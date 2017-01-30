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SPOR GÜNDEMİ
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'Podolski'yi kesinlikle bırakmayacağız'
Caceres Fiorentina ile imzalıyor
Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi
Lukas Podolski bilmecesi
Eto'o, kendini bulmaya başladı
Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti.
Terraneo'nun Fenerbahçe'den intikamı!
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Hernanes'in transferinde "eski dost" Giuliano Terraneo ile karşı karşıya geldi.
Bruma kendini aştı
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Akhisar maçından sonra ortaya çıkan istatistikleri dudak uçuklattı.
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SPOR GÜNDEMİ
Ben Osborn'dan muhteşem frikik!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Eto'o'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 6-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında üzgündü.
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
La Liga'nın şampiyonluk adaylarından Atletico Madrid deplasmanda Alaves'le 0-0 berabere kaldı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Başakşehir
|19
|12
|6
|1
|37
|12
|42
|2
|Beşiktaş
|18
|12
|5
|1
|34
|14
|41
|3
|Galatasaray
|19
|12
|3
|4
|38
|18
|39
|4
|Fenerbahçe
|19
|10
|5
|4
|38
|18
|35
|5
|Antalyaspor
|19
|9
|4
|6
|23
|22
|31
|6
|T.Konyaspor
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|27
|7
|Osmanlıspor FK
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Bursaspor
|19
|8
|3
|8
|21
|21
|27
|9
|Trabzonspor
|19
|8
|3
|8
|19
|21
|27
|10
|K.D.Ç. Karabük
|19
|7
|3
|9
|22
|27
|24
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|8
|5
|17
|16
|23
|12
|Kasımpaşa
|18
|6
|3
|9
|21
|26
|21
|13
|Akhisar Bld.
|19
|5
|6
|8
|11
|24
|21
|14
|Ç. Rizespor
|19
|5
|4
|10
|20
|31
|19
|15
|Alanyaspor
|19
|5
|3
|11
|26
|40
|18
|16
|Kayserispor
|19
|4
|4
|11
|18
|32
|16
|17
|Adanaspor
|18
|3
|5
|10
|16
|26
|14
|18
|Gaziantepspor
|18
|3
|2
|13
|15
|34
|11
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Göztepe
|19
|10
|5
|4
|32
|22
|35
|2
|Eskişehirspor
|18
|11
|4
|3
|35
|21
|34
|3
|Evkur Yeni Malatyaspor
|19
|10
|4
|5
|27
|20
|34
|4
|Sivasspor
|19
|9
|5
|5
|27
|17
|32
|5
|Giresunspor
|19
|8
|6
|5
|24
|17
|30
|6
|Boluspor
|19
|8
|3
|8
|29
|33
|27
|7
|Denizlispor
|19
|8
|5
|6
|28
|22
|26
|8
|Ümraniyespor
|18
|7
|5
|6
|24
|21
|26
|9
|Balıkesirspor
|18
|6
|6
|6
|30
|21
|24
|10
|A.Demirspor
|19
|5
|11
|3
|20
|19
|23
|11
|Gaziantep BŞB
|19
|6
|4
|9
|24
|27
|22
|12
|Altınordu
|19
|5
|7
|7
|23
|26
|22
|13
|Şanlıurfaspor
|18
|5
|6
|7
|17
|16
|21
|14
|SB. Elazığspor
|19
|6
|6
|7
|19
|20
|18
|15
|Bandırmaspor
|19
|4
|6
|9
|18
|25
|18
|16
|Manisaspor
|19
|4
|8
|7
|23
|31
|17
|17
|Samsunspor
|19
|3
|5
|11
|9
|26
|14
|18
|Mersin İ.Y.
|19
|4
|4
|11
|14
|39
|13
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Chelsea
|22
|18
|1
|3
|47
|15
|55
|2
|Arsenal
|22
|14
|5
|3
|50
|23
|47
|3
|Tottenham Hotspur
|22
|13
|7
|2
|45
|16
|46
|4
|Liverpool
|22
|13
|6
|3
|51
|27
|45
|5
|Manchester City
|22
|13
|4
|5
|43
|28
|43
|6
|M. United
|22
|11
|8
|3
|33
|21
|41
|7
|Everton
|22
|10
|6
|6
|33
|23
|36
|8
|West Bromwich Albion
|22
|9
|5
|8
|30
|28
|32
|9
|Stoke City
|22
|7
|7
|8
|28
|34
|28
|10
|West Ham Utd.
|22
|8
|4
|10
|29
|36
|28
|11
|Southampton
|22
|7
|6
|9
|22
|26
|27
|12
|AFC Bournemouth
|22
|7
|5
|10
|32
|39
|26
|13
|Burnley
|22
|8
|2
|12
|24
|33
|26
|14
|Watford
|22
|6
|6
|10
|25
|38
|24
|15
|Leicester City
|22
|5
|6
|11
|24
|37
|21
|16
|Middlesbrough
|22
|4
|8
|10
|18
|25
|20
|17
|Swansea City
|22
|5
|3
|14
|26
|51
|18
|18
|Crystal Palace
|22
|4
|4
|14
|30
|41
|16
|19
|Hull City
|22
|4
|4
|14
|20
|47
|16
|20
|Sunderland
|22
|4
|3
|15
|20
|42
|15
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Real Madrid
|19
|14
|4
|1
|51
|17
|46
|2
|Barcelona
|20
|12
|6
|2
|52
|18
|42
|3
|Sevilla
|20
|13
|3
|4
|43
|28
|42
|4
|Atl.Madrid
|20
|10
|6
|4
|34
|16
|36
|5
|R.Sociedad
|20
|11
|2
|7
|31
|28
|35
|6
|Villarreal
|20
|9
|7
|4
|28
|14
|34
|7
|Athletic Bilbao
|20
|9
|5
|6
|26
|22
|32
|8
|Celta Vigo
|20
|9
|3
|8
|31
|33
|30
|9
|Espanyol
|20
|7
|8
|5
|28
|27
|29
|10
|Eibar
|20
|8
|5
|7
|28
|29
|29
|11
|Las Palmas
|19
|6
|7
|6
|28
|30
|25
|12
|Deportivo Alaves
|20
|5
|9
|6
|17
|20
|24
|13
|Real Betis
|20
|6
|5
|9
|21
|31
|23
|14
|Malaga
|20
|5
|7
|8
|28
|34
|22
|15
|Valencia
|18
|5
|4
|9
|28
|33
|19
|16
|Deportivo
|20
|4
|7
|9
|25
|32
|19
|17
|Leganes
|20
|4
|6
|10
|15
|33
|18
|18
|Sporting Gijon
|20
|3
|4
|13
|20
|39
|13
|19
|Osasuna
|20
|1
|7
|12
|21
|43
|10
|20
|Granada
|20
|1
|7
|12
|16
|44
|10
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Bayern Münih
|18
|14
|3
|1
|42
|11
|45
|2
|RB Leipzig
|18
|13
|3
|2
|36
|16
|42
|3
|E. Frankfurt
|18
|9
|5
|4
|23
|15
|32
|4
|B. Dortmund
|18
|8
|7
|3
|38
|21
|31
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|18
|7
|10
|1
|31
|19
|31
|6
|Hertha BSC Berlin
|18
|9
|3
|6
|26
|21
|30
|7
|FC Köln
|18
|7
|8
|3
|27
|16
|29
|8
|Freiburg
|18
|8
|2
|8
|24
|30
|26
|9
|B.Leverkusen
|18
|7
|3
|8
|28
|28
|24
|10
|Mainz 05
|18
|6
|4
|8
|27
|31
|22
|11
|Schalke 04
|18
|6
|3
|9
|21
|20
|21
|12
|Augsburg
|18
|5
|6
|7
|15
|20
|21
|13
|M'gladbach
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|14
|Vfl Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|17
|26
|19
|15
|Werder Bremen
|18
|4
|4
|10
|22
|38
|16
|16
|Ingolstadt 04
|18
|4
|3
|11
|17
|29
|15
|17
|Hamburger SV
|18
|3
|4
|11
|15
|35
|13
|18
|Darmstadt 98
|18
|2
|3
|13
|12
|36
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Juventus
|21
|17
|0
|4
|44
|16
|51
|2
|Roma
|22
|15
|2
|5
|44
|21
|47
|3
|Napoli
|22
|13
|6
|3
|48
|25
|45
|4
|Inter
|22
|13
|3
|6
|37
|23
|42
|5
|Lazio
|22
|12
|4
|6
|35
|25
|40
|6
|Atalanta
|22
|12
|3
|7
|34
|25
|39
|7
|Milan
|21
|11
|4
|6
|32
|26
|37
|8
|Fiorentina
|21
|9
|7
|5
|36
|28
|34
|9
|Torino
|22
|8
|7
|7
|39
|32
|31
|10
|Udinese
|22
|8
|4
|10
|27
|29
|28
|11
|Chievo Verona
|22
|8
|4
|10
|22
|30
|28
|12
|Sampdoria
|22
|7
|6
|9
|25
|29
|27
|13
|Bologna
|21
|7
|6
|8
|21
|26
|27
|14
|Cagliari
|22
|8
|3
|11
|32
|46
|27
|15
|Genoa
|22
|6
|7
|9
|27
|32
|25
|16
|Sassuolo
|22
|7
|3
|12
|31
|37
|24
|17
|Empoli
|22
|5
|6
|11
|13
|30
|21
|18
|Crotone
|21
|3
|4
|14
|20
|37
|13
|19
|Palermo
|22
|2
|5
|15
|18
|42
|11
|20
|Pescara
|21
|1
|6
|14
|16
|42
|9
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Monaco
|22
|15
|4
|3
|65
|22
|49
|2
|Nice
|22
|14
|7
|1
|38
|15
|49
|3
|P. St Germain
|22
|14
|4
|4
|42
|16
|46
|4
|Lyon
|21
|12
|1
|8
|40
|25
|37
|5
|Saint Etienne
|22
|8
|9
|5
|24
|18
|33
|6
|Marsilya
|22
|9
|6
|7
|29
|27
|33
|7
|Bordeaux
|22
|8
|8
|6
|24
|27
|32
|8
|Guingamp
|22
|8
|7
|7
|28
|26
|31
|9
|Rennes
|22
|8
|6
|8
|22
|26
|30
|10
|Toulouse
|22
|7
|5
|10
|22
|26
|26
|11
|Lille
|22
|7
|5
|10
|21
|27
|26
|12
|Nantes
|22
|7
|5
|10
|15
|29
|26
|13
|Dijon
|22
|5
|9
|8
|30
|32
|24
|14
|Nancy
|21
|6
|6
|9
|16
|25
|24
|15
|Montpellier
|22
|5
|8
|9
|30
|39
|23
|16
|Angers
|22
|6
|5
|11
|19
|28
|23
|17
|Bastia
|22
|5
|7
|10
|19
|26
|22
|18
|Caen
|21
|6
|4
|11
|24
|36
|22
|19
|Metz
|21
|6
|5
|10
|21
|38
|21
|20
|Lorient
|22
|5
|3
|14
|25
|46
|18
|2017-01-28 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 19:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-29 13:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 16:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 19:00:00
|02:00
|
|2017-01-30 20:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-27 18:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 13:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 18:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 13:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 14:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 16:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-29 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-30 18:30:00
|02:00
|
|2017-01-31 22:45:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-31 23:00:00
|02:00
|
|2017-02-01 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-01 23:00:00
|02:00
|
|02:00
|
|2017-01-27 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-28 15:00:00
|02:00
|
|2017-01-28 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-28 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-28 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-29 14:00:00
|02:00
|
|2017-01-29 18:15:00
|02:00
|
|2017-01-29 20:30:00
|02:00
|
|2017-01-29 22:45:00
|02:00
|
|2017-01-30 22:45:00
|02:00
|
|2017-02-03 22:30:00
|02:00
|
|2017-02-04 17:30:00
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|02:00
|
|2017-02-04 20:30:00
|02:00
|
|2017-02-05 17:30:00
|02:00
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|2017-02-05 19:30:00
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