SPOR
Everton'da yeni hedef Andrea Belotti

Everton'da yeni hedef Andrea Belotti

U19 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

U19 Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum olay oldu

Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum olay oldu

Emre Can'dan transfer iddialarına tepki

Emre Can'dan transfer iddialarına tepki

SPOR GÜNDEMİ

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor
Takımlar O G B M A Y P
1 Galatasaray 26 17 3 6 61 28 54
2 Medipol Başakşehir 26 16 5 5 46 26 53
3 Beşiktaş 26 14 8 4 47 23 50
4 Fenerbahçe 26 13 9 4 49 30 48
5 Trabzonspor 26 11 9 6 45 37 42
6 Kayserispor 26 11 8 7 36 32 41
7 Göztepe 26 11 7 8 39 39 40
8 Sivasspor 26 11 5 10 36 38 38
9 Akhisarspor 26 9 7 10 36 40 34
10 Yeni Malatyaspor 26 9 7 10 29 35 34
11 Bursaspor 26 9 6 11 34 35 33
12 Kasımpaşa 26 8 7 11 41 46 31
13 Alanyaspor 26 8 4 14 41 47 28
14 Antalyaspor 26 7 7 12 31 47 28
15 Osmanlıspor FK 26 7 6 13 38 45 27
16 Gençlerbirliği 26 6 9 11 31 39 27
17 Atiker Konyaspor 26 6 6 14 26 36 24
18 Kardemir Karabükspor 26 3 3 20 18 61 12
Takımlar O G B M A Y P
1 Çaykur Rizespor 28 15 8 5 55 33 53
2 Ankaragücü 28 15 7 6 42 27 52
3 Ümraniyespor 28 15 5 8 40 27 50
4 Altınordu 28 14 6 8 48 38 48
5 Gazişehir Gaziantep FK 28 13 8 7 50 25 47
6 Boluspor 28 13 5 10 40 25 44
7 İstanbulspor 28 12 6 10 32 31 42
8 SB. Elazığspor 28 11 8 9 38 31 41
9 BB Erzurumspor 28 10 10 8 39 36 40
10 Balıkesirspor Baltok 28 12 6 10 45 41 39
11 Giresunspor 28 10 7 11 40 35 37
12 A.Demirspor 28 9 7 12 37 39 34
13 Adanaspor 28 9 7 12 31 43 34
14 Samsunspor 28 7 12 9 25 32 33
15 Eskişehirspor 28 9 7 12 47 46 31
16 Denizlispor 28 8 6 14 32 41 30
17 Manisaspor 28 7 3 18 27 54 15
18 Gaziantepspor 28 2 4 22 13 77 7
Takımlar O G B M A Y P
1 Manchester City 30 26 3 1 85 20 81
2 Man.United 30 20 5 5 58 23 65
3 Liverpool 31 18 9 4 73 34 63
4 Tottenham 30 18 7 5 59 25 61
5 Chelsea 30 17 5 8 52 27 56
6 Arsenal 30 14 6 10 55 41 48
7 Burnley 30 11 10 9 27 26 43
8 Leicester City 30 10 10 10 45 43 40
9 Everton 31 11 7 13 37 50 40
10 Bournemouth 31 9 9 13 37 49 36
11 Watford 31 10 6 15 39 55 36
12 Brighton & Hove Albion 30 8 10 12 28 40 34
13 Newcastle Utd. 30 8 8 14 30 40 32
14 Swansea City 30 8 7 15 25 42 31
15 Huddersfield Town 31 8 7 16 25 52 31
16 Crystal Palace 31 7 9 15 30 48 30
17 West Ham Utd. 30 7 9 14 36 57 30
18 Southampton 30 5 13 12 29 44 28
19 Stoke City 31 6 9 16 29 58 27
20 West Bromwich 31 3 11 17 24 49 20
Takımlar O G B M A Y P
1 Barcelona 29 23 6 0 74 13 75
2 Atl.Madrid 29 19 7 3 49 14 64
3 Real Madrid 29 18 6 5 73 33 60
4 Valencia 29 18 5 6 57 31 59
5 Villarreal 29 14 5 10 40 33 47
6 Sevilla 29 14 3 12 37 44 45
7 Girona 29 12 7 10 43 42 43
8 Real Betis 29 13 4 12 49 53 43
9 Getafe 29 10 9 10 35 27 39
10 Celta Vigo 29 11 6 12 45 42 39
11 Eibar 29 11 6 12 36 43 39
12 Leganes 29 10 6 13 25 35 36
13 Athletic Bilbao 29 8 11 10 29 33 35
14 Espanyol 29 8 11 10 26 37 35
15 R.Sociedad 29 9 6 14 51 52 33
16 Deportivo Alaves 29 10 1 18 26 45 31
17 Levante 29 5 12 12 25 43 27
18 Las Palmas 29 5 6 18 21 58 21
19 Deportivo 29 4 8 17 26 60 20
20 Malaga 29 3 5 21 16 45 14
Takımlar O G B M A Y P
1 Bayern München 27 21 3 3 66 20 66
2 Schalke 04 27 14 7 6 41 30 49
3 B.Dortmund 27 13 9 5 54 33 48
4 E.Frankfurt 27 13 6 8 38 30 45
5 B.Leverkusen 27 12 8 7 47 35 44
6 RB Leipzig 27 12 7 8 40 35 43
7 Hoffenheim 27 10 9 8 46 41 39
8 Stuttgart 27 11 4 12 25 30 37
9 M.gladbach 27 10 6 11 36 42 36
10 Augsburg 27 9 8 10 37 36 35
11 Hertha Berlin 27 8 11 8 32 32 35
12 Werder Bremen 27 8 9 10 30 32 33
13 Hannover 96 27 8 8 11 33 39 32
14 Freiburg 27 6 12 9 26 44 30
15 Wolfsburg 27 4 13 10 28 37 25
16 Mainz 05 27 6 7 14 29 46 25
17 Köln 27 5 5 17 27 49 20
18 Hamburg 27 4 6 17 19 43 18
Takımlar O G B M A Y P
1 Juventus 29 24 3 2 67 15 75
2 Napoli 29 23 4 2 63 19 73
3 Roma 29 18 5 6 49 23 59
4 Inter 28 15 10 3 47 21 55
5 Lazio 29 16 6 7 67 37 54
6 Milan 28 15 5 8 41 32 50
7 Atalanta 28 12 8 8 43 31 44
8 Sampdoria 28 13 5 10 47 43 44
9 Fiorentina 28 11 8 9 38 33 41
10 Torino 28 8 12 8 37 37 36
11 Bologna 29 10 4 15 34 41 34
12 Udinese 28 10 3 15 38 42 33
13 Genoa 28 8 6 14 21 29 30
14 Cagliari 28 8 5 15 27 44 29
15 Sassuolo 28 7 6 15 18 48 27
16 Chievo 28 6 7 15 25 47 25
17 SPAL 29 5 10 14 28 50 25
18 Crotone 28 6 6 16 27 50 24
19 Hellas Verona 28 6 4 18 25 56 22
20 Benevento 28 3 1 24 19 63 10
Takımlar O G B M A Y P
1 PSG 31 27 2 2 95 21 83
2 Monaco 30 20 6 4 74 32 66
3 Marsilya 30 17 8 5 61 37 59
4 Lyon 30 16 9 5 62 36 57
5 Rennes 30 13 6 11 39 36 45
6 Nantes 30 12 8 10 30 30 44
7 Montpellier 30 9 15 6 28 25 42
8 Nice 30 12 6 12 40 43 42
9 Saint-Etienne 30 10 9 11 33 44 39
10 Dijon 30 10 8 12 43 57 38
11 Bordeaux 30 10 7 13 33 39 37
12 Angers 31 8 11 12 36 42 35
13 Caen 30 10 5 15 22 36 35
14 Guingamp 30 9 8 13 30 45 35
15 RC Strasbourg 30 8 8 14 35 54 32
16 Amiens SC 30 8 7 15 25 34 31
17 Toulouse 30 7 9 14 29 41 30
18 Troyes 30 8 5 17 25 40 29
19 Lille 30 7 7 16 29 48 28
20 Metz 30 5 6 19 27 56 21

30.03.2018
19:00
Sivasspor - Kardemir Karabükspor
31.03.2018
12:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
15:00
Antalyaspor - Bursaspor
18:00
Beşiktaş - Alanyaspor
01.04.2018
12:30
Göztepe - Kasımpaşa
12:30
Osmanlıspor FK - Atiker Konyaspor
15:00
Akhisarspor - Medipol Başakşehir
18:00
Galatasaray - Trabzonspor
02.04.2018
19:00
Kayserispor - Fenerbahçe
31.03.2018
12:00
Ümraniyespor - BB Erzurumspor
14:00
Giresunspor - Altınordu
14:00
Boluspor - Gaziantepspor
01.04.2018
12:00
Elazığspor - Manisaspor
14:30
Adanaspor - Samsunspor
14:30
İstanbulspor - Çaykur Rizespor
17:00
Denizlispor - MKE Ankaragücü
17:00
Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok
02.04.2018
17:00
Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor
31.03.2018
13:30
Crystal Palace - Liverpool
16:00
Manchester United - Swansea City
16:00
Brighton & Hove Albion - Leicester City
16:00
West Bromwich - Burnley
16:00
West Ham United - Southampton
16:00
Newcastle United - Huddersfield Town
16:00
Watford - Bournemouth
18:30
Everton - Manchester City
01.04.2018
14:30
Arsenal - Stoke City
17:00
Chelsea - Tottenham
31.03.2018
13:00
Girona - Levante
16:15
Athletic Bilbao - Celta Vigo
18:30
Las Palmas - Real Madrid
20:45
Sevilla - Barcelona
01.04.2018
12:00
Espanyol - Deportivo Alaves
16:15
Leganes - Valencia
18:30
Malaga - Villarreal
18:30
Eibar - Real Sociedad
20:45
Atletico Madrid - Deportivo La Coruna
02.04.2018
21:00
Getafe - Real Betis
31.03.2018
15:30
Schalke 04 - Freiburg
15:30
Bayer Leverkusen - Augsburg
15:30
Hoffenheim - Köln
15:30
Hannover 96 - RB Leipzig
15:30
Stuttgart - Hamburg
18:30
Bayern München - Borussia Dortmund
20:30
Hertha Berlin - Wolfsburg
01.04.2018
15:30
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt
18:00
Mainz 05 - Mönchengladbach
31.03.2018
12:30
Bologna - Roma
15:00
Sassuolo - Napoli
15:00
Genoa - SPAL
15:00
Inter - Hellas Verona
15:00
Cagliari - Torino
15:00
Atalanta - Udinese
15:00
Lazio - Benevento
15:00
Fiorentina - Crotone
18:00
Chievo - Sampdoria
20:45
Juventus - Milan
14.03.2018
17:00
Paris Saint-Germain 2-1 Angers
31.03.2018
17:00
Dijon - Marseille
01.04.2018
15:00
Guingamp - Bordeaux
17:00
Troyes - Nice
17:00
Caen - Montpellier
17:00
RC Strasbourg - Metz
17:00
Lille - Amiens SC
17:00
Nantes - Saint-Etienne
21:00
Lyon - Toulouse
04.04.2018
18:45
Rennes - Monaco

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