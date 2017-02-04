Jonathan Calleri: Tevez kalmam yönünde beni ikna etti

Uzun süre ismi Japonya'nın Vissel Kobe kulübü ile anılan Galatasaraylı Lukas Podolski ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

UEFA, Vodafone Arena'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri için aday olduğunu duyurdu.

Gelir gelmez oynamaya, daha doğrusu şov yapmaya başladı. Bordo-Mavililer’in devre arası transferiydi ama sanki kırk yıllık Trabzon...