|Chievo Verona
|22
|8
|4
|10
|22
|30
|28
|12
|Sampdoria
|22
|7
|6
|9
|25
|29
|27
|13
|Bologna
|21
|7
|6
|8
|21
|26
|27
|14
|Cagliari
|22
|8
|3
|11
|32
|46
|27
|15
|Genoa
|22
|6
|7
|9
|27
|32
|25
|16
|Sassuolo
|22
|7
|3
|12
|31
|37
|24
|17
|Empoli
|22
|5
|6
|11
|13
|30
|21
|18
|Crotone
|21
|3
|4
|14
|20
|37
|13
|19
|Palermo
|22
|2
|5
|15
|18
|42
|11
|20
|Pescara
|22
|1
|6
|15
|17
|44
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Monaco
|22
|15
|4
|3
|65
|22
|49
|2
|Nice
|22
|14
|7
|1
|38
|15
|49
|3
|P. St Germain
|22
|14
|4
|4
|42
|16
|46
|4
|Lyon
|21
|12
|1
|8
|40
|25
|37
|5
|Saint Etienne
|22
|8
|9
|5
|24
|18
|33
|6
|Marsilya
|23
|9
|6
|8
|29
|28
|33
|7
|Bordeaux
|22
|8
|8
|6
|24
|27
|32
|8
|Guingamp
|22
|8
|7
|7
|28
|26
|31
|9
|Rennes
|22
|8
|6
|8
|22
|26
|30
|10
|Toulouse
|22
|7
|5
|10
|22
|26
|26
|11
|Lille
|22
|7
|5
|10
|21
|27
|26
|12
|Nantes
|22
|7
|5
|10
|15
|29
|26
|13
|Dijon
|22
|5
|9
|8
|30
|32
|24
|14
|Nancy
|21
|6
|6
|9
|16
|25
|24
|15
|Metz
|22
|7
|5
|10
|22
|38
|24
|16
|Montpellier
|22
|5
|8
|9
|30
|39
|23
|17
|Angers
|22
|6
|5
|11
|19
|28
|23
|18
|Bastia
|22
|5
|7
|10
|19
|26
|22
|19
|Caen
|21
|6
|4
|11
|24
|36
|22
|20
|Lorient
|22
|5
|3
|14
|25
|46
|18
|2017-02-10 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 13:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-12 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-13 20:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 13:30:00
|02:00
|
|2017-02-11 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-11 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-12 13:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-12 16:00:00
|02:00
|
|2017-02-12 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-13 18:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 15:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 18:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-04 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 16:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 19:00:00
|02:00
|
|2017-02-03 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-04 15:00:00
|02:00
|
|2017-02-04 18:15:00
|02:00
|
|2017-02-04 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-05 14:00:00
|02:00
|
|2017-02-05 18:15:00
|02:00
|
|2017-02-05 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-06 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-03 22:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-04 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 17:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 19:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 22:45:00
|02:00
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