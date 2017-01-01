SPOR GÜNDEMİ

Afrika futbolunda yine ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Rayon Sports forması giyen forvet oyuncusu Moussa Camara Afrika'da çok...

Osmanlıspor, Malili forvet Cheick Diabate'yi Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Metz'e kiraladı. Başkent kulübünün yetkililer...

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, özledikleri şampiyonluğa 2017 yılında ulaşmak istediklerini söyledi.

Ümit Davala, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk'ün Tuzlaspor'u almasından sonra Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın da Pend...

Hayranlarına imza dağıtan Greizmann, bir kadın hayranının bacağına imza istemesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. ...

Blackburn Rovers rakibi karşısında müthiş paslaşmasının ardından golü bulması izleyenler tarafından ayakta alkışlandı....

Fenerbahçe'ye yaz döneminde transfer olan fakat fazla forma şansı bulamayan Aatıf yönetime, "Ben düzenli olarak oynamak istiyorum,...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Memphis Depay’a kulübünden izin çıktı.

SPOR GÜNDEMİ

Hollanda ekiplerinden Twente'de forma giyen Enes Ünal'ın kız arkadaşıyla sahilde top oynaması sosyal medyayı salladı!

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Bruma için İngiliz ekibi Tottenham'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Menemen maçı sonrası gece 02.00'ye kadar toplantı yaptığı başkan Aziz Yıldırım'a istedi...
Galatasaray'da, Lukas Podolski’nin gidişine de artık kesin gözle bakılıyor. Alman yıldıza Çin'den sonra Brezilya'dan talip çıktı. ...

Lige verilen arada kadrosunda revizyona giden Galatasaray'da 5 oyuncunun daha sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul'un 3 büyük takımına transferi gündemde olan Mehmet Ekici'yi satmaması kon...
Fenerbahçeli Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası için milli takıma davet edildi. Yıldız golcünün Adana, Başakşehir ve Kayseri maçlar...
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